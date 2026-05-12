आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का है. सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपकी पकड़ मजबूत होगी.
Aaj ka Tula Rashifal 12 May 2026: तुला राशि इंटरनेशनल बिजनेस में जमेगी धाक, बैंक से मिलेगी बड़ी मदद और दूर होगा पारिवारिक विवाद
Libra Horoscope 12 May 2026: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए तुला राशि के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?
Aaj ka Tula Rashifal 12 May 2026: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 02:53 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ है, जहां वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और पराक्रम योग के साथ-साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी साथ मिलेगा.
तुला राशि के जातकों के लिए आज रूचक योग विशेष फलदायी रहेगा. चंद्रमा शाम 07:25 तक कुंभ राशि में रहकर राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, तत्पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर शनि के साथ विष दोष का निर्माण करेंगे. राहुकाल दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा.
व्यापार और धन (Business & Finance):
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का है. सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade) में आपकी पकड़ पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी. बिजनेसमैन के वित्तीय दस्तावेज और बाजार में उनकी अच्छी छवि आज बैंक से बड़ी आर्थिक सहायता दिलाने में मील का पत्थर साबित होगी. निवेश के लिए आज का दिन दूरगामी लाभ देने वाला है.
नौकरी और करियर (Job & Career):
कार्यस्थल पर आज आपकी कार्यकुशलता और प्रबंधन देखने लायक होगा. आपकी प्लानिंग इतनी सटीक होगी कि किसी को भी आपके प्रोजेक्ट्स पर उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा. आप अपनी स्मार्ट वर्किंग से इतना समय बचा लेंगे कि परिवार के साथ सुखद शाम बिताने का अवसर प्राप्त होगा. वर्कप्लेस पर आपकी धाक जमेगी और सहकर्मी आपसे सलाह लेते नजर आएंगे.
शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):
खिलाड़ियों और छात्रों के लिए आज का दिन तकनीक और ऊर्जा के समन्वय का है. प्रैक्टिस के दौरान आप नई तकनीकों को बहुत जल्दी आत्मसात (Learn) करेंगे. आपकी तीव्र ऊर्जा और सीखने की क्षमता के सामने आपके विरोधी टिक नहीं पाएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अनुकूल है.
प्रेम और परिवार (Love & Family):
पारिवारिक जीवन में आपकी भूमिका एक मार्गदर्शक और शांतिदूत की होगी. किसी पुराने पारिवारिक विवाद के मामले में आज आपकी मध्यस्थता से पूरा परिवार एकमत होगा, जिससे घर में शांति लौटेगी. चन्द्रमा के 5th हाउस में होने से आज अचानक किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगी.
स्वास्थ्य (Health):
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सुकून भरा रहेगा. संतान की सेहत में उल्लेखनीय सुधार होने से आपकी मानसिक चिंताएं काफी हद तक कम होंगी. आप स्वयं भी शारीरिक और मानसिक रूप से काफी हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे.
भाग्यशाली कारक और उपाय
भाग्यशाली रंग: हरा (Green)
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 1
विशेष उपाय: आज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें. शाम के समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके ध्यान करना लाभप्रद रहेगा.
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Frequently Asked Questions
तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यापार के लिहाज से कैसा रहेगा?
नौकरी और करियर के क्षेत्र में आज तुला राशि वालों के लिए क्या खास है?
कार्यस्थल पर आपकी कार्यकुशलता देखने लायक होगी. आपकी सटीक प्लानिंग से सहकर्मी आपसे सलाह लेते नजर आएंगे.
छात्रों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
आज का दिन तकनीक और ऊर्जा के समन्वय का है. आप नई तकनीकों को जल्दी आत्मसात करेंगे और विरोधी टिक नहीं पाएंगे.
प्रेम और परिवार के मामले में आज तुला राशि वालों की क्या भूमिका रहेगी?
आपकी भूमिका एक मार्गदर्शक और शांतिदूत की होगी. आपकी मध्यस्थता से घर में शांति लौटेगी.
स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन कैसा रहने वाला है?
आज का दिन सुकून भरा रहेगा. संतान की सेहत में सुधार होने से मानसिक चिंताएं कम होंगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे.
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