Aaj ka Singh Rashifal 12 May 2026: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 02:53 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ है, जहाँ वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और पराक्रम योग के साथ-साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी साथ मिलेगा.

सिंह राशि के जातकों के लिए आज मालव्य योग का विशेष प्रभाव रहेगा. चंद्रमा शाम 07:25 तक कुंभ राशि में रहकर राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, तत्पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर शनि के साथ विष दोष का निर्माण करेंगे. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन अत्यंत सफल रहने वाला है. सरकारी नियमों (Government Rules) और प्रशासन के सहयोग से आपके कई लंबे समय से रुके हुए कार्य आज सफलतापूर्वक संपन्न होंगे. बिजनेसमैन अपनी टीम को बेहतर तरीके से दिशा-निर्देश देने में सक्षम रहेंगे, जिससे कार्यक्षमता बढ़ेगी. नए निवेश और विस्तार की योजनाओं के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग का सहारा मिलेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career):

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज अपनी विशिष्ट पहचान बनाने का स्वर्ण अवसर प्राप्त होगा. ऑफिस में प्रोजेक्ट्स को बारीकी से और पूर्णता के साथ करने की आपकी आदत आपको दूसरों से आगे रखेगी. मैनेजमेंट आपकी इसी कार्यशैली की सराहना करेगा, जिससे आपको नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. करियर ग्राफ में आज एक सकारात्मक उछाल देखने को मिलेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए यह समय अपनी प्रतिभा को निखारने का है. कलाकारों (Artists) की कोई विशेष कला या परफॉर्मेंस उन्हें रातों-रात मशहूर कर सकती है. वहीं, संतान की उच्च शिक्षा (Higher Education) के लिए आज किए गए प्रयास सफल होंगे और उन्हें किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश मिलने के प्रबल योग हैं.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक जीवन में सुख और प्रेम की वृद्धि होगी. चन्द्रमा के 7th हाउस में होने से जीवनसाथी (Life Partner) के साथ आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आपसी तालमेल बढ़ेगा. घर का वातावरण उत्सव जैसा रहेगा और संतान की उन्नति से मन हर्षित होगा.

स्वास्थ्य (Health):

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सकारात्मक है. घर के बुजुर्गों की सेहत में सुधार होने से आपकी मानसिक चिंताएं दूर होंगी, जिसका सीधा सकारात्मक प्रभाव आपके स्वयं के स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा. आप स्वयं को अधिक ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: भूरा (Brown)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 9

विशेष उपाय: आज हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और बूंदी का प्रसाद बांटें. 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा.

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