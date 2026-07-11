Aaj Ka Vrishchik Rashifal: 11 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है. आज सुबह 11:04 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग, गण्ड योग और सर्वामृत योग का अद्भुत महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपके 7वें भाव (सप्तम भाव) यानी साझेदारी व व्यापार स्थान में संचार करेंगे. चंद्रमा की इस शुभ स्थिति के कारण वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बिजनेस में प्रगति और कार्यक्षेत्र पर अपनी काबिलियत साबित करने वाला रहेगा. शुभ कार्यों और नई डील्स के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. पूर्व दिशा की यात्रा आज आपके लिए भाग्यशाली रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन नई उम्मीदें लेकर आया है. चंद्रमा के 7वें भाव में होने से आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नई और बेहतरीन प्लानिंग करनी चाहिए. हालांकि व्यापारिक गतिविधियां अभी यथावत यानी पहले जैसी ही रहेंगी, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपको धैर्य और संयम बनाए रखना होगा; अभी आपकी कोई बड़ी कारोबारी योजना कुछ समय के लिए लंबित (Delay) हो सकती है. जो व्यवसाई काफी समय से कैश फ्लो (Cash Flow) की समस्या से जूझ रहे थे, उन्हें आज कोई रुका हुआ पेमेंट आने से बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन भविष्य के लिए बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करना बेहद जरूरी है. आज आपकी कमिटमेंट और पंक्चुअलिटी (समयबद्धता) को देखकर बड़े क्लाइंट्स बेहद प्रभावित होंगे और आपके साथ लॉन्ग-टर्म एग्रीमेंट (लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट) साइन कर सकते हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. सुबह के समय वर्कस्पेस पर आपका काम में पूरा मन लगेगा और आपके कई लंबित (अधूरे) कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे. यदि ऑफिस में कोई संकट की स्थिति आती है, तो वहां आपकी क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स (Crisis Management Skills) को देखकर मैनेजमेंट बेहद प्रभावित होगा और आपको खड़े होकर सम्मान (Standing Ovation) दे सकता है. सरकारी सेवा से जुड़े लोग आज अपना टारगेट समय पर पूरा करने में पूरी तरह समर्थ रहेंगे. हालांकि, दोपहर के बाद नौकरी में आपको कुछ छोटी-मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहें. आज आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ खास मैनेजमेंट भी करेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन औसत रहने वाला है. आपको अपनी मेहनत के सामान्य परिणाम मिलेंगे, इसलिए निराश होने के बजाय अपने प्रयासों को जारी रखें. नए विचारों और नई तकनीकों को सीखने पर ध्यान केंद्रित करें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली रहेगी. आपके और आपके भाई-बहनों के बीच रिश्ते पहले से काफी बेहतर होंगे, और उनके सहयोग से आज आपको जीवन में कुछ नया सीखने को मिलेगा. लव लाइफ और सामाजिक जीवन की बात करें तो आज आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं; हालांकि दोस्तों का चयन करना पूरी तरह आप पर डिपेंड करेगा, इसलिए अच्छे लोगों को ही अपना मित्र बनाएं.

आज आपकी सेहत सामान्य रूप से अच्छी रहेगी. मानसिक रूप से आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे, विशेषकर कार्यक्षेत्र पर मिलने वाली तारीफ आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी. दोपहर बाद काम के दबाव के कारण थोड़ी थकावट हो सकती है, जिसके लिए शाम को आराम करना बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली रंग: येलो (Yellow)

येलो (Yellow) भाग्यशाली अंक: 5

5 अशुभ अंक: 3

3 आज का उपाय: शनिवार के दिन शनि देव को सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें. इसके साथ ही हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, इससे दोपहर बाद आने वाली परेशानियां दूर होंगी.

FAQs

Q1. 11 जुलाई 2026 को वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक क्षेत्र में क्या राहत मिलेगी?

Ans. आज बिजनेस में लंबे समय से अटकी हुई कोई पुरानी पेमेंट वापस आ सकती है, जिससे कैश फ्लो की समस्या दूर होगी और आपको बड़ी राहत मिलेगी.

Q2. आज वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यक्षेत्र पर क्या खास रहने वाला है?

Ans. आज आपकी क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स की बदौलत ऑफिस में आपको बड़ा सम्मान मिलेगा और आपके अधूरे काम सुबह के समय पूरे हो जाएंगे.

Q3. आज वृश्चिक राशि के जातकों का पारिवारिक तालमेल कैसा रहेगा?

Ans. आज भाई-बहनों के साथ आपके संबंध बेहद मधुर होंगे, जिससे घर में सकारात्मक माहौल रहेगा और आपको उनसे कुछ नया सीखने का अवसर भी मिलेगा.

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