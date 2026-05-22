Aaj ka Dhanu Rashifal 22 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी तिथि फिर सप्तमी रहेगी. आज पूरे दिन आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वृद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही सतर्कता और सूझबूझ से आगे बढ़ने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण आज आपके बिजनेस एसेट्स (व्यापारिक संपत्तियों) में इजाफा थोड़ा कम होगा, इसलिए आप प्रॉपर प्लानिंग (सही रणनीति) करके ही अपने हर काम को करें. वर्तमान ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आज आपके सामने किसी नए बिजनेस पार्टनरशिप (साझेदारी) का प्रस्ताव रखा जा सकता है, लेकिन अभी इसे स्वीकार करने से आपको पूरी तरह बचना चाहिए. इसके अलावा, बाजार की विकट परिस्थितियों के मध्य आज आपका कोई बड़ा माल का कंटेनर कहीं फंस सकता है, जिससे मार्केट में आपके प्रॉडक्ट की डिमांड (मांग) को आप समय पर पूर्ण नहीं कर पाएंगे; इस स्थिति का सीधा फायदा आपके कॉम्पिटिटर्स (प्रतिद्वंद्वी) उठा सकते हैं, इसलिए बैकअप प्लान तैयार रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काम के बोझ से मुक्ति और राहत दिलाने वाला रहेगा. वर्कप्लेस पर एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को अपने पुराने अधूरे कार्य पूरे होने से मानसिक रूप से बड़ा रिलैक्स (सुकून) मिलेगा. मन में प्रसन्नता और आत्मविश्वास में वृद्धि होने से आप अपने आगामी महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत भी आज ही के दिन से कर सकते हैं. जो जातक लंबे समय से जॉब चेंज (नौकरी बदलने) का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अभी इसमें थोड़ा और समय लगेगा; तब तक आप इस खाली समय में अपनी प्रोफेशनल स्किल्स (कौशल) को अपग्रेड करने पर विशेष ध्यान जरूर देवें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शुक्रवार का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आज कठिन समय में आपके फ्रेंड्स (दोस्त) आपके लिए सही सपोर्ट सिस्टम नहीं बनेंगे, जिससे आपके मन में थोड़ी निराशा या डिप्रेशन (तनाव) का भाव आ सकता है. इस मानसिक भटकाव के कारण स्टूडेंट्स अपने मेंटोर (गुरु) के साथ मिलकर किसी बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर पूरी तरह कॉन्सन्ट्रेट (एकाग्र) नहीं कर पाएंगे. खुद पर भरोसा रखें और गुरु के मार्गदर्शन पर चलें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन अपनी भावनाओं को साझा करने का है. आज आपको अपनी फैमिली लाइफ और रिलेशनशिप में सुकून के पल थोड़े कम मिलेंगे, जिससे मन उदास हो सकता है. ऐसी स्थिति में अपनी हर छोटी-बड़ी समस्या को मन में दबाने के बजाय अपने परिवार के साथ खुलकर शेयर (साझा) करें, जिससे आपको तुरंत समाधान मिलेगा और आपका मेंटल टेंशन (मानसिक तनाव) काफी कम हो जाएगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप अंदर से काफी हद तक हेल्थ-वेल्थ (शारीरिक रूप से स्वस्थ) फील करेंगे, लेकिन विपरीत गोचर को देखते हुए आपको हर वक्त अपनी सेहत और खान-पान के प्रति सावधान रहने की सख्त जरूरत है.

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज अष्टम चंद्रमा के विपरीत प्रभाव को शांत करने और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए शुक्रवार के दिन माता दुर्गा के मंदिर में जाकर लाल रंग के पुष्प और मखाने अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.