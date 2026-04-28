Aaj ka Tula Rashifal 28 April 2026: मंगलवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 06:52 तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि का आगमन होगा. आज रात्रि 10:36 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और उसके उपरांत हस्त नक्षत्र प्रभावी रहेगा. ग्रहों की चाल से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और व्याघात योग का प्रभाव रहेगा. तुला राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा आज 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो खर्च और कानूनी उलझनों का स्थान है. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत) का समय उपलब्ध है. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान सतर्क रहें. उत्तर दिशा की यात्रा आज आपके लिए सामान्य रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बहुत ही संभलकर चलने का है. चन्द्रमा के 12वें भाव में होने से आपको नए कानूनी दांव-पेंचों को समझने की आवश्यकता है. किसी भी व्यावसायिक सौदे में कानूनी पहलुओं की अनदेखी करना आपको भारी पड़ सकता है, जिससे भविष्य में कोर्ट-कचहरी की स्थिति उत्पन्न होने का अंदेशा है. किसी भी बिजनेस डॉक्यूमेंट पर बिना बारीकी से जांच-परख किए साइन बिल्कुल न करें, अन्यथा भविष्य में बड़ी कानूनी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन चुनौतियों भरा रह सकता है. वर्कप्लेस पर कार्यभार संभालने में आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है. टेक्नोलॉजी के मामले में किसी और पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं को अपडेट करने का प्रयास करें; यह आपकी आत्मनिर्भरता और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जरूरी है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में भी आज कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

खिलाड़ियों और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आत्म-नियंत्रण का है. स्पोर्ट्स पर्सन को मैदान पर अपने 'एग्रेशन' (आक्रामकता) पर काबू रखना होगा. अपने गुस्से को ऊर्जा बनाकर प्रदर्शन में लगाएं, न कि विवादों में. छात्रों के लिए भी आज एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण विषयों के अध्ययन के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज तनाव की स्थिति बन सकती है. पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) या पारिवारिक बिजनेस को लेकर भाइयों के बीच बहस होने की संभावना है. आज विवादित मुद्दों पर चर्चा न करना ही श्रेयस्कर होगा. रिश्तों में शांति बनाए रखने के लिए अपनी वाणी और व्यवहार में कोमलता लाएं, अन्यथा अपनों से दूरियां बढ़ सकती हैं.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. स्वभाव में बेवजह का चिड़चिड़ापन और उग्रता रह सकती है, जिसका सीधा असर आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा. तनाव के कारण सिरदर्द या बेचैनी महसूस हो सकती है. आज पर्याप्त आराम करें और शांत रहने का प्रयास करें ताकि सेहत का पाया मजबूत बना रहे.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: पिंक

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय:

कानूनी अड़चनों और मानसिक शांति के लिए आज के दिन पक्षियों को दाना डालें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. मसूर की दाल का दान करना भी शुभ रहेगा.

FAQs

1. क्या आज किसी महत्वपूर्ण अनुबंध (Contract) पर हस्ताक्षर करना चाहिए?

आज कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतें. यदि संभव हो तो बिना कानूनी विशेषज्ञ की सलाह के किसी बड़े डॉक्यूमेंट पर साइन न करें.

2. पारिवारिक विवाद से बचने के लिए क्या करें?

संपत्ति या बिजनेस से जुड़े विवादों को आज टाल दें. भाइयों के साथ बातचीत में धैर्य रखें और उग्रता से बचें.

3. कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना कैसे करें?

किसी पर निर्भर रहने के बजाय अपनी स्किल्स और टेक्नोलॉजी पर पकड़ मजबूत करें. धैर्य के साथ काम का बोझ संभालें.

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