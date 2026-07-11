Aaj Ka Kanya Rashifal: 11 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है. आज सुबह 11:04 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग, गण्ड योग और सर्वामृत योग का अद्भुत महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपके 9वें भाव (नवम भाव) यानी भाग्य स्थान में संचार करेंगे. चंद्रमा की इस शुभ स्थिति के कारण कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन भाग्य के सहयोग से हर कार्य में सफलता दिलाने वाला रहेगा. शुभ कार्यों और बिजनेस डील्स के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए उत्तम रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन कन्या राशि के व्यापारियों के लिए बेहद प्रगतिशील रहने वाला है. आज आप अपने बिजनेस को चमकाने के लिए पहले से अधिक सचेत रहेंगे और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के प्रयास में जुटे रहेंगे. सोशल मीडिया पर नए यूजर जेनरेट करने और नए कंटेंट को प्रमोट करने के लिए आज का दिन बेहतरीन है. आपकी सर्विस बेहतर होने से कस्टमर्स आपके पॉजिटिव रिव्यू, फोटोज और वीडियोज शेयर करेंगे, जिससे आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी. जो लोग फैशन, इंटीरियर डिजाइनिंग या कॉस्मेटिक के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए आज नया एस्थेटिक लुक या नई पैकेजिंग लॉन्च करना सर्वोत्तम रहेगा. अपनी मार्केटिंग टीम को मजबूत करने से आज आपको बड़ा धन लाभ होगा.

नौکری और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

कार्यक्षेत्र (Workspace) पर आज आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. ऑफिस में किसी भी तरह की अप्रिय या फालतू चर्चा में शामिल होने से बचें; केवल अपने काम पर ध्यान दें और दफ्तर की राजनीति से दूरी बनाए रखें, यही आपके लिए बेहतर दिन की शुरुआत करेगा. वर्कप्लेस पर कोई सहकर्मी (Coworker) आपको कोई आपत्तिजनक या उकसाने वाली बात कह सकता है. ऐसे में अपने गुस्से पर काबू रखें और उस व्यक्ति से दूरी बनाने की कोशिश करें. आपकी समझदारी आपको किसी भी बड़े विवाद से बचा लेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा. आप अपने करियर को और अधिक मजबूत और बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आएंगे. एकाग्रता और कड़ी मेहनत के बल पर स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत बढ़िया है. गण्ड, लक्ष्मी और सर्वाअमृत योग के शुभ प्रभाव से आज आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और आपका लाइफ पार्टनर आपको कोई बड़ी खुशखबरी सुना सकता है. परिवार के साथ किसी भी फालतू या पुराने विवादित मुद्दे को सुलझाने में अपना समय बर्बाद न करें; इसके बजाय आप उनके साथ ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी समय बिताएं, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी.

भाग्य स्थान में चंद्रमा होने से आज आप मानसिक रूप से काफी शांति और सकारात्मकता का अनुभव करेंगे. हालांकि, वर्कप्लेस के तनाव या सहकर्मियों के व्यवहार के कारण शाम को थोड़ा सिरदर्द हो सकता है. खुद को शांत रखने के लिए ध्यान या मेडिटेशन का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (Brown)

ब्राउन (Brown) भाग्यशाली अंक: 8

8 अशुभ अंक: 3

3 आज का उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में जाकर काले तिल और नीले फूल चढ़ाएं. हनुमान चालीसा का पाठ करें और शाम के समय पीपल के पेड़ के पास चौमुखी दीपक जलाएं, इससे सभी बाधाएं दूर होंगी.

FAQs

Q1. 11 जुलाई 2026 को कन्या राशि वालों के लिए भाग्य का कैसा सहयोग रहेगा?

Ans. आज चंद्रमा 9वें भाव में होने से अच्छे कर्मों के कारण भाग्य खुद ब खुद आपका साथ देगा और आपके अटके हुए काम पूरे होंगे.

Q2. आज कन्या राशि के व्यापारियों को किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा?

Ans. फैशन, कॉस्मेटिक और इंटीरियर के बिजनेस में नया लुक लॉन्च करने और सोशल मीडिया मार्केटिंग को मजबूत करने से आज बड़ा मुनाफा होगा.

Q3. कार्यक्षेत्र पर विवादों से बचने के लिए कन्या राशि वालों को आज क्या करना चाहिए?

Ans. दफ्तर की राजनीति और सहकर्मियों की आपत्तिजनक बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचें और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

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