Aaj ka Tula Rashifal 14 May 2026: गुरुवार के दिन ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 11.21 बजे तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 10.34 बजे तक रेवती नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र प्रभावी होगा. तुला राशि के जातकों के लिए आज ग्रहों का गोचर अत्यंत शुभ परिणाम लेकर आया है. चंद्रमा आज आपके छठे भाव में विराजमान हैं, जो पुरानी बीमारियों और शत्रुओं पर विजय दिलाने में सहायक होंगे. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ-साथ आपकी राशि के लिए 'रूचक योग' का विशेष प्रभाव रहेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07.00 से 08.00 और शाम 05.00 से 06.00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 01.30 से 03.00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

व्यापार और व्यवसाय (Business)

आज ग्रह गोचर आपके पक्ष में होने से बिजनेसमैन को पुराने कर्जों के निपटारे के लिए बैंक से विशेष छूट मिल सकती है, जिससे आपको बड़ी राहत महसूस होगी. आपके मैनेजमेंट स्किल्स की आज हर तरफ सराहना होगी और आपको कोई बड़ा सम्मान प्राप्त हो सकता है. आत्मविश्वास के साथ लिया गया आपका हर फैसला आज मुनाफे की गारंटी देगा. व्यापारिक विस्तार के लिए आज का दिन स्वर्णिम है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

जॉब करने वालों के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला है. आपको किसी बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया जा सकता है. जो लोग घर से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं, उन्हें आज प्रमोशन के साथ घर के करीब ट्रांसफर मिलने की खुशखबरी मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपके प्रभाव और पद में वृद्धि के प्रबल योग हैं.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध आज बहुत ही प्रगाढ़ होंगे, जिससे आपको कोई बड़ा उपहार या आर्थिक सहयोग मिल सकता. जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. घर में शांति का वातावरण होने से आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को आज किसी अनुभवी मेंटर का साथ मिलेगा, जो आपकी सफलता की राह को आसान कर देगा. आपकी मेहनत और सही मार्गदर्शन का मेल आपको लक्ष्यों के करीब ले जाएगा. एकाग्रता के साथ पढ़ाई में मन लगेगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन बेहद सकारात्मक है. चंद्रमा के छठे भाव में होने से पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा. मेडिटेशन के दौरान आज आप उस परम शांति को महसूस करेंगे जो आपकी हर शारीरिक व्याधि को जड़ से मिटाने की क्षमता रखती है. खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

वित्त और निवेश (Finance)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन राहत और मजबूती का है. बैंक से जुड़ी छूट और व्यापारिक मुनाफे से आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी. निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतें. अचानक धन लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 5

अनलक्की अंक: 7

विशेष उपाय: भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं. मंदिर में पीली वस्तुओं का दान करें और दक्षिण दिशा की यात्रा करें.

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