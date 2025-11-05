हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Love Horoscope: 6 नवंबर 2025 गुरुवार के दिन किन राशियों को मिलेगा प्यार और किसकी होगी हार? पढ़ें लव राशिफल

Love Horoscope: 6 नवंबर 2025 गुरुवार के दिन किन राशियों को मिलेगा प्यार और किसकी होगी हार? पढ़ें लव राशिफल

Love Horoscope Today November 6, 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किस राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा? पढ़ें आज का लव राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 05 Nov 2025 06:43 PM (IST)
Today Love Horoscope for November 6, 2025: हिंदू पंचांग के मुताबिक, 6 नवंबर 2025 गुरुवार से मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो रही है. इस दौरान मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहने वाली है. इसके साथ ही उत्तरा कृतिका और रोहिणी नक्षत्र रहने वाला है.

गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है. आइए जानते हैं प्रेम के लिहाज से गुरुवार का दिन मेष से मीन राशियों के लिए कैसा रहने वाला है?

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

जो भी लोग दूसरी शादी करने की योजना बन रहे हैं, ये समय उनके हक में रहेगा. आगर पार्टनर से अनबन चल रही है तो उन्हें रोमांटिक डेट पर ले जाना अच्छा रहेगा. 

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरुवार का दिन सुनहरा रह सकता है. लव रिलेशनशिप के लिहाज से पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बीता सकते हैं. सिंगल लोगों की पार्टनर की तालाश खत्म हो सकती है.

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों की लव लाइफ अच्छी बीत सकती है. रिश्ते मजबूत होने के कारण शादी का प्रस्ताव घरवालों के सामने रख सकते हैं. 

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

शादी की तलाश में पार्टनर की राह देख रहे हैं, तो ये तलाश खत्म हो सकती है. किसी पारिवारिक सदस्य की ओर से शादी का प्रस्ताव मिल सकता है. प्रेम जीवन में कामुकता बनी रहेगी.

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

सिंगल लोगों की किसी खास दोस्त से प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है. अगर आपको भी उनके लिए सेम फीलिंग हैं तो ये चॉइस बेहतर साबित हो सकती है. प्रेम जीवन में जल्दबादी में फैसले लेने से बचें.

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

कन्या राशि के जातकों को गुरुवार के दिन पार्टनर की डांट पड़ सकती है. प्रेम जीवन को समय न देने की बात को लेकर ये डांट संभावित पड़ सकती है. कोशिश करें कि काम के साथ पार्टनर को भी समय दें. 

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

पारिवारिक जीवन में आज पार्टनर से सबकी मुलाकात करा सकते हैं. इस दौरान घर में आपकी पसंद को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है. तुला राशि के वो जातक जो अपने रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं, उन्हें घरवालों से बात करनी चाहिए.

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्यार का इजहार करने के लिए ये समय अच्छा रह सकता है. इजहार करते समय बड़ी-बड़ी बातें करने से बचें. इसके अलावा कम बोलें और ज्यादा सुनें. न ज्यादा शर्मीला बनें और इमोशन पर काबू रखें.

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

सिंगल जातकों को यही सलाह है कि हर किसी में जबरदस्ती का प्यार खोजने की कोशिश न करें. वैवाहिक जीवन में संतान पक्ष को लेकर चिंता का माहौल बना रह सकता है. लव लाइफ में चीजें सामान्य रहने वाली है.

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

मकर राशि के जातकों को प्यार और दोस्ती दोनों के बीच समांजस्य बनाने की जरूरत है. पार्टनर को प्राथमिकता देना जरूरी है, लेकिन दोस्तों के साथ भी समय बिताना उतना ही जरूरी है. दोस्ती और प्यार को एक साथ लेकर चलें. 

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के लिए रोमांस के लिहाज से अच्छा दिन रहने वाला है. आपकी पसंद को लेकर दोस्त और परिवार के सदस्य असहमति जता सकते हैं. 

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

आपके रिश्ते को लेकर घरवाले असहमति व्यक्त कर सकते हैं. अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा समय लेकर घरवालों को जरूर बताएं. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 05 Nov 2025 06:43 PM (IST)
Embed widget