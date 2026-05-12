12 मई 2026 को कर्क राशि वालों के लिए वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। इसके अलावा रूचक योग भी सक्रिय रहेगा।
Aaj ka Kark Rashifal 12 May 2026: कर्क राशि ग्रहण और विष दोष के कारण करियर में बरतें सावधानी
Cancer Horoscope 12 May 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कर्क राशि के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?
Aaj ka Kark Rashifal 12 May 2026: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 02:53 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति जहाँ वाशि, सुनफा और बुधादित्य योग बना रही है, वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग का भी साथ मिलेगा. कर्क राशि वालों के लिए आज रूचक योग सक्रिय रहेगा.
चंद्रमा शाम 07:25 तक कुंभ राशि में रहकर राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, तत्पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर शनि के साथ विष दोष का निर्माण करेंगे. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा और दोपहर 02:53 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.
व्यापार और धन (Business & Finance):
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन धैर्य रखने का है. बिजनेसमैन आज के दिन कोई भी बड़ा बदलाव करने से बचें, क्योंकि ग्रह गोचर आपके पक्ष में नहीं है. जल्दबाजी में की गई डील घाटे का कारण बन सकती है. टैक्स संबंधी बदलावों का सीधा असर आपके बिजनेस पर पड़ सकता है, इसलिए वित्तीय मामलों में पूरी तरह अलर्ट रहें और विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें.
नौकरी और करियर (Job & Career):
कार्यस्थल पर आज आपकी पेशेवर छवि (Professionalism) दांव पर हो सकती है. शाम 07:25 तक ग्रहण दोष और उसके बाद विष दोष होने से आपकी विवेकहीन बातें और अनुशासनहीनता आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है. ऑफिस में काम के तनाव को खुद पर हावी न होने दें. एंप्लॉयड पर्सन के लिए बेहतर होगा कि वे ऑफिस की बातें ऑफिस में ही छोड़ें और घर आने के बाद घरेलू जिम्मेदारियों को प्रेमपूर्वक निभाएं.
शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):
विद्यार्थियों को आज एकाग्रता की भारी कमी महसूस हो सकती है. ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव के कारण याद किया हुआ डेटा या महत्वपूर्ण नोट्स ऐन वक्त पर भूलने की संभावना है. पढ़ाई और प्रैक्टिस की गति को बनाए रखने के लिए मन को शांत रखें और बार-बार रिवीजन (Revision) पर ध्यान दें.
प्रेम और परिवार (Love & Family):
पारिवारिक जीवन में आज कुछ बाहरी अड़चनें आ सकती हैं. ग्रह गोचर विपरीत होने से अविवाहित जातकों के लिए आए हुए रिश्ते किसी रिश्तेदार की दखलंदाजी की वजह से रुक सकते हैं. चंद्रमा के 8वें भाव में होने से ससुराल पक्ष से कोई अशुभ या चिंताजनक समाचार मिलने की संभावना है. संयम से काम लें.
स्वास्थ्य (Health):
स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन थोड़ा सुस्त रह सकता है. सुबह से ही शरीर में एक अजीब सा भारीपन और 'लो-एनर्जी' महसूस हो सकती है. शारीरिक सक्रियता की कमी आपकी प्रैक्टिस और दिनचर्या को धीमा कर सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार का सेवन करें.
भाग्यशाली कारक और उपाय
भाग्यशाली रंग: आसमानी (Sky Blue)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 3
विशेष उपाय: आज हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और संकटमोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें. शाम के समय शिव मंदिर में दीपक जलाएं.
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Frequently Asked Questions
12 मई 2026 को कर्क राशि वालों के लिए कौन से योग बन रहे हैं?
व्यापार के दृष्टिकोण से 12 मई 2026 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?
व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन धैर्य रखने का है। कोई भी बड़ा बदलाव करने से बचें क्योंकि ग्रह गोचर आपके पक्ष में नहीं है।
12 मई 2026 को कर्क राशि के विद्यार्थियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है?
विद्यार्थियों को आज एकाग्रता की भारी कमी महसूस हो सकती है। याद किया हुआ डेटा या महत्वपूर्ण नोट्स ऐन वक्त पर भूलने की संभावना है।
12 मई 2026 को कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य पर क्या असर हो सकता है?
स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन थोड़ा सुस्त रह सकता है। सुबह से ही शरीर में भारीपन और लो-एनर्जी महसूस हो सकती है।
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