Aaj ka Tula Rashifal 14 June 2026: आज दोपहर 12:20 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि फिर अमावस्या तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:14 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, धृति योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा वृषभ राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही फूंक-फूंक कर कदम रखने और ग्राहकों संग संबंधों की रक्षा करने का है. बिजनेस में ग्रहस्थिति आपके अनुकूल नहीं होने से, आपको सबसे पहले अपने भीतर छिपे भयंकर आलस्य को पूरी तरह दूर करना होगा और कड़ी मेहनत का मंत्र अपनाना होगा.

'फैमिली बिजनेस' (पारिवारिक व्यापार) में आज हिस्सेदारी या पुरानी पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर घर के सदस्यों के बीच अनचाहे विवाद की गंभीर सिचुएशन खड़ी हो सकती है, शांत रहें. क्लाइंट्स (ग्राहकों) के साथ बातचीत करते समय आज आपकी वाणी में मामूली कड़वाहट आ सकती है; जिससे बाजार में एक अच्छा-खासा चलता-फिरता बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से अचानक निकल सकता है, इसलिए कूटनीति से काम लें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन कड़े मानसिक दबाव, अपनी बाउंड्री सेट करने और अधिकारियों की नाराजगी से बचने की कड़ा चेतावनी दे रहा है. वर्कस्पेस पर आज आपको अपनी रोजमर्रा की नियमित गतिविधियों और प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए सामान्य से बहुत ज्यादा 'अतिरिक्त प्रयास' (कड़ी मेहनत) करना होगा, क्योंकि दफ्तर में अचानक काम का बोझ (वर्कलोड) काफी बढ़ सकता है.

आज ऑफिस में 'overtime' (बिना पैसे वाले अतिरिक्त काम) का मुद्दा आपको बहुत ज्यादा सताएगा; स्थिति यह होगी कि एक्स्ट्रा काम का कोई पैसा कंपनी नहीं देगी; इसलिए आज आपको अपनी एक प्रोफेशनल बाउंड्री सेट करनी होगी, और अधिकारियों को विनम्रता से ”ना” बोलना सीखना ही होगा; क्योंकि काम के इस फालतू के मानसिक प्रेशर का सीधा नकारात्मक असर आपकी अपनी हेल्थ (स्वास्थ्य) पर बुरी तरह दिखेगा; और हमेशा याद रखें इस दुनिया में आपकी अपनी हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी और कीमती कुछ भी नहीं है. किसी प्रोजेक्ट के डिले (अधूरा रहने) होने से आप थोड़े परेशान रह सकते हैं, हालांकि करियर में बढ़त की पूरी उम्मीदें लगातार कायम रहेंगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को दुरुस्त रखने का कड़ा संदेश दे रहा है. आठवां चंद्रमा एकाग्रता भंग कर सकता है. स्टूडेंट्स को आज अपनी खराब होती सेहत, सिरदर्द और भटकाव से बचने के लिए, अपनी डेली रूटीन में नियमित योग और प्राणायाम का सहारा अनिवार्य रूप से लेना चाहिए, तब ही वे बेहतर तरीके से स्टडी (पढ़ाई) कर अपने सुनहरे भविष्य को अच्छे से संवार पाने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे; फालतू के लव लाइफ के चक्कर में पड़कर अपना कीमती समय और करियर बिल्कुल बर्बाद न करें, परीक्षाओं पर फोकस रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा ठहराव और मानसिक संयम बरतने का संकेत दे रहा है. आठवें चंद्रमा के प्रभाव के कारण आज घरेलू मोर्चे पर ददियाल पक्ष में किसी सदस्य के साथ अनचाहा वैचारिक मतभेद या मामूली मनमुटाव होने की आशंका बनी हुई है; अपनी भाषा की मर्यादा न खोएं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. बिना पैसे वाले ओवरटाइम के दबाव, प्रोजेक्ट डिले होने की चिंता और क्लाइंट संग हुए मतभेदों के कारण भयंकर मानसिक अशांति, सिरदर्द और बर्नआउट की समस्या परेशान कर सकती है. खुद को स्वस्थ रखने के लिए रात को समय पर भरपूर नींद लें और ध्यान का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: आज आठवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए माता दुर्गा की आराधना करें. आज रविवार के दिन सुबह या शाम के समय मां दुर्गा के सम्मुख कपूर का दीपक जलाएं और उन्हें सफेद मिठाई या मिश्री का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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