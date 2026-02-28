करियर और व्यवसाय

आज लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने का उत्तम दिन है. जीएसटी, फाइलिंग, लाइसेंस रिन्यूअल या कोई भी पेंडिंग पेपरवर्क निपटा लें. नियम-कानून से जुड़े कार्य सहज रूप से पूरे होंगे.

पार्टनरशिप बिजनेस में निवेश बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो पार्टनर के साथ बैठकर विस्तार से चर्चा करें. पारदर्शिता भविष्य में लाभ देगी.

जो लोग रिमोट वर्क में प्रोडक्टिविटी गिल्ट महसूस कर रहे थे, आज वह भावना दूर होगी. डिलीवरेबल्स समय पर पूरे होंगे और बॉस से सराहना मिल सकती है.

सौभाग्य योग के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों के लिए उन्नति की मजबूत संभावनाएँ बन रही हैं. निरंतर मेहनत और लगन बनाए रखें.

छात्र वर्ग

स्टूडेंट्स को कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. विपरीत हालात में धैर्य और फोकस बनाए रखना ही सफलता की कुंजी रहेगा.

पारिवारिक जीवन

परिवार में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर पिता की सलाह बेहद लाभकारी सिद्ध होगी. उनकी बातों को गंभीरता से लें और अमल भी करें.

स्वास्थ्य

आज जोड़ों और हड्डियों की सेहत पर विशेष ध्यान दें. कैल्शियम और विटामिन D का सेवन बढ़ाएँ. दूध, पनीर और हरी सब्जियाँ लाभ देंगी.

यदि घुटनों या कमर में दर्द है तो हल्की स्ट्रेचिंग और नियमित व्यायाम करें.

लकी कलर: सिल्वर

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 1

उपाय: आमलकी एकादशी पर आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करें. जरूरतमंदों को फल या अन्न दान करें.

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज भाग्य साथ देगा?

हाँ, नवम भाव में चन्द्रमा होने से भाग्य का सहयोग मिलेगा.

प्रश्न 2: क्या व्यापार विस्तार करना सही रहेगा?

अभी विस्तार टालें और कागजी कार्यवाही व्यवस्थित रखें.

प्रश्न 3: विद्यार्थियों के लिए क्या सलाह है?

एकाग्रता बनाए रखें और नियमित अभ्यास से सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.