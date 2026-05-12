Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ग्रहों की शुभ स्थिति से व्यापार में बड़ी प्रगति के योग हैं।

कार्यस्थल पर आधुनिक तकनीक से क्षमता बढ़ेगी, बॉस करेंगे सराहना।

छात्रों की संकल्प शक्ति मजबूत होगी, लक्ष्य प्राप्ति में सफलता।

पारिवारिक निर्णयों का होगा सम्मान, रिश्तों में बढ़ेगा विश्वास।

Aaj ka Mesh Rashifal 12 May 2026: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 02:53 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ है, जहां वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और पराक्रम योग के साथ-साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी साथ मिलेगा. वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों के लिए मालव्य योग तथा मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों के लिए रूचक योग विशेष फलदायी रहेगा.

चंद्रमा शाम 07:25 तक कुंभ राशि में रहकर राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, तत्पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर शनि के साथ विष दोष का निर्माण करेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं है. राहुकाल दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुखद रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):

ग्रह गोचर आपके पक्ष में होने से व्यापारिक क्षेत्र में बड़ी प्रगति के योग हैं. बिजनेसमैन आज बड़े प्रतिद्वंद्वी से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय, उनका सम्मान और सहयोग प्राप्त करने पर ध्यान दें; यह रणनीति आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से यदि कोई कानूनी मामला कोर्ट में लंबित है, तो आज उसमें सकारात्मक हल निकलने की पूरी उम्मीद है. आर्थिक लाभ के लिए अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और लाभ वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें.

नौकरी और करियर (Job & Career):

कार्यस्थल पर आधुनिक तकनीक (Technology) का उपयोग आपकी कार्यक्षमता में जबरदस्त वृद्धि करेगा, जिससे बॉस आपकी सराहना करेंगे. ऑफिस में टीम वर्क के दौरान आप एक मार्गदर्शक (Mentor) की भूमिका निभाएंगे. जूनियर्स और सहकर्मी आपकी निष्ठा से प्रभावित होकर आपका साथ देंगे, जिससे ऑफिस की आंतरिक राजनीति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन संकल्प शक्ति को मजबूत करने वाला है. परिस्थितियां कैसी भी हों, आपकी एकाग्रता भंग नहीं होगी. आप पूरी सुरक्षा और योजनाबद्ध तरीके से अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाते रहेंगे, जो आगामी परीक्षाओं में सफलता का आधार बनेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक मोर्चे पर आज आपकी सूझबूझ का लोहा माना जाएगा. परिवार के सभी सदस्य आपके निर्णयों का सम्मान करेंगे, जिससे आपसी तालमेल और विश्वास बढ़ेगा. रिश्तों में ईमानदारी आपके सामाजिक दायरे को भी मजबूत करेगी.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के मामले में आज आप अत्यंत भाग्यशाली रहेंगे. आपके भीतर गजब की जीवनी शक्ति (Vitality) का संचार होगा, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को किसी विजेता की तरह ऊर्जावान महसूस करेंगे. पुरानी थकान दूर होगी.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: हरा (Green)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 8

विशेष उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. राहुकाल और भद्रा के समय विशेष सावधानी बरतें.

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