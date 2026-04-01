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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलGemini Horoscope 1 April 2026: मिथुन राशि वालों के लिए सावधान रहें! करियर, बिजनेस और रिश्तों में छिपे हैं खतरे?

Gemini Horoscope 1 April 2026: मिथुन राशि वालों के लिए सावधान रहें! करियर, बिजनेस और रिश्तों में छिपे हैं खतरे?

Gemini Horoscope 1 April 2026: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी और सतर्कता बरतने वाला है. भूमि-भवन और संपत्ति संबंधी मामलों में समाधान मिल सकता है. जानिए मिथुन राशि के सितारे क्या कहते हैं

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 01 Apr 2026 03:20 AM (IST)
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Gemini Horoscope 1 April 2026: आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए सावधानी और सतर्कता की मांग करेगा. चन्द्रमा आज 4th हाउस में स्थित हैं, जिससे भूमि-भवन और संपत्ति संबंधी मामलों में समाधान मिल सकता है. हालांकि, वॉर सिचुएशन और बाहरी दबाव के कारण कुछ क्षेत्रों में जोखिम और अविश्वास बढ़ सकता है.

दिन विशेष रूप से बिजनेस, करियर, साझेदारी और पारिवारिक संबंधों में सावधानी रखने का है. आज लिए गए फैसले तत्काल लाभकारी नहीं दिख सकते, इसलिए योजना बनाते समय हर पहलू पर ध्यान दें. दिनभर कार्यस्थल और व्यक्तिगत जीवन में सतर्क रहना जरूरी है.

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करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. वर्कप्लेस पर बॉस के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं, जिससे तनाव और विरोधाभास पैदा होगा. जूनियर स्टाफ आपके निर्देशों की अवहेलना कर सकता है, जिससे प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस होने की संभावना है.

ऑफिस में अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखें और विवाद से बचने की कोशिश करें. आज नई जिम्मेदारी लेने या जोखिमपूर्ण प्रोजेक्ट में कदम रखने से बचें. कुछ कर्मचारियों के लिए प्रमोशन या नई जिम्मेदारी रुक सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारी और उद्यमियों के लिए दिन जोखिम भरा रहेगा. पार्टनरशिप में अविश्वास बढ़ सकता है और पार्टनर हिसाब-किताब में गड़बड़ी कर सकता है, इसलिए समझदारी से कार्य करें. मार्केट में कॉम्पिटिटर आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और बड़े टेंडर्स खोने की संभावना है.

नई फील्ड में निवेश या कदम रखना जोखिमपूर्ण होगा. मार्केटिंग पर किया गया खर्च आज व्यर्थ जा सकता है. वित्तीय मामलों में सावधानी रखें और बड़े निवेश या लेन-देन को टालें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में आज सावधानी आवश्यक है. खान-पान में लापरवाही से फूड पॉइजनिंग का खतरा है. प्रतिदिन पर्याप्त पानी पिएं, हल्का और संतुलित आहार लें. बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए विटामिन युक्त आहार लें.

मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और हल्की योगाभ्यास करना लाभकारी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
आज पारिवारिक और प्रेम संबंधों में सावधानी की आवश्यकता है. ससुराल पक्ष के साथ पैसे के लेन-देन को लेकर बड़ा विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिससे रिश्तों में दरार आएगी. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ आपसी समझ और सहयोग बनाए रखना जरूरी है.

किसी पुराने मतभेद को आज दोबारा उभारने से बचें. बच्चों और परिवार के सदस्यों के साथ संवाद में संयम रखें, ताकि कोई तनावजनक स्थिति उत्पन्न न हो.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई अप्रिय खबर मिल सकती है. नई पढ़ाई या कठिन विषयों में ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है. धैर्य बनाए रखें और महत्वपूर्ण निर्णय टालें.

ऑनलाइन क्लासेस या नए कोर्सेज में आज कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं दिखेगी. मानसिक स्थिरता बनाए रखना सफलता के लिए आवश्यक है.

लकी नंबर: 2
लकी रंग: ग्रीन
अनलकी नंबर: 9

उपाय (Remedy)
आज भगवान हनुमान की पूजा करें और बजरंग बाण का 11 बार जाप करें. किसी भी महत्वपूर्ण निवेश, प्रॉपर्टी डील या नई जिम्मेदारी को आज टालना बेहतर रहेगा. सुबह या शाम लाभकारी समय में छोटी पूजा या ध्यान करने से मनोबल और सुरक्षा बढ़ेगी.

FAQs

Q1. क्या आज मिथुन राशि वालों के लिए बिजनेस में नई डील्स लाभकारी रहेंगी?
आज जोखिम अधिक है, इसलिए नई डील्स या बड़े निवेश को टालना ही बेहतर रहेगा.

Q2. क्या वर्कप्लेस पर किसी विवाद की संभावना है?
हाँ, बॉस और जूनियर स्टाफ के साथ वैचारिक मतभेद और अवहेलना के कारण विवाद हो सकता है.

Q3. छात्रों और प्रतियोगियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
आज छात्र और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करेंगे, सफलता पाने के लिए धैर्य और संयम आवश्यक है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Apr 2026 03:20 AM (IST)
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