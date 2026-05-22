Aaj ka Kumbh Rashifal 22 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी तिथि फिर सप्तमी रहेगी. आज पूरे दिन आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वृद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक सुदृढ़ता और नए निवेश प्राप्त करने का है. आपके बिजनेस में आज बड़े इनवेस्टर्स (निवेशक) गहरा इंटरेस्ट (रुचि) दिखा सकते हैं, जिससे आपकी वित्तीय परेशानियां दूर होंगी. यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप (साझेदारी) में नया बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आज का दिन बहुत ही प्रॉफिटेबल (लाभदायक) रहेगा. इसके साथ ही, बिजनेसमैन के मार्केट में आज सामने वाली पार्टी (व्यापारिक सहयोगियों) के साथ संबंध बहुत मजबूत होंगे, जिससे बाजार से माल उठाना और समय पर माल निकालना आपके लिए बेहद आसान और सुगम रहेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर को नई दिशा देने और कूटनीति से काम लेने का है. यदि आपकी किसी महत्वपूर्ण परियोजना या प्रोजेक्ट की फाइल लंबे समय से किसी गवर्नमेंट ऑफिस (सरकारी कार्यालय) में अटकी हुई है, तो आज वहां के अधिकारियों से बातचीत करते समय अपनी वाणी में अत्यधिक विनम्रता रखें; याद रखें कि काम निकालने के लिए जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है. आज आपकी जॉब में बड़ा चेंज (बदलाव) पूरी तरह संभव है, आपको मार्केट की बड़ी और नामचीन कंपनियों से अच्छे पदों के ऑफर मिल सकते हैं. आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप अपने पसंदीदा फील्ड (क्षेत्र) में ही करियर बनाएं, क्योंकि ऐसा करने पर आप कार्यस्थल पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने की स्थिति में रहेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शुक्रवार का दिन समय प्रबंधन के साथ आगे बढ़ने का है. छठी भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज स्टूडेंट्स मानसिक रूप से काफी सजग रहेंगे, जिसके बल पर वे अपने हर प्रोजेक्ट और असाइनमेंट को समय से पहले ही पूरी तरह पूरा कर पाएंगे. गुरुजनों से आपको विशेष सराहना मिलेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन घर में शहनाइयों की गूंज और खुशियों की आहट लेकर आया है. परिवार में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन को लेकर आज आपकी पूरी फैमिली सहित किसी लंबी ट्रैवलिंग (यात्रा) पर जाने के योग बन रहे हैं. सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इस यात्रा या कार्यक्रम के दौरान घर के विवाह योग्य बच्चों के लिए किसी अच्छे और संभ्रांत परिवार से रिश्ते की बात भी पक्की हो सकती है, जिससे घर का माहौल उत्सव जैसा हो जाएगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन एक महावरदान साबित होगा. छठे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको पिछले लंबे समय से परेशान कर रही किसी पुरानी और गंभीर बीमारी से हमेशा के लिए पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा. हालांकि, दैनिक भागदौड़ के कारण होने वाले मानसिक तनाव से पूरी तरह बचने के लिये आज अपने दिन में से थोड़ा समय ध्यान व योग क्रियाओं के लिए जरूर निकालें.

भाग्यशाली रंग: व्हाइट

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज छठे भाव के चंद्रमा की शुभता पाने और अटके सरकारी काम बनाने के लिए शुक्रवार के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद रंग के अन्न (जैसे चावल या मिश्री) का दान करें.

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