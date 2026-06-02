Aaj ka Tula Rashifal 2 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि फिर तृतीया तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:06 तक मूला नक्षत्र फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, साध्य योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक ही समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

साध्य योग बनने से बाजार में आपके प्रोडक्ट की भारी वाहवाही होगी और वह नेशनल लेवल पर आपकी ब्रांड इमेज बनाएगा. बिजनेसमैन अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बेहतर बनाकर बिजनेस की ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे. डिजाइन, कंटेंट, फैशन या आर्ट से जुड़े क्रिएटिव बिजनेस में आज ऑर्डर्स बढ़ने से बंपर मुनाफे के योग हैं; अपनी क्रिएटिविटी को बड़े सौदों में कन्वर्ट करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरी के सिलसिले में आज आपको बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे और आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा. ग्रह गोचर अनुकूल होने से ऑफिस में दोपहर बाद कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज या इंक्रीमेंट की सूचना मिल सकती है, जो आपकी पुरानी मेहनत का नतीजा रहेगी. दफ्तर में अधिकारी और सहकर्मी आपकी कार्यशैली की जमकर सराहना करेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन बड़ी उपलब्धियों और भाग्य उदय लेकर आया है. द्वितीय भाव का चंद्रमा बौद्धिक क्षमता को प्रखर बनाएगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स के लिए संडे का दिन काफी प्रोडक्टिव रहेगा, आप कठिन विषयों में शानदार सफलता का स्वाद चखेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों को बढ़ाने वाला रहेगा. आनन्दादि योग के प्रभाव से आज लव पार्टनर या जीवनसाथी के साथ किसी मुख्य मूवी या बंपर शॉपिंग पर जाने की शानदार प्लानिंग अचानक बन सकती है. द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव से समाज में सत्कर्म व पुण्य कर्म करने के मौके मिलेंगे, जिससे घर में शांति रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत ही बेहतरीन बना रहेगा. वाणी का प्रभाव बढ़ेगा और चेहरे पर गजब का ओज रहेगा. अचानक मिली गुड न्यूज के कारण आप खुद को बेहद संतुष्ट और तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: आज द्वितीय चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और साध्य योग की महाशुभता पाने के लिए मां महालक्ष्मी की विशेष वंदना करें. आज के दिन संध्या समय मां लक्ष्मी के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें गुलाब का इत्र अर्पित करें और कनकधारा स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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