Sawan 2026: भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है. वे सृष्टि के संहारक होने के साथ-साथ करुणा, तपस्या, ध्यान और मोक्ष के प्रतीक भी हैं. शिवभक्त पूरे श्रद्धाभाव से उनकी पूजा-अर्चना करते हैं, लेकिन शिव पूजा से जुड़े कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन विशेष रूप से आवश्यक माना गया है. इनमें शिवलिंग की आधी परिक्रमा करना और पूजा में शंख का उपयोग न करना प्रमुख हैं. इन परंपराओं के पीछे धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक आधार मौजूद हैं.

शिवलिंग की परिक्रमा आधी क्यों की जाती है?

अधिकांश देवी-देवताओं की पूर्ण परिक्रमा की जाती है, लेकिन शिवलिंग की परिक्रमा आमतौर पर आधी करने का विधान होता है. इसके पीछे शिवलिंग की संरचना और उससे जुड़ी प्रतीकात्मक मान्यताएं हैं.

शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग का निचला भाग ब्रह्मा भाग, मध्य भाग विष्णु भाग और ऊपरी गोलाकार भाग रुद्र भाग कहलाता है. शिवलिंग के साथ जुड़ी जलहरी या गौमुख वह स्थान होता है जहां अभिषेक का जल बाहर निकलता है. यह भाग यम दिशा का प्रतीक माना जाता है.

शिव महापुराण, पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि शिवलिंग की परिक्रमा करते समय गौमुख को पार नहीं करना चाहिए. माना जाता है कि यह भाग जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्य का प्रतीक है. इसलिए भक्त गौमुख तक जाकर वापस लौटते हैं और उसी मार्ग से दूसरी ओर पहुंचकर परिक्रमा पूर्ण करते हैं.

शिव को संहार और मुक्ति का देवता माना गया है. आधी परिक्रमा यह दर्शाती है कि भक्त भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता है और उनकी दिव्य शक्तियों के प्रति विनम्र बना रहता है.

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आधी परिक्रमा करने की सही विधि

शिवलिंग की परिक्रमा वाम दिशा(left direction) से आरंभ की जाती है. भक्त चलते हुए गौमुख तक पहुंचता है और वहां रुक जाता है. इसके बाद पीछे मुड़कर उसी मार्ग से लौटता है और दूसरी ओर जाकर फिर से गौमुख से पहले रुककर परिक्रमा पूरी करता है. इस दौरान गौमुख के पीछे से नहीं जाया जाता है.

शिव पूजा में शंख का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता?

शंख हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और भगवान विष्णु के प्रमुख शस्त्रों में से एक है. अधिकांश पूजा-पाठ में शंखध्वनि शुभ मानी जाती है, लेकिन शिव पूजा में शंख से जल चढ़ाने का निषेध बताया गया है.

पौराणिक कथाओं के अनुसार शंख का संबंध एक असुर के शरीर से माना जाता है, जिसे भगवान विष्णु ने पराजित किया था. इसी कारण कुछ ग्रंथों में शंख को "मृतज" अर्थात मृत शरीर से उत्पन्न कहा गया है. इस आधार पर शिव पूजा में शंख से जल अर्पित करना उचित नहीं माना गया है.

शंख भगवान विष्णु का प्रिय है और उसका प्रमुख संबंध वैष्णव परंपरा से है. वहीं भगवान शिव की आराधना का स्वरूप ध्यान, मौन, तपस्या और आंतरिक साधना पर आधारित माना जाता है. इसलिए शिव पूजा में शांति और सरलता को अधिक महत्व दिया गया है.

शंखध्वनि और शिव पूजा का स्वरूप

शंखध्वनि उत्सव, विजय और मंगल का प्रतीक मानी जाती है. इसके विपरीत शिवजी योग, समाधि और वैराग्य के देवता हैं. उनकी पूजा में शांत भाव, ध्यान और एकाग्रता को विशेष महत्व दिया गया है.

इसी कारण से शिवलिंग पर सामान्य पात्र से जल, दूध या पंचामृत अर्पित करने की परंपरा अधिक प्रचलित है. कई धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि शिव पूजा में शोरगुल की अपेक्षा मौन साधना अधिक फलदायी होती है.

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