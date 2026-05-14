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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 14 May 2026: तुला राशि क्या आज पूरी होगी आपकी कोई बड़ी मुराद? रूचक योग और ग्रहों की चाल से चमकेगी किस्मत

Aaj ka Tula Rashifal 14 May 2026: तुला राशि क्या आज पूरी होगी आपकी कोई बड़ी मुराद? रूचक योग और ग्रहों की चाल से चमकेगी किस्मत

Libra Horoscope 14 May 2026: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए तुला राशि के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 14 May 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 14 May 2026: गुरुवार के दिन ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 11.21 बजे तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 10.34 बजे तक रेवती नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र प्रभावी होगा. तुला राशि के जातकों के लिए आज ग्रहों का गोचर अत्यंत शुभ परिणाम लेकर आया है. चंद्रमा आज आपके छठे भाव में विराजमान हैं, जो पुरानी बीमारियों और शत्रुओं पर विजय दिलाने में सहायक होंगे. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ-साथ आपकी राशि के लिए 'रूचक योग' का विशेष प्रभाव रहेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07.00 से 08.00 और शाम 05.00 से 06.00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 01.30 से 03.00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

व्यापार और व्यवसाय (Business)
आज ग्रह गोचर आपके पक्ष में होने से बिजनेसमैन को पुराने कर्जों के निपटारे के लिए बैंक से विशेष छूट मिल सकती है, जिससे आपको बड़ी राहत महसूस होगी. आपके मैनेजमेंट स्किल्स की आज हर तरफ सराहना होगी और आपको कोई बड़ा सम्मान प्राप्त हो सकता है. आत्मविश्वास के साथ लिया गया आपका हर फैसला आज मुनाफे की गारंटी देगा. व्यापारिक विस्तार के लिए आज का दिन स्वर्णिम है.

नौकरी और करियर (Job & Career)
जॉब करने वालों के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला है. आपको किसी बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया जा सकता है. जो लोग घर से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं, उन्हें आज प्रमोशन के साथ घर के करीब ट्रांसफर मिलने की खुशखबरी मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपके प्रभाव और पद में वृद्धि के प्रबल योग हैं.

लव और फैमिली (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध आज बहुत ही प्रगाढ़ होंगे, जिससे आपको कोई बड़ा उपहार या आर्थिक सहयोग मिल सकता. जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. घर में शांति का वातावरण होने से आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)
कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को आज किसी अनुभवी मेंटर का साथ मिलेगा, जो आपकी सफलता की राह को आसान कर देगा. आपकी मेहनत और सही मार्गदर्शन का मेल आपको लक्ष्यों के करीब ले जाएगा. एकाग्रता के साथ पढ़ाई में मन लगेगा.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन बेहद सकारात्मक है. चंद्रमा के छठे भाव में होने से पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा. मेडिटेशन के दौरान आज आप उस परम शांति को महसूस करेंगे जो आपकी हर शारीरिक व्याधि को जड़ से मिटाने की क्षमता रखती है. खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

वित्त और निवेश (Finance)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन राहत और मजबूती का है. बैंक से जुड़ी छूट और व्यापारिक मुनाफे से आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी. निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतें. अचानक धन लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 5
अनलक्की अंक: 7

विशेष उपाय: भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं. मंदिर में पीली वस्तुओं का दान करें और दक्षिण दिशा की यात्रा करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 14 May 2026 03:30 AM (IST)
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