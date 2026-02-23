हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 23 February 2026: तुला राशि नौकरी के नए अवसर और व्यापार में निवेश का सही समय

Aaj ka Tula Rashifal 23 February 2026: तुला राशि नौकरी के नए अवसर और व्यापार में निवेश का सही समय

Libra Horoscope 23 February 2026: तुला राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Feb 2026 02:35 AM (IST)
Tula Rashifal 23 February 2026 in Hindi: तुला राशि (Libra) के लिए 23 फरवरी, 2026 का दिन करियर और व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत ही आशाजनक दिख रहा है. 7वें भाव में चंद्रमा की स्थिति व्यापार में विस्तार तो देगी, आपसी संबंधों में थोड़े धैर्य की मांग भी करती है.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

'शुभ योग' के प्रभाव से बिजनेस में आपको अपनी मेहनत के अनुरूप अनुकूल परिणाम मिलेंगे, जिससे आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, तो आज पार्टनर के साथ मिलकर नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर काम करें. आप दोनों की सोच एक दिशा में होने से बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कस्पेस पर आज आपको अपनी कार्यशैली के साथ-साथ अपना अनुशासन (Discipline) सिद्ध करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. आपकी व्यवस्थित कार्यप्रणाली वरिष्ठों को प्रभावित करेगी. जो लोग बेरोजगार (Unemployed) हैं, उनके लिए आज का दिन कुछ नया सीखने का है. कोई ऑनलाइन कोर्स या ट्यूटोरियल देखना आपके लिए भविष्य में नए अवसरों के द्वार खोल सकता है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student)

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन संकल्प शक्ति का है. आप अपनी चिंताओं को पीछे छोड़कर अपनी कोशिशों को सफलता के मुकाम तक पहुँचाने में कामयाब रहेंगे. आपकी एकाग्रता आज आपके सबसे बड़े हथियार के रूप में काम करेगी.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज संतुलन बनाने की जरूरत है. घर की जिम्मेदारियों को सदस्यों के बीच बांट लेने से आप अपने व्यक्तिगत कार्यों (Personal Time) के लिए समय निकाल पाएंगे. इससे न केवल आपका काम आसान होगा, बल्कि आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा. रिश्तों में पारदर्शिता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन राहत भरा है. विशेषकर जोड़ों के दर्द (Joint Pain) से परेशान लोगों को आज काफी आराम मिलेगा. अपनी मॉर्निंग रूटीन को नियमित रखें.

  • भाग्यशाली रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: बहते जल में सफेद फूल प्रवाहित करें और सफेद वस्तुओं का दान करें.

(FAQs)

1. क्या आज नई पार्टनरशिप शुरू करना सही है?
   हाँ, आज ग्रहों की स्थिति सहयोग और तालमेल के पक्ष में है. साथ मिलकर बनाई गई रणनीतियाँ सफल होंगी.

2. आलस्य दूर करने के लिए आज क्या विशेष करें?
     सुबह की धूप लें और हल्का व्यायाम करें. 6वें भाव का चन्द्रमा अनुशासन से स्वास्थ्य लाभ देता है.

3. घर में तनाव कम करने के लिए क्या करें?
   जिम्मेदारियों का बोझ अकेले न उठाएं; काम बांटने से घर का माहौल हल्का और खुशनुमा बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 23 Feb 2026 02:35 AM (IST)
