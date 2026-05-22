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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 22 May 2026: धनु राशि 8वें चंद्रमा के कारण साझेदारी के नए प्रस्तावों से बचें, कंटेनर फंसने से प्रतिद्वंद्वी उठा सकते हैं बाजार का फायदा

Aaj ka Dhanu Rashifal 22 May 2026: धनु राशि 8वें चंद्रमा के कारण साझेदारी के नए प्रस्तावों से बचें, कंटेनर फंसने से प्रतिद्वंद्वी उठा सकते हैं बाजार का फायदा

Sagittarius Horoscope 22 May 2026: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 22 May 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 22 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी तिथि फिर सप्तमी रहेगी. आज पूरे दिन आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वृद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही सतर्कता और सूझबूझ से आगे बढ़ने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण आज आपके बिजनेस एसेट्स (व्यापारिक संपत्तियों) में इजाफा थोड़ा कम होगा, इसलिए आप प्रॉपर प्लानिंग (सही रणनीति) करके ही अपने हर काम को करें. वर्तमान ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आज आपके सामने किसी नए बिजनेस पार्टनरशिप (साझेदारी) का प्रस्ताव रखा जा सकता है, लेकिन अभी इसे स्वीकार करने से आपको पूरी तरह बचना चाहिए. इसके अलावा, बाजार की विकट परिस्थितियों के मध्य आज आपका कोई बड़ा माल का कंटेनर कहीं फंस सकता है, जिससे मार्केट में आपके प्रॉडक्ट की डिमांड (मांग) को आप समय पर पूर्ण नहीं कर पाएंगे; इस स्थिति का सीधा फायदा आपके कॉम्पिटिटर्स (प्रतिद्वंद्वी) उठा सकते हैं, इसलिए बैकअप प्लान तैयार रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काम के बोझ से मुक्ति और राहत दिलाने वाला रहेगा. वर्कप्लेस पर एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को अपने पुराने अधूरे कार्य पूरे होने से मानसिक रूप से बड़ा रिलैक्स (सुकून) मिलेगा. मन में प्रसन्नता और आत्मविश्वास में वृद्धि होने से आप अपने आगामी महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत भी आज ही के दिन से कर सकते हैं. जो जातक लंबे समय से जॉब चेंज (नौकरी बदलने) का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अभी इसमें थोड़ा और समय लगेगा; तब तक आप इस खाली समय में अपनी प्रोफेशनल स्किल्स (कौशल) को अपग्रेड करने पर विशेष ध्यान जरूर देवें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शुक्रवार का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आज कठिन समय में आपके फ्रेंड्स (दोस्त) आपके लिए सही सपोर्ट सिस्टम नहीं बनेंगे, जिससे आपके मन में थोड़ी निराशा या डिप्रेशन (तनाव) का भाव आ सकता है. इस मानसिक भटकाव के कारण स्टूडेंट्स अपने मेंटोर (गुरु) के साथ मिलकर किसी बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर पूरी तरह कॉन्सन्ट्रेट (एकाग्र) नहीं कर पाएंगे. खुद पर भरोसा रखें और गुरु के मार्गदर्शन पर चलें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन अपनी भावनाओं को साझा करने का है. आज आपको अपनी फैमिली लाइफ और रिलेशनशिप में सुकून के पल थोड़े कम मिलेंगे, जिससे मन उदास हो सकता है. ऐसी स्थिति में अपनी हर छोटी-बड़ी समस्या को मन में दबाने के बजाय अपने परिवार के साथ खुलकर शेयर (साझा) करें, जिससे आपको तुरंत समाधान मिलेगा और आपका मेंटल टेंशन (मानसिक तनाव) काफी कम हो जाएगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप अंदर से काफी हद तक हेल्थ-वेल्थ (शारीरिक रूप से स्वस्थ) फील करेंगे, लेकिन विपरीत गोचर को देखते हुए आपको हर वक्त अपनी सेहत और खान-पान के प्रति सावधान रहने की सख्त जरूरत है.

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: आज अष्टम चंद्रमा के विपरीत प्रभाव को शांत करने और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए शुक्रवार के दिन माता दुर्गा के मंदिर में जाकर लाल रंग के पुष्प और मखाने अर्पित करें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 May 2026 03:40 AM (IST)
Tags :
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