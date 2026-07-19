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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 19 July 2026: पंचम भाव का चंद्रमा, करियर में मिलेगा नया अवसर, पारिवारिक जीवन में आएंगी खुशियां

Aaj ka Vrishabh Rashifal 19 July 2026: पंचम भाव का चंद्रमा, करियर में मिलेगा नया अवसर, पारिवारिक जीवन में आएंगी खुशियां

Taurus Horoscope: क्या 19 जुलाई 2026 को वृषभ राशि वालों को व्यापार में सफलता, नौकरी बदलने का सुनहरा मौका और परिवार से शुभ समाचार मिलेगा? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jul 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 19 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शाम 6:12 बजे तक रहेगा, इसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, परिध योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

वृषभ राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है. पंचम भाव में चंद्रमा और परिध, सर्वार्थसिद्धि तथा सर्वाअमृत योग के प्रभाव से व्यापार में नई उपलब्धियां हासिल करने के अवसर मिलेंगे. यदि आप पारिवारिक या पैतृक व्यवसाय से जुड़े हैं, तो उसे आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं. नए व्यापारियों को आज भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच के साथ निर्णय लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जल्दबाजी या भावुकता नुकसान का कारण बन सकती है. आपकी मेहनत और सही रणनीति भविष्य में बड़े लाभ का आधार बनेगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन करियर में नए अवसर लेकर आ सकता है. यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो समय आपके पक्ष में है. नई कंपनी से इंटरव्यू, ऑफर या सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें. धैर्य और अनुशासन के साथ किया गया कार्य जल्द ही आपको बेहतर पहचान और सफलता दिलाएगा. आने वाले समय में आपकी मेहनत का पूरा फल मिलने के संकेत हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन संतुलित और लाभदायक रहेगा. व्यापार में किए गए प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है और आय में धीरे-धीरे वृद्धि होगी. बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा. अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत पर ध्यान दें, ताकि भविष्य की योजनाएं मजबूत बन सकें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. परिवार के किसी सदस्य की सेहत में सुधार आने से राहत महसूस होगी. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे और यदि लंबे समय से अपने मन की बात कहना चाहते थे, तो आज अवसर मिल सकता है. जीवनसाथी और परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यदि परिवार में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार था, तो उसकी स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है. अपने खानपान और दिनचर्या का ध्यान रखें. नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास का लाभ मिलेगा. वहीं स्पोर्ट्स पर्सन अभ्यास के दौरान आत्मविश्वास बनाए रखें, क्योंकि आपकी मेहनत भविष्य में बड़ी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (Golden)
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 1

उपाय

आज भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करें और "ॐ श्रीं कृष्णाय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. गाय को हरा चारा खिलाएं और पीले फल या मिठाई का दान करें. इससे व्यापार में उन्नति, करियर में नए अवसर, पारिवारिक सुख और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jul 2026 03:05 AM (IST)
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