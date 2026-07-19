Aaj ka Vrishabh Rashifal 19 July 2026: पंचम भाव का चंद्रमा, करियर में मिलेगा नया अवसर, पारिवारिक जीवन में आएंगी खुशियां
Taurus Horoscope: क्या 19 जुलाई 2026 को वृषभ राशि वालों को व्यापार में सफलता, नौकरी बदलने का सुनहरा मौका और परिवार से शुभ समाचार मिलेगा? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 19 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शाम 6:12 बजे तक रहेगा, इसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, परिध योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा
बिजनेस राशिफल
वृषभ राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है. पंचम भाव में चंद्रमा और परिध, सर्वार्थसिद्धि तथा सर्वाअमृत योग के प्रभाव से व्यापार में नई उपलब्धियां हासिल करने के अवसर मिलेंगे. यदि आप पारिवारिक या पैतृक व्यवसाय से जुड़े हैं, तो उसे आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं. नए व्यापारियों को आज भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच के साथ निर्णय लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जल्दबाजी या भावुकता नुकसान का कारण बन सकती है. आपकी मेहनत और सही रणनीति भविष्य में बड़े लाभ का आधार बनेगी.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन करियर में नए अवसर लेकर आ सकता है. यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो समय आपके पक्ष में है. नई कंपनी से इंटरव्यू, ऑफर या सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें. धैर्य और अनुशासन के साथ किया गया कार्य जल्द ही आपको बेहतर पहचान और सफलता दिलाएगा. आने वाले समय में आपकी मेहनत का पूरा फल मिलने के संकेत हैं.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में दिन संतुलित और लाभदायक रहेगा. व्यापार में किए गए प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है और आय में धीरे-धीरे वृद्धि होगी. बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा. अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत पर ध्यान दें, ताकि भविष्य की योजनाएं मजबूत बन सकें.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. परिवार के किसी सदस्य की सेहत में सुधार आने से राहत महसूस होगी. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे और यदि लंबे समय से अपने मन की बात कहना चाहते थे, तो आज अवसर मिल सकता है. जीवनसाथी और परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यदि परिवार में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार था, तो उसकी स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है. अपने खानपान और दिनचर्या का ध्यान रखें. नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास का लाभ मिलेगा. वहीं स्पोर्ट्स पर्सन अभ्यास के दौरान आत्मविश्वास बनाए रखें, क्योंकि आपकी मेहनत भविष्य में बड़ी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: गोल्डन (Golden)
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 1
उपाय
आज भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करें और "ॐ श्रीं कृष्णाय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. गाय को हरा चारा खिलाएं और पीले फल या मिठाई का दान करें. इससे व्यापार में उन्नति, करियर में नए अवसर, पारिवारिक सुख और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी.
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