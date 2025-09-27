हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTaurus Tarot Monthly Horoscope October: इस महीने परिवार में खुशियां, लाभदायक यात्राएं और आर्थिक उन्नति लेकर आएगा

Taurus Tarot Monthly Horoscope October: इस महीने परिवार में खुशियां, लाभदायक यात्राएं और आर्थिक उन्नति लेकर आएगा

Taurus Tarot Card Predictions October 2025: साल 2025 का दसवां महीना अक्टूबर जल्द ही शुरू होने वाला. सभी 12 राशियों के लिए कैसे रहेगा यह नया महीना, यहां जानें वृषभ टैरो मासिक राशिफल (Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Sep 2025 03:12 PM (IST)
Preferred Sources

वृषभ टैरो मासिक राशिफल: अक्टूबर का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अनुकूल रहेगा. टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि इस महीने आपके आर्थिक संसाधनों में वृद्धि होगी और आप वित्तीय मामलों में अधिक स्थिरता महसूस करेंगे. सामाजिक और व्यवहारिक स्थिति में सुधार आएगा, जिससे आपके संबंध बेहतर और सामंजस्यपूर्ण रहेंगे.

प्रेम जीवन – Queen of Pentacles
दांपत्य जीवन में माहौल सकारात्मक रहेगा. साथी के साथ सहयोग और समझदारी बनी रहेगी. यदि आपके रिश्तों में पहले किसी प्रकार की खटास थी, तो यह महीना उसे दूर करने का समय है. परिवार का सहयोग आपको हर मोर्चे पर मिलेगा. संतान को भी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और उनका भाग्य इस महीने आपके लिए आनंद और गर्व का स्रोत बनेगा.

आर्थिक जीवन – Ace of Swords
आर्थिक दृष्टि से यह महीना मजबूत रहने वाला है. Ace of Swords कार्ड संकेत देता है कि आपकी सोच स्पष्ट और बौद्धिक रहेगी, जिससे नई योजनाओं और निवेशों में फायदा होगा. जोखिम भरे कार्य और जल्दबाजी से बचें. वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें.

करियर – Ten of Wands
कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन किसी नए जोखिम या चुनौतीपूर्ण परियोजना में तुरंत हाथ डालने से बचें. Ten of Wands कार्ड बताता है कि जिम्मेदारियों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है. अपनी प्राथमिकताएँ तय करें और समय का प्रबंधन करें.

स्वास्थ्य – The World
स्वास्थ्य सामान्य और संतुलित रहेगा. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा.

उपाय: इस महीने सकारात्मक ऊर्जा और भाग्य बढ़ाने के लिए कुत्ते को भोजन कराएं.

FAQs

Q1: क्या इस महीने यात्रा करना लाभकारी रहेगा?
A1: हाँ, यदि यात्रा करनी पड़े तो यह लाभकारी और सफलता देने वाली रहेगी.

Q2: क्या जोखिम भरे निवेश या नया कार्य करना ठीक रहेगा?
A2: नहीं, इस महीने जोखिम भरे कार्य और निवेश से बचना लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 27 Sep 2025 03:12 PM (IST)
Tags :
Monthly Horoscope Taurus Tarot Card Monthly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
महाराष्ट्र
Maharashtra: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
महाराष्ट्र: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
क्रिकेट
बिग बैश लीग में खेलेंगे रविचंद्रन अश्विन, इस टीम ने कर लिया साइन; बन जाएंगे पहले भारतीय क्रिकेटर
बिग बैश लीग में खेलेंगे अश्विन, इस टीम ने कर लिया साइन; बन जाएंगे पहले भारतीय क्रिकेटर
Advertisement

वीडियोज

Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Gurugram Accident: तेज रफ्तार Thar ने ली 5 जिंदगियां, CCTV आया सामने
Gurugram Thar Accident: तेज रफ्तार Thar का कहर, 5 की मौत, CCTV फुटेज आया सामने
Bareilly Clashes: मौलाना Tauqeer Raza हिरासत में, CM Yogi बोले- आने वाली पीढ़ियां दंगा भूल जाएंगी
Stray Dog Attack: Ludhiana से Pune तक आतंक, 25 लोग घायल, बच्चे भी शिकार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
महाराष्ट्र
Maharashtra: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
महाराष्ट्र: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
क्रिकेट
बिग बैश लीग में खेलेंगे रविचंद्रन अश्विन, इस टीम ने कर लिया साइन; बन जाएंगे पहले भारतीय क्रिकेटर
बिग बैश लीग में खेलेंगे अश्विन, इस टीम ने कर लिया साइन; बन जाएंगे पहले भारतीय क्रिकेटर
विश्व
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
जम्मू और कश्मीर
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
हेल्थ
Brain Fog After Lunch: लंच के बाद क्यों छा जाता है ब्रेन फॉग? जानें इससे बचने के आसान उपाय
लंच के बाद क्यों छा जाता है ब्रेन फॉग? जानें इससे बचने के आसान उपाय
शिक्षा
DRDO में निकली वैकेंसी, आज से शुरू हो रहे आवेदन; फटाफट करें अप्लाई
DRDO में निकली वैकेंसी, आज से शुरू हो रहे आवेदन; फटाफट करें अप्लाई
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget