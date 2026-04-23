Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चंद्रमा के 9वें भाव में रहने से शुरुआती रुकावटें आ सकती हैं।

सर्वार्थ सिद्धि योग से आपके प्रयास सफल और कार्य सराहनीय होंगे।

छात्र अपनी प्रतिभा दिखाकर शिक्षकों और बड़ों को प्रभावित करेंगे।

पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, जीवनसाथी भावनाओं की कद्र करेगा।

सेहत के मोर्चे पर मौसम बदलाव से थोड़ा सावधान रहें।

Aaj ka Tula Rashifal 23 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों और सावधानी का मिश्रण रहेगा. चंद्रमा दोपहर 03:13 तक आपके 9वें भाव (9th House) में रहेंगे, जिसके कारण कुछ शुभ कार्यों में शुरुआती रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन विचलित न हों.

आज धृति, गजकेसरी और विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलने से आपके प्रयास सफल होंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सतर्क रहने का है. कार्यक्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था पर पैनी नजर रखें; किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया आपके लिए सिरदर्द बन सकता है. बेहतर होगा कि महत्वपूर्ण निर्णय आज स्वयं ही लें. बिजनेसमैन आज सोशल स्टेटस को ध्यान में रखकर ही कोई कदम उठाएं, ताकि आपकी छवि पर कोई आंच न आए. अच्छी खबर यह है कि महत्वपूर्ण लोगों से आपके संबंध बनेंगे, जो भविष्य में बिजनेस प्रॉफिट का बड़ा जरिया बनेंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन 'अच्छे नतीजों' वाला है. धृति और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से वर्कस्पेस पर आपके काम की सराहना होगी. आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे, जो आपको अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे. सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें, हालांकि अंतिम नियंत्रण अपने हाथ में ही रखें.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने का है. आप अपने अंदर छिपी कला या हुनर को प्रदर्शित करके अपने टीचर्स और सीनियर्स को प्रभावित करने में सफल रहेंगे. स्पोर्ट्स पर्सन और कलाकारों (Artists) के लिए आज का दिन विशेष है; आपकी किसी बड़ी उपलब्धि पर माता-पिता स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे. संतान के रूप में आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. आपका जीवनसाथी आपकी भावनाओं की पूरी कद्र करेगा, जिससे गृहस्थी में शांति बनी रहेगी. परिवार के साथ पुरानी यादों को ताजा करने और खूबसूरत पल बिताने का मौका मिलेगा. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और अपनों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. मौसम में हो रहे बदलाव का सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. सर्दी-जुकाम या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. खान-पान पर ध्यान दें और बदलते मौसम के अनुसार सावधानी बरतें. नियमित प्राणायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय

भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: आज 'सर्वार्थ सिद्धि योग' में देवी लक्ष्मी की उपासना करें और मंदिर में मिश्री का दान करें.

FAQs

1. तुला राशि वालों को आज बिजनेस में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

कर्मचारियों के भरोसे कोई बड़ा आर्थिक फैसला न छोड़ें और अपनी सोशल इमेज का खास ख्याल रखें.

2. आज के दिन छात्रों को सफलता कैसे मिलेगी?

अपनी क्रिएटिविटी और छिपे हुए हुनर को सामने लाएं; सीनियर्स और टीचर्स का भरपूर सहयोग मिलेगा.

3. सेहत को लेकर क्या विशेष निर्देश हैं?

बदलते मौसम से बचें और ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें, अन्यथा इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.