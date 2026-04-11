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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 11 April 2026: चतुर्थ चन्द्रमा बढ़ाएगा मानसिक तनाव, शेयर बाजार और बड़े निवेश में बरतें सावधानी

Aaj ka Tula Rashifal 11 April 2026: चतुर्थ चन्द्रमा बढ़ाएगा मानसिक तनाव, शेयर बाजार और बड़े निवेश में बरतें सावधानी

तुला राशि 11 अप्रैल 2026: आज बिजनेस और शेयर बाजार में जोखिम न लें. माता की सेहत और रिश्तों में सावधानी बरतें. गले संबंधी समस्या परेशान कर सकती है. जानें सटीक पंचांग, शुभ मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Apr 2026 01:38 AM (IST)
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  • तुला राशि के लिए आत्मसंयम, माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है।
  • व्यापार में तकनीकी दिक्कतें, फंडिंग में चुनौती, कीमती धातुओं में सावधानी बरतें।
  • नौकरी में आलस्य से बचें, वरिष्ठों की नाराजगी, कार्यक्षेत्र में काम का बोझ।
  • छात्रों को पढ़ाई में अतिरिक्त प्रयास, खिलाड़ियों को ओवरट्रेनिंग से बचने की सलाह।
  • गले और थायराइड की समस्या, मानसिक तनाव कम करने के उपाय करें।
  • आर्थिक जोखिम, शेयर बाजार में सट्टेबाजी से बचें, 'रुको और देखो' नीति अपनाएं।

Aaj ka Tula Rashifal 11 April 2026: शनिवार का दिन तुला राशि के जातकों के लिए आत्मसंयम और अत्यधिक सावधानी बरतने का है. आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो सुख-सुविधाओं में कमी और माता के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता का संकेत देता है. 

आज दोपहर 01:40 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और उसके बाद श्रवण नक्षत्र रहेगा. यद्यपि सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योग विद्यमान हैं, फिर भी चतुर्थ चंद्रमा के कारण घरेलू उलझने मानसिक दबाव बढ़ा सकती हैं. शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे का समय उपयुक्त है, परंतु सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय से बचें. यात्रा के लिए पूर्व दिशा अनुकूल रहेगी.

बिजनेस राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन चुनौतियों भरा रह सकता है. ई-कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े व्यापारियों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कस्टमर बेस प्रभावित होने की आशंका है. ग्राहकों के नकारात्मक फीडबैक आपकी मार्केट रेटिंग को नुकसान पहुँचा सकते हैं. स्टार्टअप चलाने वाले जातकों के लिए आज फंडिंग जुटाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा. कीमती धातुओं के व्यापार में सावधानी बरतें और अनुभवी सलाहकारों की बात को अनसुना न करें, अन्यथा आर्थिक संकट गहरा सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज आलस्य उनका सबसे बड़ा शत्रु साबित हो सकता है. आपके अधूरे काम सीनियर्स की नाराजगी का कारण बन सकते हैं. मैनेजमेंट का रुख आज बोनस या इंसेंटिव को लेकर आपके पक्ष में नहीं रहेगा. एक छोटी सी चूक या बिना री-चेक की गई ईमेल आपकी पेशेवर छवि को धूमिल कर सकती है. कार्यक्षेत्र में काम का बोझ अधिक रहेगा, जो आपकी रचनात्मकता को प्रभावित करेगा. राजनीति से जुड़े लोगों को जनता की नाराजगी और विरोधी गुटों द्वारा बयानों को तोड़-मरोड़ कर पेश किए जाने की समस्या से जूझना पड़ सकता है.

लव, लाइफ और फैमिली (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज माता की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है. लव लाइफ में अविश्वास की भावना पैदा न होने दें; पार्टनर पर शक करना आपके रिश्ते को टूटने की कगार पर ला सकता है. बातचीत के दौरान शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करें. परिवार में छोटे भाई-बहनों के साथ किसी विषय पर वैचारिक मतभेद संभव है. घर की शांति बनाए रखने के लिए प्रतिक्रिया देने के बजाय सुनने पर जोर दें.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)
छात्रों को आज पढ़ाई में मन लगाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सलाह है कि वे आज ओवरट्रेनिंग से बचें, अन्यथा मांसपेशियों में खिंचाव (Muscle Strain) की समस्या हो सकती है. किसी बड़े टूर्नामेंट या प्रतियोगिता में क्वालीफाई करने के लिए आज स्थितियां बहुत अधिक अनुकूल नहीं दिखाई दे रही हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें और निरंतर अभ्यास करते रहें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज आपको अपने गले और थायराइड का विशेष ध्यान रखना होगा. गले में खराश या इन्फेक्शन की समस्या बढ़ सकती है. धूल भरी जगहों पर जाने से बचें और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन बिल्कुल न करें. मानसिक तनाव को कम करने के लिए पर्याप्त नींद लें और प्राणायाम का सहारा लें.

वित्त राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक रूप से आज का दिन जोखिम भरा है. शेयर बाजार में सट्टेबाजी या शॉर्ट-कट से धन कमाने की कोशिश भारी नुकसान करा सकती है. निवेश के मामले में आज "रुको और देखो" की नीति अपनाना ही आपके लिए बेहतर होगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें ताकि भविष्य में नकदी की समस्या न हो.

भाग्यशाली विवरण और उपाय
 लक्की कलर: ब्लैक (काला)
 लक्की नंबर: 9
 अनलक्की नंबर: 2
 आज का विशेष उपाय: आज के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें. इससे चतुर्थ चन्द्रमा के नकारात्मक प्रभाव कम होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Apr 2026 01:38 AM (IST)
Tags :
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Frequently Asked Questions

तुला राशि के लिए 11 अप्रैल 2026 का दिन कैसा रहेगा?

यह दिन आत्मसंयम और सावधानी बरतने का है. चंद्रमा चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो सुख-सुविधाओं में कमी का संकेत देता है.

व्यापारियों के लिए आज क्या सलाह है?

ई-कॉमर्स और ऑनलाइन व्यापारियों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. कीमती धातुओं के व्यापार में सावधानी बरतें और सलाहकारों की बात मानें.

नौकरीपेशा जातकों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

आलस्य से बचें, क्योंकि अधूरे काम सीनियर्स की नाराजगी का कारण बन सकते हैं. एक छोटी सी चूक आपकी पेशेवर छवि को धूमिल कर सकती है.

छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज पढ़ाई में मन लगाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. स्पोर्ट्स पर्सन को ओवरट्रेनिंग से बचना चाहिए, क्योंकि मांसपेशी खिंचाव की समस्या हो सकती है.

स्वास्थ्य के संबंध में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

गले और थायराइड का विशेष ध्यान रखें. धूल भरी जगहों पर जाने से बचें और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन न करें.

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