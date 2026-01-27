Vrishchik Rashifal 27 January 2026: वृश्चिक राशि को करियर में नई उम्मीद, स्वास्थ्य में सुधार के संकेत
Scorpio Horoscope 27 January 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.
Vrishchik Rashifal 27 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा षष्ठम भाव में स्थित है, जिससे संघर्षों पर विजय और स्वास्थ्य संबंधी सुधार के संकेत मिलते हैं. लंबे समय से चल रही किसी परेशानी या बीमारी में राहत मिल सकती है. उत्तर-पश्चिम दिशा में गोल्डन विंड चाइम लगाना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा.
स्वास्थ्य राशिफल
सेहत पहले से बेहतर रहेगी, पर कान से जुड़ी तकलीफ या दर्द उभर सकता है. ठंडी हवा, धूल या संक्रमण से बचें. इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आहार लें और पर्याप्त पानी पिएं. योग और ध्यान मानसिक शांति देंगे.
बिजनेस राशिफल
नया प्लान या बड़ा निवेश फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. समय पूरी तरह अनुकूल नहीं है, इसलिए पुरानी योजनाओं को मजबूत करने पर ध्यान दें. फॉरेन डीलिंग करने वाले व्यापारी स्वार्थवश किसी पर अत्यधिक निर्भर न रहें. ईमानदारी और पारदर्शिता लंबे समय में लाभ देगी.
जॉब व करियर राशिफल
करियर में नई उम्मीद जगेगी. कोई नया अवसर, प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है. इस मौके को पकड़ने के लिए पूरी मेहनत झोंक दें. टाइम मैनेजमेंट बेहद जरूरी है—कैलेंडर, प्लानर या डिजिटल रिमाइंडर का सहारा लें. सीनियर्स आपकी कार्यशैली से प्रभावित हो सकते हैं.
फाइनेंस राशिफल
धन संबंधी स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. अनावश्यक खर्च रोकें और बचत बढ़ाने का प्रयास करें. दान-पुण्य करने से मानसिक संतोष मिलेगा, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार ही करें.
प्रेम व परिवार राशिफल
परिवार में सहयोग का माहौल रहेगा. युवा वर्ग मानसिक शांति के लिए आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होगा. लाइफ पार्टनर के साथ मधुरता बनी रहेगी. घर में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए साथ बैठकर समय बिताएं.
शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल
छात्रों को आगामी परीक्षाओं के लिए अभी से सख्त मेहनत शुरू करनी होगी. पढ़ाई में मार्गदर्शन की कमी महसूस हो तो टीचर या मेंटर से सलाह लें. अनुशासन और नियमित अभ्यास सफलता दिलाएगा.
भाग्यशाली रंग – पिंक
भाग्यशाली अंक – 5
अभाग्य अंक – 1
उपाय: गरीब को अन्न दान करें और प्रतिदिन “ॐ नमः शिवाय” का जप करें.
FAQs
Q1. क्या नई जॉब या प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी?
हाँ, मेहनत और सही टाइम मैनेजमेंट से अच्छे परिणाम मिलेंगे.
Q2. बिजनेस में निवेश करना सही है?
अभी बड़े नए निवेश टालें, मौजूदा काम मजबूत करें.
Q3. स्वास्थ्य में किस बात का ध्यान रखें?
कान से जुड़ी समस्या और संक्रमण से बचाव जरूरी है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
