Aaj ka Mithun Rashifal 19 July 2026: चतुर्थ भाव का चंद्रमा, धैर्य से लें फैसले, व्यापार और करियर में जल्दबाजी से बचें
Gemini Horoscope: क्या 19 जुलाई 2026 को मिथुन राशि वालों को व्यापार में सतर्कता, नौकरी में बढ़ता दबाव और पारिवारिक तनाव का सामना करना पड़ेगा? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 19 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शाम 6:12 बजे तक रहेगा, इसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, परिध योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा
बिजनेस राशिफल
मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन धैर्य और संयम से काम लेने का संकेत दे रहा है. चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने से मन में अनावश्यक चिंताएं बढ़ सकती हैं, जिसका असर आपके निर्णयों और स्वास्थ्य दोनों पर पड़ सकता है. किसी नए व्यापार, नई साझेदारी या बड़े निवेश की शुरुआत फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. कारोबार को सामान्य गति से चलाएं और बिना जरूरत दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें. यदि किसी व्यावसायिक यात्रा की योजना बनती है, तो वह भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो सकती है. इस दौरान व्यापार की नई बारीकियां सीखने और बाजार की बदलती परिस्थितियों को समझने का अवसर मिलेगा. जल्दबाजी के बजाय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज कार्यभार अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है. समय पर काम पूरा करने का दबाव महसूस होगा, वहीं आर्थिक मामलों को लेकर भी चिंता बनी रह सकती है. कार्यस्थल पर बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार और कार्यशैली में लचीलापन लाना आवश्यक होगा. वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ सकारात्मक संवाद बनाए रखें. धैर्य और अनुशासन के साथ किया गया कार्य आने वाले समय में अच्छे परिणाम देगा.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में आज संतुलन बनाए रखना जरूरी है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बड़े निवेश या नई आर्थिक योजनाओं को कुछ समय के लिए स्थगित करना बेहतर रहेगा. बजट बनाकर चलने से भविष्य की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहेगी. यदि किसी पुराने भुगतान की प्रतीक्षा है, तो थोड़ा धैर्य रखें.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक माहौल कुछ तनावपूर्ण रह सकता है. जीवनसाथी के मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, इसलिए उनके साथ समय बिताएं और प्रेमपूर्वक उनका मनोबल बढ़ाएं. छोटी-छोटी बातों को विवाद का रूप न लेने दें. परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और घर का वातावरण भी बेहतर होगा.
हेल्थ राशिफल
मानसिक तनाव और जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत आपकी सेहत को प्रभावित कर सकती है. पर्याप्त आराम करें, संतुलित भोजन लें और योग या ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. सिरदर्द, थकान या बेचैनी जैसी समस्याओं को नजरअंदाज न करें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों का मन आज घरेलू परिस्थितियों के कारण पढ़ाई में कम लग सकता है. चिड़चिड़ापन और मानसिक विचलन आपकी एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में पढ़ाई के लिए शांत वातावरण चुनें और समय का सही प्रबंधन करें. नियमित अभ्यास और सकारात्मक सोच आपको अच्छे परिणाम दिलाएगी.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 5
उपाय
आज भगवान गणेश की पूजा करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को नारंगी रंग के फल या वस्त्र का दान करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, व्यापार और करियर में आने वाली बाधाएं दूर होंगी तथा पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी.
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