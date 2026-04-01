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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलतुला राशि 1 अप्रैल 2026: सावधान! करियर, व्यापार, स्वास्थ्य पर संकट? जानें आज का राशिफल और उपाय?

तुला राशि 1 अप्रैल 2026: सावधान! करियर, व्यापार, स्वास्थ्य पर संकट? जानें आज का राशिफल और उपाय?

Libra Horoscope 1 March 2026: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन चुनौतियों और सतर्कता से भरा रहेगा. कानूनी, तकनीकी और वित्तीय मामलों में सावधानी बरतना आवश्यक होगा. पढ़ें बुधवार का तुला राशिफल?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 01 Apr 2026 04:00 AM (IST)
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Libra Horoscope 1 April 2026: आज का दिन तुला राशि वालों के लिए चुनौतियों और सतर्कता से भरा रहेगा. चन्द्रमा आज 12th हाउस में स्थित हैं, जिससे कानूनी, तकनीकी और वित्तीय मामलों में सावधानी बरतना आवश्यक होगा. दिन की शुरुआत से ही कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर व्यापार, करियर और पारिवारिक मामलों में.

ग्रहों का प्रभाव आज जोखिम और सतर्कता की ओर इंगित कर रहा है. इसलिए महत्वपूर्ण फैसलों और निवेश से पहले पूरी योजना बनाना और किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना लाभकारी रहेगा.

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करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा तुला राशि वालों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. ऑफिस में आपकी प्रेजेंटेशन रिजेक्ट होने की संभावना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस प्रभावित हो सकता है. सहकर्मी और जूनियर कर्मचारी पॉलिटिक्स कर सकते हैं और मैनेजमेंट को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे.

किसी विवाद या बहस में फँसने से बचें. जरूरी काम को दोबारा जांचने और योजना के अनुसार करने से नुकसान से बचा जा सकता है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारी और उद्यमियों के लिए आज का दिन जोखिमपूर्ण रहेगा. नए इंपोर्ट ड्यूटी रेट्स आपकी सेविंग्स पर असर डाल सकते हैं और जीएसटी फाइलिंग में तकनीकी समस्या से पेनल्टी लग सकती है. मार्केट का ट्रेंड अनुमान के विपरीत चलेगा, जिससे शेयर बाजार में नुकसान होने की संभावना है.

ग्राहकों की शिकायतें बढ़ सकती हैं. आज किसी भी तरह की उधारी लेने या बड़े निवेश करने से बचें. रणनीति और योजना में सावधानी रखने से आर्थिक नुकसान टाला जा सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में आज सतर्क रहने की जरूरत है. गले और फेफड़ों में संक्रमण का खतरा है. ज्यादा ठंडा पानी या असंतुलित खान-पान से बचें. हल्का व्यायाम और गर्म पेय लेना लाभकारी रहेगा. मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद लेना जरूरी है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
परिवार और प्रेम संबंधों में आज दिन सामान्य नहीं रहेगा. पिता या बड़े भाई के साथ संपत्ति को लेकर बड़ा झगड़ा हो सकता है, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण होगा. जीवनसाथी और पार्टनर के साथ संवाद में संयम बनाए रखें. भावनाओं में आवेग न लाएँ. परिवार में किसी भी विवाद को बढ़ाने से बचें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. डेटा या रिसर्च पेपर चोरी या डिलीट हो सकता है, इसलिए बैकअप रखना आवश्यक है. प्रतियोगी परीक्षा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में सतर्कता बनाए रखें. खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए दिन डी-मोटिवेटिंग रहेगा, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें.

लकी नंबर: 2
लकी रंग: येलो
अनलकी नंबर: 8

उपाय (Remedy)
आज भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें. “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करने से कानूनी और वित्तीय समस्याओं में मदद मिलेगी. महत्वपूर्ण निवेश या फैसले लाभकारी समय में करें.

FAQs

Q1. क्या आज तुला राशि वालों के लिए ऑफिस में कोई विवाद हो सकता है?
हाँ, सहकर्मी और जूनियर कर्मचारी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है.

Q2. व्यापारियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
आज नए इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी फाइलिंग में समस्या के कारण आर्थिक नुकसान होने की संभावना है, इसलिए बड़े निवेश से बचें.

Q3. स्वास्थ्य और परिवार के मामलों में आज स्थिति कैसी रहेगी?
गले और फेफड़ों में संक्रमण का खतरा है. पिता या बड़े भाई के साथ संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है, इसलिए संयम बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Apr 2026 04:00 AM (IST)
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