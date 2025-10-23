Aaj Ka Tula Rashifal: मन विचलित होने के साथ मानसिक तनाव की संभावना, पढ़ें आज 23 अक्टूबर 2025 का तुला राशिफल
Today Libra Horoscope 23 October 2025: तुला राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है. जानिए तुला राशि वालों के लिए गुरुवार के दिन सितारे क्या कहते हैं?
Aaj Ka Tula Rashifal 23 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि में होने से मन विचलित और कभी-कभी दुखी रह सकता है. व्यवसाय और नौकरी में सफलता पाने के लिए मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. दिन का अधिक ध्यान बिजनेस और कामकाज पर रहेगा.
आज का तुला परिवार राशिफल
आयुष्मान, लक्ष्मी और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से पारिवारिक और जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर होंगे. घरेलू वातावरण में समझ और सहयोग बढ़ेगा. रिश्तेदारों के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा.
आज का तुला लव राशिफल
प्रेम जीवन में अपने साथी की भावनाओं का ध्यान रखें. आज संवाद और सहानुभूति आवश्यक है. रिश्ते में नकारात्मकता को दूर करने से स्थिरता और अपनापन बढ़ेगा.
आज का तुला व्यापार राशिफल
पब्लिक डीलिंग और मीडिया से जुड़े व्यवसायियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. तेज दिमाग और चतुराई का सही इस्तेमाल कर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं. नए अवसरों को भुनाने के लिए सक्रिय रहें.
आज का तुला नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा लोग अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा करें. अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन मिलेगा. वर्कस्पेस पर किसी सहकर्मी से हुए मनमुटाव को सुलझाने का मौका मिलेगा, जिससे कार्यस्थल का वातावरण सुधरेगा.
आज का तुला युवा और करियर राशिफल
यंग जनरेशन को किसी रिश्तेदार के यहां आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रण मिल सकता है. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन पर ग्रहों की कृपा रहेगी.
आज का तुला हेल्थ राशिफल
पैरों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है. हल्का व्यायाम और आराम जरूरी रहेगा. ध्यान और योग मानसिक शांति में मदद करेंगे.
शुभ अंक 7
शुभ रंग पर्पल
अशुभ अंक 4
उपाय
शनिवार को पर्पल रंग के वस्त्र पहनें और घर में हनुमान या गुरुवार के मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक संतुलन और कार्यक्षमता बढ़ेगी.
FAQs
प्र. तुला राशि वालों को आज किस बात में सावधानी रखनी चाहिए?
उत्तर मानसिक विचलन और पैर दर्द पर ध्यान दें, और कार्यस्थल पर सहयोग बनाए रखें.
प्र. प्रेम संबंधों में स्थिरता कैसे बनाए रखें?
उत्तर साथी की भावनाओं का ध्यान रखें और संवाद बनाए रखें.
प्र. आज तुला राशि का लकी कलर और अंक क्या है?
उत्तर लकी कलर पर्पल और लकी अंक 7 रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL