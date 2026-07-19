Aaj Ka Kark Rashifal 19 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शाम 6:12 बजे तक रहेगा, इसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, परिध योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. तृतीय भाव में चंद्रमा आपको नए संपर्क बनाने और पुराने रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रेरित करेगा. यदि किसी नए प्रोजेक्ट, निवेश या व्यापार विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें. विशेषज्ञों का मार्गदर्शन आपको सही दिशा में निर्णय लेने में मदद करेगा. व्यावसायिक संपर्कों को मजबूत करने से नए ऑर्डर, नई पार्टियों और लाभदायक अवसरों के द्वार खुल सकते हैं. कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखना भी जरूरी होगा. किसी कर्मचारी के अहंकार या लापरवाही के कारण कामकाज प्रभावित हो सकता है, इसलिए समय रहते स्थिति को संभालना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा. यदि आप बेकार की चर्चाओं और विवादों से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान देंगे, तो सभी जिम्मेदारियां समय पर पूरी कर पाएंगे. कार्यस्थल पर अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. अतिरिक्त आय के नए अवसर भी सामने आ सकते हैं, जो भविष्य में आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे. अपनी कार्यशैली और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने से वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का विश्वास भी बढ़ेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज संतुलित और सकारात्मक परिणाम मिलने के योग हैं. अतिरिक्त आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, जिससे वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. यदि किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना भी लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में आपसी समझदारी बनाए रखने की आवश्यकता है. यदि किसी बात को लेकर जिद या हठ छोड़ देंगे, तो रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और घर का वातावरण सुखद रहेगा. रिश्तेदारों की मदद करने का अवसर भी मिल सकता है, जिससे आपके संबंध और मजबूत होंगे. जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम के साथ पर्याप्त आराम करना भी जरूरी है. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग, ध्यान और नियमित दिनचर्या अपनाएं. संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. कठिन विषयों को समझने के लिए शिक्षकों या अनुभवी लोगों की मदद लें. नियमित अभ्यास और समय का सही प्रबंधन आपको बेहतर परिणाम दिला सकता है. एकाग्रता बनाए रखने का प्रयास करें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: येलो (Yellow)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 8

उपाय

आज भगवान गणेश और मां दुर्गा की पूजा करें. "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें तथा जरूरतमंद व्यक्ति को पीली दाल या पीले फल का दान करें. इससे व्यापार में सफलता, करियर में उन्नति, आर्थिक मजबूती और पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी.

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