Vrishchik Rashifal 27 January 2026: वृश्चिक राशि को करियर में नई उम्मीद, स्वास्थ्य में सुधार के संकेत

Vrishchik Rashifal 27 January 2026: वृश्चिक राशि को करियर में नई उम्मीद, स्वास्थ्य में सुधार के संकेत

Scorpio Horoscope 27 January 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Jan 2026 02:30 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Rashifal 27 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा षष्ठम भाव में स्थित है, जिससे संघर्षों पर विजय और स्वास्थ्य संबंधी सुधार के संकेत मिलते हैं. लंबे समय से चल रही किसी परेशानी या बीमारी में राहत मिल सकती है. उत्तर-पश्चिम दिशा में गोल्डन विंड चाइम लगाना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल
सेहत पहले से बेहतर रहेगी, पर कान से जुड़ी तकलीफ या दर्द उभर सकता है. ठंडी हवा, धूल या संक्रमण से बचें. इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आहार लें और पर्याप्त पानी पिएं. योग और ध्यान मानसिक शांति देंगे.

बिजनेस राशिफल
नया प्लान या बड़ा निवेश फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. समय पूरी तरह अनुकूल नहीं है, इसलिए पुरानी योजनाओं को मजबूत करने पर ध्यान दें. फॉरेन डीलिंग करने वाले व्यापारी स्वार्थवश किसी पर अत्यधिक निर्भर न रहें. ईमानदारी और पारदर्शिता लंबे समय में लाभ देगी.

जॉब व करियर राशिफल
करियर में नई उम्मीद जगेगी. कोई नया अवसर, प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है. इस मौके को पकड़ने के लिए पूरी मेहनत झोंक दें. टाइम मैनेजमेंट बेहद जरूरी है—कैलेंडर, प्लानर या डिजिटल रिमाइंडर का सहारा लें. सीनियर्स आपकी कार्यशैली से प्रभावित हो सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल
धन संबंधी स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. अनावश्यक खर्च रोकें और बचत बढ़ाने का प्रयास करें. दान-पुण्य करने से मानसिक संतोष मिलेगा, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार ही करें.

प्रेम व परिवार राशिफल
परिवार में सहयोग का माहौल रहेगा. युवा वर्ग मानसिक शांति के लिए आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होगा. लाइफ पार्टनर के साथ मधुरता बनी रहेगी. घर में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए साथ बैठकर समय बिताएं.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल
छात्रों को आगामी परीक्षाओं के लिए अभी से सख्त मेहनत शुरू करनी होगी. पढ़ाई में मार्गदर्शन की कमी महसूस हो तो टीचर या मेंटर से सलाह लें. अनुशासन और नियमित अभ्यास सफलता दिलाएगा.

भाग्यशाली रंग – पिंक
भाग्यशाली अंक – 5
अभाग्य अंक – 1

उपाय: गरीब को अन्न दान करें और प्रतिदिन “ॐ नमः शिवाय” का जप करें.

FAQs

Q1. क्या नई जॉब या प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी?
हाँ, मेहनत और सही टाइम मैनेजमेंट से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

Q2. बिजनेस में निवेश करना सही है?
अभी बड़े नए निवेश टालें, मौजूदा काम मजबूत करें.

Q3. स्वास्थ्य में किस बात का ध्यान रखें?
कान से जुड़ी समस्या और संक्रमण से बचाव जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 27 Jan 2026 02:30 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Rashifal 2026
और पढ़ें
Embed widget