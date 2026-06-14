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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 14 June 2026: तुला राशि आठवें चंद्रमा से खानदानी बिजनेस में हिस्सेदारी को लेकर बढ़ेगा विवाद, आलस्य त्याग करें मेहनत

Aaj ka Tula Rashifal 14 June 2026: तुला राशि आठवें चंद्रमा से खानदानी बिजनेस में हिस्सेदारी को लेकर बढ़ेगा विवाद, आलस्य त्याग करें मेहनत

Libra Horoscope 14 June 2026: फैमिली बिजनेस मतभेदों और ओवरटाइम से रहना होगा सावधान, क्या रविवार को क्लाइंट्स कड़वाहट से हाथ से निकल सकता है चलता कॉन्ट्रैक्ट? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 14 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 14 June 2026: आज दोपहर 12:20 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि फिर अमावस्या तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:14 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, धृति योग का साथ मिलेगा.  वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा वृषभ राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही फूंक-फूंक कर कदम रखने और ग्राहकों संग संबंधों की रक्षा करने का है. बिजनेस में ग्रहस्थिति आपके अनुकूल नहीं होने से, आपको सबसे पहले अपने भीतर छिपे भयंकर आलस्य को पूरी तरह दूर करना होगा और कड़ी मेहनत का मंत्र अपनाना होगा. 

'फैमिली बिजनेस' (पारिवारिक व्यापार) में आज हिस्सेदारी या पुरानी पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर घर के सदस्यों के बीच अनचाहे विवाद की गंभीर सिचुएशन खड़ी हो सकती है, शांत रहें. क्लाइंट्स (ग्राहकों) के साथ बातचीत करते समय आज आपकी वाणी में मामूली कड़वाहट आ सकती है; जिससे बाजार में एक अच्छा-खासा चलता-फिरता बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से अचानक निकल सकता है, इसलिए कूटनीति से काम लें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन कड़े मानसिक दबाव, अपनी बाउंड्री सेट करने और अधिकारियों की नाराजगी से बचने की कड़ा चेतावनी दे रहा है. वर्कस्पेस पर आज आपको अपनी रोजमर्रा की नियमित गतिविधियों और प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए सामान्य से बहुत ज्यादा 'अतिरिक्त प्रयास' (कड़ी मेहनत) करना होगा, क्योंकि दफ्तर में अचानक काम का बोझ (वर्कलोड) काफी बढ़ सकता है. 

आज ऑफिस में 'overtime' (बिना पैसे वाले अतिरिक्त काम) का मुद्दा आपको बहुत ज्यादा सताएगा; स्थिति यह होगी कि एक्स्ट्रा काम का कोई पैसा कंपनी नहीं देगी; इसलिए आज आपको अपनी एक प्रोफेशनल बाउंड्री सेट करनी होगी, और अधिकारियों को विनम्रता से ”ना” बोलना सीखना ही होगा; क्योंकि काम के इस फालतू के मानसिक प्रेशर का सीधा नकारात्मक असर आपकी अपनी हेल्थ (स्वास्थ्य) पर बुरी तरह दिखेगा; और हमेशा याद रखें इस दुनिया में आपकी अपनी हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी और कीमती कुछ भी नहीं है. किसी प्रोजेक्ट के डिले (अधूरा रहने) होने से आप थोड़े परेशान रह सकते हैं, हालांकि करियर में बढ़त की पूरी उम्मीदें लगातार कायम रहेंगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को दुरुस्त रखने का कड़ा संदेश दे रहा है. आठवां चंद्रमा एकाग्रता भंग कर सकता है. स्टूडेंट्स को आज अपनी खराब होती सेहत, सिरदर्द और भटकाव से बचने के लिए, अपनी डेली रूटीन में नियमित योग और प्राणायाम का सहारा अनिवार्य रूप से लेना चाहिए, तब ही वे बेहतर तरीके से स्टडी (पढ़ाई) कर अपने सुनहरे भविष्य को अच्छे से संवार पाने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे; फालतू के लव लाइफ के चक्कर में पड़कर अपना कीमती समय और करियर बिल्कुल बर्बाद न करें, परीक्षाओं पर फोकस रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा ठहराव और मानसिक संयम बरतने का संकेत दे रहा है. आठवें चंद्रमा के प्रभाव के कारण आज घरेलू मोर्चे पर ददियाल पक्ष में किसी सदस्य के साथ अनचाहा वैचारिक मतभेद या मामूली मनमुटाव होने की आशंका बनी हुई है; अपनी भाषा की मर्यादा न खोएं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. बिना पैसे वाले ओवरटाइम के दबाव, प्रोजेक्ट डिले होने की चिंता और क्लाइंट संग हुए मतभेदों के कारण भयंकर मानसिक अशांति, सिरदर्द और बर्नआउट की समस्या परेशान कर सकती है. खुद को स्वस्थ रखने के लिए रात को समय पर भरपूर नींद लें और ध्यान का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 2
आज का विशेष उपाय: आज आठवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए माता दुर्गा की आराधना करें. आज रविवार के दिन सुबह या शाम के समय मां दुर्गा के सम्मुख कपूर का दीपक जलाएं और उन्हें सफेद मिठाई या मिश्री का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 14 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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