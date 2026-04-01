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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमेष राशिफल 1 अप्रैल 2026: करियर, धन और रिश्तों में बड़े बदलाव! जानें आज का भाग्यशाली समय और उपाय?

मेष राशिफल 1 अप्रैल 2026: करियर, धन और रिश्तों में बड़े बदलाव! जानें आज का भाग्यशाली समय और उपाय?

Aries Horoscope 1 April 2026: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन करियर में पहचान, बिजनेस में बड़ा लाभ और अचानक अवसरों से भरा रहेगा, जानिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 01 Apr 2026 03:00 AM (IST)
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Aries Horoscope 1 April 2026: आज का दिन मेष राशि वालों के लिए उत्साह, प्रगति और नए अवसरों से भरा रहेगा. सुबह 07:07 तक चैत्र शुक्ल चतुर्दशी तिथि रहेगी, उसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी. चन्द्रमा आज कन्या राशि में स्थित हैं, जो आपके आत्मविश्वास, व्यावहारिक सोच और रचनात्मकता में वृद्धि करेगा.

आज ग्रहों से वाशी योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, वृद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिल रहा है, जिससे दिन की शुरुआत से ही सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

दिन विशेष रूप से करियर, बिजनेस और व्यक्तिगत संबंधों में लाभकारी साबित होगा. सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 5:15 से 6:15 तक लाभ का चौघड़िया होने के कारण यह समय आपके लिए विशेष शुभ रहेगा.

राहुकाल दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य टालना बेहतर होगा. उत्तर दिशा की यात्रा आज विशेष लाभकारी रहेगी.

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करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है. ऑफिस में आपकी क्रिएटिविटी और नई सोच को सीनियर्स सराहेंगे, जिससे आपके लिए प्रमोशन या बड़ा इंसेंटिव मिलने की संभावना बढ़ जाएगी.

आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता से टीम का माहौल खुशनुमा रहेगा और कठिन प्रोजेक्ट भी आसानी से पूरे होंगे. आप अपनी टीम चुनने और काम करने के तरीके तय करने में स्वतंत्र रहेंगे.

आज लिए गए निर्णय और रणनीतियाँ भविष्य में आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं. स्टूडेंट्स के लिए भी दिन अनुकूल है. छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे और स्कॉलरशिप या अन्य शैक्षणिक अवसर प्राप्त करने में सफल रहेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने के संकेत हैं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारी और उद्यमियों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा. चन्द्रमा के 6th हाउस में होने से कर्ज से मुक्ति के योग हैं. आपकी व्यापारिक नीति विदेशी पार्टनर्स को आकर्षित करेगी और नई बड़ी डील्स फाइनल होने की संभावना है.

यदि आप बिजनेस में एआई या डिजिटल रणनीतियों को जोड़ते हैं, तो सेल्स में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

नई ब्रांच खोलने का उत्तम समय सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 5:15 से 6:15 बजे के बीच रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और निवेश या प्रॉपर्टी डील के लिए भी दोपहर 12:00 से 01:30 बजे के बीच राहुकाल का ध्यान रखें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. आप खुद को पूरे दिन सुपर-एक्टिव और ऊर्जावान महसूस करेंगे. पुराने रोग या परेशानी से छुटकारा मिलने की संभावना है.

बदलते मौसम को देखते हुए हल्का व्यायाम करें और विटामिन C युक्त फलों का सेवन करें. पर्याप्त पानी पीना और संतुलित आहार लेना आपको दिनभर ऊर्जावान बनाए रखेगा. मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान या हल्की योगाभ्यास करना लाभकारी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
आज परिवार और जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. पुराने मतभेद दूर होंगे और आप विवाह या रिश्तों में गंभीर निर्णय ले सकते हैं. बच्चों की उपलब्धियां और आत्मविश्वास आपको गर्व का अनुभव कराएंगे. किसी मांगलिक कार्य या सामाजिक आयोजन की योजना बन सकती है. पार्टनर के साथ अचानक हुई मुलाकात या बातचीत आपके दिन को विशेष बनाएगी. प्रेम संबंधों में समझ और सहमति बढ़ेगी, जिससे आपसी तालमेल मजबूत होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं. स्कॉलरशिप या उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त होने की संभावना है.

कला या सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने के योग हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को सफलता मिलेगी और कठिन टॉपिक आसानी से समझ में आएंगे.

लकी नंबर: 8
लकी रंग: व्हाइट
अनलकी नंबर: 2

उपाय (Remedy)
आज भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें. साथ ही “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करने से कार्यों में सफलता और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी. सुबह लाभ चौघड़िया के समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या निवेश की योजना बनाना लाभकारी रहेगा.

FAQs

Q1. क्या आज मेष राशि वालों के लिए निवेश लाभकारी रहेगा?
हाँ, विशेष समय में किया गया निवेश भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है.

Q2. क्या आज ऑफिस में प्रमोशन या बोनस मिलने की संभावना है?
हाँ, आज आपकी मेहनत और क्रिएटिविटी के कारण प्रमोशन या बोनस मिलने के योग हैं.

Q3. छात्र आज पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा में कैसे प्रदर्शन करेंगे?
आज छात्र पूरी मेहनत और फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे, और सफलता मिलने के मजबूत संकेत हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Apr 2026 03:00 AM (IST)
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