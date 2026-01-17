हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tula Rashifal 17 January 2026: तुला राशि की फाइनेंशियल टेंशन होगी दूर, पार्ट टाइम जॉब से बढ़ेगी आमदनी

Tula Rashifal 17 January 2026: तुला राशि की फाइनेंशियल टेंशन होगी दूर, पार्ट टाइम जॉब से बढ़ेगी आमदनी

Libra Horoscope 17 January 2026: तुला राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े तुला राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Jan 2026 02:00 AM (IST)
Tula Rashifal 17 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके तृतीय भाव में स्थित है, जिससे साहस, पराक्रम और सामाजिक संपर्कों में वृद्धि होगी. रिश्तेदारों और भाई-बहनों की सहायता करने का अवसर मिलेगा और आपका सहयोग भविष्य में आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है.

करियर और जॉब राशिफल
नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. वर्कप्लेस पर आपकी प्रतिभा तभी निखरकर सामने आएगी जब आप निरंतर प्रयास करेंगे. केवल योग्यता पर निर्भर न रहें, मेहनत और निरंतरता ही सफलता दिलाएगी. व्याघात योग के प्रभाव से कुछ लोगों को नया पार्ट टाइम जॉब या अतिरिक्त आय का स्रोत मिल सकता है, जिससे करियर को नई दिशा मिलेगी.

बिजनेस राशिफल
व्यवसाय में चल रही फाइनेंशियल प्रॉब्लम का समाधान निकल सकता है, जिससे आप नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे. बिजनेसमैन को अपने कर्मचारियों को सिर्फ सैलरी तक सीमित न रखकर बोनस या किसी उपयोगी वस्तु के रूप में प्रोत्साहन देना चाहिए. इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और कार्यक्षमता में सुधार आएगा.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं. पुराने रुके हुए पैसों की वसूली हो सकती है या खर्चों पर नियंत्रण संभव होगा. घर-परिवार में धन-संपत्ति से जुड़ा कोई मामला यदि चल रहा है तो आपसी बातचीत और समझदारी से उसे सुलझाया जा सकता है. जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.

लव और फैमिली राशिफल
दांपत्य जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है. जीवनसाथी की भावनाओं को समझते हुए ही व्यवहार करें, क्योंकि छोटी सी बात भी बड़ा रूप ले सकती है. परिवार में सहयोग और संवाद से माहौल सकारात्मक बना रहेगा. रिश्तेदारों से मधुर संबंध बनाए रखने से मानसिक संतोष मिलेगा.

हेल्थ राशिफल
आज जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द की समस्या हो सकती है. ज्यादा थकान वाले कार्यों से बचें और हल्की स्ट्रेचिंग या योग को दिनचर्या में शामिल करें. यात्रा से पहले उचित प्लानिंग करें, तभी परेशानी से बच पाएंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल
विद्यार्थियों को विषयों की गहराई को समझने के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता है. निरंतर पढ़ाई से ही किसी विषय पर पकड़ मजबूत होगी. आलस्य से दूर रहना जरूरी है.

भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय
भाग्यशाली रंग सिल्वर रहेगा. भाग्यशाली अंक 1 है और 3 से दूरी बनाए रखें.
उपाय: आज किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या चावल का दान करें और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें.

FAQs
प्रश्न 1 क्या आज नया पार्ट टाइम जॉब मिलने की संभावना है?
उत्तर: हां, व्याघात योग के कारण अच्छे योग बन रहे हैं.

प्रश्न 2 दांपत्य जीवन को बेहतर कैसे रखें?
उत्तर: जीवनसाथी की भावनाओं को समझकर संवाद बनाए रखें.

प्रश्न 3 स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी रखें?
उत्तर: जोड़ों के दर्द से बचने के लिए आराम और हल्का व्यायाम करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 17 Jan 2026 02:00 AM (IST)
Libra Horoscope Tula Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
