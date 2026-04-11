Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तुला राशि के लिए आत्मसंयम, माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है।

व्यापार में तकनीकी दिक्कतें, फंडिंग में चुनौती, कीमती धातुओं में सावधानी बरतें।

नौकरी में आलस्य से बचें, वरिष्ठों की नाराजगी, कार्यक्षेत्र में काम का बोझ।

छात्रों को पढ़ाई में अतिरिक्त प्रयास, खिलाड़ियों को ओवरट्रेनिंग से बचने की सलाह।

गले और थायराइड की समस्या, मानसिक तनाव कम करने के उपाय करें।

आर्थिक जोखिम, शेयर बाजार में सट्टेबाजी से बचें, 'रुको और देखो' नीति अपनाएं।

Aaj ka Tula Rashifal 11 April 2026: शनिवार का दिन तुला राशि के जातकों के लिए आत्मसंयम और अत्यधिक सावधानी बरतने का है. आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो सुख-सुविधाओं में कमी और माता के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता का संकेत देता है.

आज दोपहर 01:40 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और उसके बाद श्रवण नक्षत्र रहेगा. यद्यपि सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योग विद्यमान हैं, फिर भी चतुर्थ चंद्रमा के कारण घरेलू उलझने मानसिक दबाव बढ़ा सकती हैं. शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे का समय उपयुक्त है, परंतु सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय से बचें. यात्रा के लिए पूर्व दिशा अनुकूल रहेगी.

बिजनेस राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन चुनौतियों भरा रह सकता है. ई-कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े व्यापारियों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कस्टमर बेस प्रभावित होने की आशंका है. ग्राहकों के नकारात्मक फीडबैक आपकी मार्केट रेटिंग को नुकसान पहुँचा सकते हैं. स्टार्टअप चलाने वाले जातकों के लिए आज फंडिंग जुटाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा. कीमती धातुओं के व्यापार में सावधानी बरतें और अनुभवी सलाहकारों की बात को अनसुना न करें, अन्यथा आर्थिक संकट गहरा सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज आलस्य उनका सबसे बड़ा शत्रु साबित हो सकता है. आपके अधूरे काम सीनियर्स की नाराजगी का कारण बन सकते हैं. मैनेजमेंट का रुख आज बोनस या इंसेंटिव को लेकर आपके पक्ष में नहीं रहेगा. एक छोटी सी चूक या बिना री-चेक की गई ईमेल आपकी पेशेवर छवि को धूमिल कर सकती है. कार्यक्षेत्र में काम का बोझ अधिक रहेगा, जो आपकी रचनात्मकता को प्रभावित करेगा. राजनीति से जुड़े लोगों को जनता की नाराजगी और विरोधी गुटों द्वारा बयानों को तोड़-मरोड़ कर पेश किए जाने की समस्या से जूझना पड़ सकता है.

लव, लाइफ और फैमिली (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज माता की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है. लव लाइफ में अविश्वास की भावना पैदा न होने दें; पार्टनर पर शक करना आपके रिश्ते को टूटने की कगार पर ला सकता है. बातचीत के दौरान शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करें. परिवार में छोटे भाई-बहनों के साथ किसी विषय पर वैचारिक मतभेद संभव है. घर की शांति बनाए रखने के लिए प्रतिक्रिया देने के बजाय सुनने पर जोर दें.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

छात्रों को आज पढ़ाई में मन लगाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सलाह है कि वे आज ओवरट्रेनिंग से बचें, अन्यथा मांसपेशियों में खिंचाव (Muscle Strain) की समस्या हो सकती है. किसी बड़े टूर्नामेंट या प्रतियोगिता में क्वालीफाई करने के लिए आज स्थितियां बहुत अधिक अनुकूल नहीं दिखाई दे रही हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें और निरंतर अभ्यास करते रहें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आपको अपने गले और थायराइड का विशेष ध्यान रखना होगा. गले में खराश या इन्फेक्शन की समस्या बढ़ सकती है. धूल भरी जगहों पर जाने से बचें और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन बिल्कुल न करें. मानसिक तनाव को कम करने के लिए पर्याप्त नींद लें और प्राणायाम का सहारा लें.

वित्त राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक रूप से आज का दिन जोखिम भरा है. शेयर बाजार में सट्टेबाजी या शॉर्ट-कट से धन कमाने की कोशिश भारी नुकसान करा सकती है. निवेश के मामले में आज "रुको और देखो" की नीति अपनाना ही आपके लिए बेहतर होगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें ताकि भविष्य में नकदी की समस्या न हो.

भाग्यशाली विवरण और उपाय

लक्की कलर: ब्लैक (काला)

लक्की नंबर: 9

अनलक्की नंबर: 2

आज का विशेष उपाय: आज के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें. इससे चतुर्थ चन्द्रमा के नकारात्मक प्रभाव कम होंगे.

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