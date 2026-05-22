Aaj ka Makar Rashifal 22 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी तिथि फिर सप्तमी रहेगी. आज पूरे दिन आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वृद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी प्रतिष्ठा और मार्केट वैल्यू को बढ़ाने वाला रहेगा. आपकी कुंडली में आज वृद्धि योग बनने से आपके बिजनेस को बाजार में एक नई पहचान मिलेगी, जिससे आपकी मार्केट वैल्यू (व्यापारिक साख) में भारी बढ़ोतरी होगी. यदि कारोबारी आज अपने व्यापार में और अधिक वृद्धि या विस्तार के लिए नया निवेश करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं, तो उन्हें आज का सबसे बेहतर और शुभ मुहूर्त देखकर ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए, जो दीर्घकालिक लाभ देगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपने काम पर फोकस करने और नई यात्राओं का रहेगा. आज आपके वर्किंग कल्चर (काम करने के माहौल और तरीके) में बहुत सकारात्मक सुधार होगा, जिससे आप कार्यस्थल पर काफी पॉजिटिव (सकारात्मक) फील करेंगे. ऑफिशियल वर्क (कार्यालय के काम) को लेकर आज आपको अचानक किसी लंबी या छोटी ट्रैवलिंग (यात्रा) पर जाना पड़ सकता है, जो करियर के लिए फायदेमंद होगी. एक बात का विशेष ध्यान रखें; एंप्लॉयड पर्सन आज वर्कप्लेस पर को-वर्कर्स (सहकर्मियों) से उतनी ही बात करें जितनी करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अनावश्यक गॉसिप आपके काम में देरी कराने के साथ-साथ को-वर्कर्स से वाद-विवाद भी करा सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शुक्रवार का दिन अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का है. लाइफ के कुछ मोड़ों पर या पढ़ाई के दौरान आज स्टूडेंट्स को कुछ छोटी-मोटी परेशानियों और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है; लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और मेहनत के बल पर हर परेशानी का सामना बहुत आसानी से कर पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने और संतुलन बनाने का है. सप्तम चंद्रमा के कारण पति-पत्नी के बीच किसी पुरानी बात को लेकर थोड़ा मनमुटाव या तनाव होने की आशंका बनी हुई है. इसके साथ ही आज पर्सनल रिलेशनशिप (व्यक्तिगत रिश्तों) में भी आप थोड़ा डिस्टरबेंस (तनाव) महसूस कर सकते हैं; इसलिए आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ (निजी और व्यावसायिक जीवन) को बिल्कुल अलग-अलग रखें. आज सामाजिक तौर पर भी आपकी सक्रियता (एक्टिवनेस) में थोड़ी कमी आ सकती है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बिल्कुल भी लापरवाही न बरतने का है. आज आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की सख्त जरूरत है, क्योंकि खान-पान या दिनचर्या में की गई जरा सी भी लापरवाही आपकी शारीरिक समस्या को बढ़ा सकती है. समय पर आराम करें और भरपूर पानी पिएं.

भाग्यशाली रंग: ब्लैक

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज सप्तम भाव के चंद्रमा के दोष को दूर करने और दांपत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए शुक्रवार के दिन शाम के समय किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

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