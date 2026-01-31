Aries Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 February 2026: टैरो कार्ड जातकों के भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं. इसमें कुल 78 कार्ड का डेक होता है इन कार्ड पर बने चित्र अपने अलग-अलग प्रभाव के लिए जाने जाते हैं. टैरो कार्ड एक प्राचीन विद्या है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के इटली से हुई थी है.

फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में मकर राशि में सूर्य और मंगल की युति बनेगी, इसके अलावा सप्ताह की शुरुआत में बुध और शुक्र भी मकर राशि में रहेंगे. ग्रहों की ये स्थिति आपके लिए क्या शुभ फल लेकर आएगी, किन चुनौतियों से गुजरना होगा यहां जानें.

वृषभ राशि टैरा साप्ताहिक राशिफल - 1 से 7 फरवरी 2026

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों को इस सप्ताह कोशिश करनी है कि आप अनावश्यक खर्चों से बचें. अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कोशिश करें की आप सही योजना बनाएं. जीवनसाथी की भावनाओं की कद्र करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. आपको सलाह है कि कठिनाइयों से घबराने की बजाय धैर्य रखें, जल्द ही परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी.

शेयर बाजार में निवेश करते समय सावधानी जरूरी है. जल्दबाजी में निर्णय न लें. टर्म इंश्योरेंस और लंबी अवधि की वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करना लाभदायक रहेगा. किसी खास के साथ अट्रैक्शन बढ़ेगा. जो आगे चलकर गंभीर रूप ले सकता है. सीरियसनेस आपके रिश्ते को नया नाम दे सकती है. सही मार्गदर्शन मिलने से इस महीने सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.