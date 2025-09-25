Kal Ka Rashifal 26 सितंबर 2025: जानें मेष से मीन तक, किसके लिए खुशियां, किसके लिए सावधानी!

Kal Ka Rashifal: 26 सितंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

मेष राशि आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा. इस राशि के स्टूडेंट्स को आज किसी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आ सकती है. साथ ही किसी नये कोर्स को ज्वॉइन करने के लिए दिन शुभ है. प्राइवेट कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है. पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें. निवेश करना लाभकारी रहेगा. गुस्से पर कंट्रोल करें, रुके हुए काम पूरे होंगे.

शुभ अंक: 5

5 शुभ रंग: लाल

लाल उपाय: आज हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं.

वृषभ राशि

वृषभ राशि आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा. बिजनेसमैन किसी जरुरी काम से विदेश की यात्रा कर सकते हैं. जीवनसाथी की राय लेने से किसी बड़ी डील फाइनल होगी. घर में छोटी-सी पार्टी हो सकती है. प्रोफेसर और लॉ के स्टूडेंट्स के लिए भी दिन अच्छा है. माता-पिता का आशीर्वाद बना रहेगा.

शुभ अंक: 9

9 शुभ रंग: सफेद

सफेद उपाय: देवी लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि आज आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे. नया बिजनेस शुरू करने का दिन शुभ है. किसी दोस्त से सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी के सहयोग से सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे.

शुभ अंक: 3

3 शुभ रंग: हरा

हरा उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं.

कर्क राशि

कर्क राशि आज आपका दिन खास रहेगा. रास्ते में किसी लाभकारी व्यक्ति से मुलाकात होगी. जीवनसाथी के साथ घरेलू कामों में हाथ बटाएंगे. बच्चे पार्क में आनंद लेंगे. अविवाहितों को विवाह प्रस्ताव मिल सकता है. लवमेट लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं. खेल-कूद से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी.

शुभ अंक: 7

7 शुभ रंग: सिल्वर

सिल्वर उपाय: जल में सफेद पुष्प अर्पित करें.

सिंह राशि

सिंह राशि आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. काम में चुनौतियों को धैर्य से सुलझा लेंगे. कार्यकुशलता के लिए सम्मान मिलेगा. कंप्यूटर से संबंधित सामान खरीदना शुभ है. माता-पिता से स्नेह मिलेगा. घर में छोटी पार्टी हो सकती है. निवेश लाभकारी रहेगा.

शुभ अंक: 1

1 शुभ रंग: सुनहरा

सुनहरा उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए आज पुराने विचार छोड़कर नए विचार अपनाएंगे. घर का माहौल उत्साह से भरेगा. करियर की नई शुरुआत के लिए दिन अच्छा है. पुराने दोस्त से मुलाकात होगी. जीवनसाथी के साथ घूमने का प्लान बन सकता है.

शुभ अंक: 4

4 शुभ रंग: हरा

हरा उपाय: तुलसी पर जल चढ़ाकर दीपक जलाएं.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा. बिजनेस में लाभ मिलेगा. दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. जीवनसाथी के साथ विदेश यात्रा या मूवी का प्लान बन सकता है. वकीलों के लिए दिन शुभ है. ऑफिस में काम की सराहना होगी. बचपन के दोस्त से मुलाकात हो सकती है.

शुभ अंक: 6

6 शुभ रंग: नीला

नीला उपाय: किसी गरीब को मीठा भोजन खिलाएं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन राहत भरा रहेगा. बिजनेस में फायदे वाले लोग मिलेंगे. आर्थिक स्थिति सुधरेगी. जीवनसाथी के साथ सकारात्मक व्यवहार रखें. लवमेट को गिफ्ट देंगे. कला और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है. सोशल मीडिया पर लोकप्रियता बढ़ेगी.

शुभ अंक: 8

8 शुभ रंग: मैरून

मैरून उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें.

धनु राशि

धनु राशि आज का दिन लाभदायक रहेगा. ऑफिस से बिजनेस मीटिंग का मौका मिलेगा. दोस्तों के साथ अच्छा समय बितेगा. बिजनेसमैन बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में चुनौतियों से निपटेंगे. करियर में नई उपलब्धियां मिलेंगी. कारोबारियों को धन लाभ होगा. ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं.

शुभ अंक: 2

2 शुभ रंग: पीला

पीला उपाय: भगवान विष्णु को तुलसीदल चढ़ाएं.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा. बेवजह की उलझन से दूर होकर धार्मिक स्थल पर समय बिताएंगे. यात्रा के योग हैं. पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा और उनसे मिलने से पुरानी यादें ताजा होंगी. लवमेट के लिए दिन अच्छा है. छात्रों को सफलता के योग हैं.

शुभ अंक: 8

8 शुभ रंग: नीला

नीला उपाय: शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. किसी काम को लेकर उत्साहित रहेंगे. काम समय पर पूरा होगा. आय के नए स्रोत बढ़ेंगे. कला और साहित्य में रुझान रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. दांपत्य जीवन शानदार रहेगा. बच्चे खेल-कूद में व्यस्त रहेंगे.

शुभ अंक: 4

4 शुभ रंग: बैंगनी

बैंगनी उपाय: पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाकर दीपक जलाएं.

मीन राशि

मीन राशि आज का दिन बेहतरीन रहेगा. संचार और इंटरनेट से जुड़े लोगों को फायदा होगा. विदेशी कंपनी से जॉब कॉल आ सकता है. बिजनेसमैन कागजी कार्यवाही में सावधानी बरतें. कानूनी मामलों में राहत मिलेगी. आधुनिक तकनीक से काम आसान होगा. परिवार को सरप्राइज देंगे.

शुभ अंक: 9

9 शुभ रंग: आसमानी

आसमानी उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.