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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 23 April 2026: तुला राशि सर्वार्थ सिद्धि योग से वर्कस्पेस पर मिलेंगे शानदार नतीजे, संतान की उपलब्धि से पेरेंट्स महसूस करेंगे गर्व

Aaj ka Tula Rashifal 23 April 2026: तुला राशि सर्वार्थ सिद्धि योग से वर्कस्पेस पर मिलेंगे शानदार नतीजे, संतान की उपलब्धि से पेरेंट्स महसूस करेंगे गर्व

Libra Horoscope: तुला राशिफल 23 अप्रैल 2026 सर्वार्थ सिद्धि योग से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. जीवनसाथी का सहयोग और परिवार में गौरव का क्षण आएगा. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Apr 2026 02:30 AM (IST)
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  • चंद्रमा के 9वें भाव में रहने से शुरुआती रुकावटें आ सकती हैं।
  • सर्वार्थ सिद्धि योग से आपके प्रयास सफल और कार्य सराहनीय होंगे।
  • छात्र अपनी प्रतिभा दिखाकर शिक्षकों और बड़ों को प्रभावित करेंगे।
  • पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, जीवनसाथी भावनाओं की कद्र करेगा।
  • सेहत के मोर्चे पर मौसम बदलाव से थोड़ा सावधान रहें।

Aaj ka Tula Rashifal 23 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों और सावधानी का मिश्रण रहेगा. चंद्रमा दोपहर 03:13 तक आपके 9वें भाव (9th House) में रहेंगे, जिसके कारण कुछ शुभ कार्यों में शुरुआती रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन विचलित न हों.

आज धृति, गजकेसरी और विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलने से आपके प्रयास सफल होंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सतर्क रहने का है. कार्यक्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था पर पैनी नजर रखें; किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया आपके लिए सिरदर्द बन सकता है. बेहतर होगा कि महत्वपूर्ण निर्णय आज स्वयं ही लें. बिजनेसमैन आज सोशल स्टेटस को ध्यान में रखकर ही कोई कदम उठाएं, ताकि आपकी छवि पर कोई आंच न आए. अच्छी खबर यह है कि महत्वपूर्ण लोगों से आपके संबंध बनेंगे, जो भविष्य में बिजनेस प्रॉफिट का बड़ा जरिया बनेंगे.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन 'अच्छे नतीजों' वाला है. धृति और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से वर्कस्पेस पर आपके काम की सराहना होगी. आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे, जो आपको अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे. सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें, हालांकि अंतिम नियंत्रण अपने हाथ में ही रखें.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)
छात्रों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने का है. आप अपने अंदर छिपी कला या हुनर को प्रदर्शित करके अपने टीचर्स और सीनियर्स को प्रभावित करने में सफल रहेंगे. स्पोर्ट्स पर्सन और कलाकारों (Artists) के लिए आज का दिन विशेष है; आपकी किसी बड़ी उपलब्धि पर माता-पिता स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे. संतान के रूप में आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. आपका जीवनसाथी आपकी भावनाओं की पूरी कद्र करेगा, जिससे गृहस्थी में शांति बनी रहेगी. परिवार के साथ पुरानी यादों को ताजा करने और खूबसूरत पल बिताने का मौका मिलेगा. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और अपनों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
सेहत के मोर्चे पर आज आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. मौसम में हो रहे बदलाव का सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. सर्दी-जुकाम या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. खान-पान पर ध्यान दें और बदलते मौसम के अनुसार सावधानी बरतें. नियमित प्राणायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

 भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय
 भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)
 भाग्यशाली अंक: 4
 अशुभ अंक: 9
 आज का उपाय: आज 'सर्वार्थ सिद्धि योग' में देवी लक्ष्मी की उपासना करें और मंदिर में मिश्री का दान करें.

FAQs

1. तुला राशि वालों को आज बिजनेस में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
कर्मचारियों के भरोसे कोई बड़ा आर्थिक फैसला न छोड़ें और अपनी सोशल इमेज का खास ख्याल रखें.

2. आज के दिन छात्रों को सफलता कैसे मिलेगी?
अपनी क्रिएटिविटी और छिपे हुए हुनर को सामने लाएं; सीनियर्स और टीचर्स का भरपूर सहयोग मिलेगा.

3. सेहत को लेकर क्या विशेष निर्देश हैं?
बदलते मौसम से बचें और ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें, अन्यथा इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Apr 2026 02:30 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Tula Rashifal Libra Horoscope Today

Frequently Asked Questions

तुला राशि के जातकों के लिए 23 अप्रैल 2026 का दिन कैसा रहेगा?

23 अप्रैल 2026 को तुला राशि के जातकों के लिए दिन उपलब्धियों और सावधानी का मिश्रण रहेगा. चंद्रमा 9वें भाव में होने के कारण शुरुआती रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन शुभ योगों के कारण प्रयास सफल होंगे.

व्यापार में तुला राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

व्यापार में सतर्क रहें, कर्मचारियों के भरोसे कोई बड़ा आर्थिक फैसला न छोड़ें और अपनी सोशल इमेज का खास ख्याल रखें. महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लें.

नौकरीपेशा तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अच्छे नतीजों वाला है. वर्कस्पेस पर आपके काम की सराहना होगी और सकारात्मक विचार आपको अधिक मेहनत के लिए प्रेरित करेंगे.

छात्रों को आज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कैसे करना चाहिए?

छात्र अपनी छिपी कला या हुनर को प्रदर्शित करके टीचर्स और सीनियर्स को प्रभावित कर सकते हैं. स्पोर्ट्सपर्सन और कलाकारों के लिए यह दिन विशेष उपलब्धि वाला रहेगा.

सेहत के लिहाज से तुला राशि वालों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

सेहत के मोर्चे पर सावधान रहें, क्योंकि मौसम के बदलाव का असर पड़ सकता है. खान-पान पर ध्यान दें और ठंडी चीजों के सेवन से बचें.

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