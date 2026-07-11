Aaj Ka Tula Rashifal: 11 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है. आज सुबह 11:04 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग, गण्ड योग और सर्वामृत योग का प्रभाव रहेगा.

आज चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव) यानी संकट स्थान में संचार कर रहे हैं, इसलिए तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण और सतर्क रहने वाला है. शुभ कार्यों या किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण फैसलों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन तुला राशि के व्यापारियों के लिए संभलकर चलने का है. ग्रह गोचर बदलने के कारण मार्केट में आपकी किसी पुरानी पार्टी या क्लाइंट के साथ कानूनी विवाद खड़े होने की आशंका है. लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन (Supply Chain) से जुड़े व्यवधानों के कारण आज वेंडर्स के साथ आपकी तीखी नोकझोंक हो सकती है, जिससे आपके व्यापारिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं. वित्तीय मामलों में विशेष सावधानी बरतें; बिजनेस को बढ़ाने या किसी अन्य जरूरत के लिए आज कोई भी लोन (Loan) या उधारी न लें, अन्यथा यह आगे चलकर आपके लिए गले की फांस बन सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज कार्यक्षेत्र (Workspace) पर मानसिक तनाव बढ़ सकता है. आज ऑफिस में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी पोजीशन या नौकरी खतरे में है; ये बेकार के विचार आपके मन को विचलित करेंगे. वर्कप्लेस पर आज बॉस या उच्चाधिकारियों के साथ आपकी तीखी नोक-झोंक हो सकती है, जिससे आपकी नौकरी पर तलवार लटक सकती है. इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें. इसके अलावा, जूनियर स्टाफ आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है, जिससे आपकी लीडरशिप और कार्यप्रणाली पर सवाल उठेंगे. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन शुभ नहीं है, उनके हाथ से कोई बड़ा पद या कुर्सी छीनने का संकेत मिल रहा है.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन निराशाजनक रह सकता है. खिलाड़ियों (Sports Person) के लिए आज का दिन बहुत ही डी-मोटिवेटिंग (De-motivating) रहेगा. खेल के मैदान पर खराब प्रदर्शन के कारण अपनी टीम में जगह बचाना भी आपके लिए मुश्किल साबित हो सकता है. सकारात्मक सोच बनाए रखें और मेहनत जारी रखें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ के मामले में आज का दिन भावनात्मक रूप से कष्टदायी हो सकता है. लव लाइफ में पार्टनर की किसी बेवफाई या किसी बड़े झूठ के सामने आने से आपका दिल टूट सकता है. ऐसी स्थिति में गुस्से में आकर कोई कदम न उठाएं और संयम से काम लें. पारिवारिक मोर्चे पर भी किसी पुरानी बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है.

चंद्रमा के 8वें भाव में होने के कारण आज आपको अपनी सेहत और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा. वाहन चलाते समय या यात्रा करते समय बेहद सावधानी बरतें, क्योंकि कुछ अनहोनी या दुर्घटना होने की आशंका है. मानसिक रूप से भी अत्यधिक तनाव के कारण आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है.

भाग्यशाली रंग: पर्पल (Purple)

पर्पल (Purple) भाग्यशाली अंक: 9

9 अशुभ अंक: 3

3 आज का उपाय: शनिवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव जाप करें. शनि देव को सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें. हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान बाहुक का पाठ करें, जिससे शारीरिक कष्ट और दुर्घटना के योग टलेंगे.

FAQs

Q1. 11 जुलाई 2026 को तुला राशि वालों को यात्रा में क्या सावधानी रखनी चाहिए?

Ans. आज चंद्रमा 8वें भाव में होने से यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी की आशंका है, इसलिए यदि बहुत जरूरी न हो तो यात्रा टाल दें या बेहद संभलकर वाहन चलाएं.

Q2. आज तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों को बॉस से बातचीत करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए?

Ans. वर्कप्लेस पर किसी भी बात को लेकर जिद न करें; आज बॉस के साथ तीखी नोक-झोंक होने से आपकी नौकरी पर संकट आ सकता है, इसलिए पूरी तरह शांत रहें.

Q3. आज तुला राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में किस चीज से बचना चाहिए?

Ans. आज बिजनेस विस्तार के लिए या निजी तौर पर किसी भी प्रकार का कर्ज, लोन या उधारी लेने से बचें, यह भविष्य में बड़ी वित्तीय समस्या खड़ी कर सकता है.

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