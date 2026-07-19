Aaj ka Mesh Rashifal 19 July 2026: षष्ठ भाव का चंद्रमा, रुका धन मिलेगा, करियर और व्यापार में खुलेंगे सफलता के नए रास्ते
Aries Horoscope: क्या 19 जुलाई 2026 को मेष राशि वालों को व्यापार में बड़ा लाभ, नौकरी में नई शुरुआत और रुका हुआ धन मिलने की संभावना है? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.
Aaj Ka Mesh Rashifal 19 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शाम 6:12 बजे तक रहेगा, इसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, परिध योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा
बिजनेस राशिफल
मेष राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभ और नए अवसर लेकर आ सकता है. षष्ठ भाव में चंद्रमा आपको पुराने अटके कार्यों को पूरा करने और नई रणनीति अपनाने के लिए प्रेरित करेगा. यदि आप अपने कारोबार में बदलाव या विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 12:15 बजे तथा दोपहर 02:00 से 03:00 बजे के बीच शुरुआत करना शुभ रहेगा. व्यावसायिक संपर्कों को मजबूत करने से बाहरी पार्टियों से नए ऑर्डर मिलने की संभावना है, जिससे कारोबार को गति मिलेगी. लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं. इस राशि के व्यापारियों को सलाह है कि प्राप्त धन को सोच-समझकर किसी लाभदायक प्रोजेक्ट में निवेश करें. जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचना बेहतर रहेगा.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन प्रगति के संकेत दे रहा है. यदि लंबे समय से करियर में बदलाव, प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की योजना बना रहे थे, तो अब उसे अमल में लाने का सही समय है. कार्यस्थल पर आपके विचारों और कार्यशैली की सराहना होगी. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी समय पर पूरे हो जाएंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत और समर्पण से प्रभावित रहेंगे, जिससे भविष्य में उन्नति के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में आज सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. रुका हुआ धन वापस मिलने से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. व्यापार में लाभ बढ़ेगा और पुराने निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बचत करना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग आपके लिए बड़ी ताकत बनेगा. घर का कोई महत्वपूर्ण और लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है. हालांकि बीच-बीच में छोटी-मोटी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आपसी समझ और धैर्य से सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी. परिवार में सकारात्मक माहौल बना रहेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से दिन राहत देने वाला रहेगा. यदि लंबे समय से किसी पुरानी बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान थे, तो उसमें सुधार के संकेत मिल सकते हैं. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान भी लाभदायक रहेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. पढ़ाई के प्रति सकारात्मक सोच आपको सफलता के करीब ले जाएगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. पुराने असफल अनुभव अब सीख बनेंगे और आगे बढ़ने का आत्मबल देंगे.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: व्हाइट (White)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 8
उपाय
सुबह भगवान हनुमान के दर्शन करें और "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र, चावल या दूध का दान करें. इससे रुके हुए कार्य पूरे होंगे, व्यापार में लाभ मिलेगा, करियर में सफलता प्राप्त होगी और स्वास्थ्य में सुधार आएगा.
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