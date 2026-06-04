Aaj ka Tula Rashifal 4 June 2026: गुरुवार, 4 जून का दिन तुला राशि के जातकों के लिए बेहद सतर्कता बरतने, धैर्य से काम लेने और मानसिक रूप से मजबूत बने रहने का है. आज चंद्रमा सुबह 07:42 के बाद आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी सुख, माता और संपत्ति स्थान में मकर राशि में प्रवेश करेंगे.

चौथे चंद्रमा की यह स्थिति मानसिक अशांति दे सकती है और सुखों में कुछ कमी ला सकती है. इसके साथ ही आज ग्रहों का गोचर आपके बहुत अनुकूल नहीं है, जिसके कारण करियर और व्यापार में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, आज आकाश मंडल में शुक्ल योग और लक्ष्मीनारायण योग का प्रभाव भी रहेगा, जो संकट के समय आपको संभलने की शक्ति देगा. आइए बिल्कुल सरल और पैराग्राफ फॉर्मेट में जानते हैं आज का पूरा राशिफल.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

शुभ योग बनने से बिजनेसमैन के लिए दिन शानदार रहेगा. किसी मुख्य पार्टी के द्वारा आपकी पुरानी अटकी पेमेंट क्लियर करने से पैसों को लेकर आ रही माल की शॉर्टेज (कमी) दूर होगी और बिजनेस पुनः पटरी पर लौट आएगा. बाजार में दिन आपके पक्ष में रहने से पार्टनर्स और क्लाइंट्स आपकी बातों से सहमति जताएंगे, जिससे काम आसान होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने का है. एंप्लॉयड पर्सन का अगर आज कोई टेलीफोनिक इंटरव्यू या वीडियो कॉल शेड्यूल है, तो आप बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रख पाएंगे. हालांकि, जो लोग जॉब चेंज करने की प्लानिंग बना रहे हैं, वे आनन्दादि योग के प्रभाव से थोड़ा रुकें और फेवरेबल टाइम आने तक डिसीजन टाल दें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अनुशासन में रहने का कड़ा संकेत दे रहा है. तीसरा चंद्रमा बुद्धि तो देगा, लेकिन लापरवाही नुकसान पहुँचाएगी. देर से असाइनमेंट जमा करने की वजह से आज स्टूडेंट्स के आंतरिक अंक (Internal Marks) कट सकते हैं, जिससे शिक्षक नाराज रहेंगे और यह लापरवाही आपके कुल अंकों को प्रभावित करेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद रहेगा. रिश्तों में चल रहे तनाव और पुरानी परेशानियों से निपटने के लिए आपके द्वारा उठाए गए कदम पूरी तरह सही साबित होंगे, जिससे परिवार में आपसी जुड़ाव बना रहेगा. दिन की शुरुआत पॉजिटिव थॉट्स (सकारात्मक विचारों) से करें, जिससे आत्मबल मजबूत होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहेगा. अटकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक तनाव दूर होगा और मानसिक शांति मिलेगी. स्वयं से अच्छी बातें कहने की आदत आपके मानसिक स्वास्थ्य को और ज्यादा बेहतर बनाएगी, शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और अटके धन की प्राप्ति के लिए भगवान नारायण (विष्णु जी) की आराधना करें. आज बुधवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और उन्हें मिश्री-मखाने का भोग लगाकर नारायण स्तोत्र का पाठ करें.

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