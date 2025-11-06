आज माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और घर के उत्तर दिशा में दीपक जलाएं. इससे मानसिक शांति और पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा.
संपत्ति से जुड़े मामलों में बरतें सावधानी, भूमि, भवन और वाहन की अटकी डील होगी क्लियर! पढ़ें कुंभ राशिफल
Today Aquarius Horoscope 6 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 6 November 2025 in Hindi: आज चंद्रमा आपकी चतुर्थ भाव (4th हाउस) में गोचर कर रहे हैं, जिससे घरेलू और संपत्ति से जुड़े मामलों पर ध्यान रहेगा. भूमि, भवन या वाहन से जुड़ी अटकी हुई डील्स आगे बढ़ सकती हैं, पर अंतिम निर्णय लेते समय सतर्क रहें.
व्यवसाय राशिफल
आज का दिन व्यापार के लिए संघर्षपूर्ण रहेगा. भागदौड़ तो होगी, लेकिन अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा. पार्टनरशिप बिजनेस में अटकी हुई पेमेंट अभी भी लटक सकती है. आर्थिक प्रवाह अस्थिर रहेगा, इसलिए निवेश या बड़े निर्णय टालें.
नौकरी राशिफल
वर्कस्पेस पर आपका प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है. टीम के बीच गलतफहमियां या विवाद पैदा हो सकते हैं. स्थिति को संतुलित रखने के लिए आपसी संवाद और संयम जरूरी रहेगा. कोई सीनियर या अधिकारी आपके काम की समीक्षा कर सकता है.
फैमिली और लव राशिफल
घर-परिवार में तालमेल की कमी दिख सकती है. जीवनसाथी से विचारों का टकराव संभव है. आज किसी भी पारिवारिक विषय पर तीखी बहस से बचें. प्रेम संबंधों में गलतफहमी या दूरी आ सकती है, इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण रखें.
युवा और करियर राशिफल
यंग जनरेशन को आज भावनाओं से ज्यादा व्यवहारिकता दिखानी होगी. किसी रिश्ते या आकर्षण के कारण पढ़ाई या करियर को नुकसान न पहुंचाएं. अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर फोकस रखें.
स्टूडेंट्स राशिफल
कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं से जुड़ी घोषणाएं अचानक सामने आ सकती हैं. घबराने के बजाय पढ़ाई की दिशा व्यवस्थित रखें. आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखें.
हेल्थ राशिफल
पुरानी दवाइयों को समय पर लेते रहें और लापरवाही न करें. तनाव से बचने के लिए ध्यान या सैर फायदेमंद रहेगा.
- भाग्यशाली रंग हरा (Green)
- भाग्यशाली अंक 7
- उपाय माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और घर के उत्तर दिशा में दीपक जलाएं. इससे मानसिक शांति और पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
