Taurus Tarot Monthly Horoscope October: इस महीने परिवार में खुशियां, लाभदायक यात्राएं और आर्थिक उन्नति लेकर आएगा
Taurus Tarot Card Predictions October 2025: साल 2025 का दसवां महीना अक्टूबर जल्द ही शुरू होने वाला. सभी 12 राशियों के लिए कैसे रहेगा यह नया महीना, यहां जानें वृषभ टैरो मासिक राशिफल (Masik Rashifal).
वृषभ टैरो मासिक राशिफल: अक्टूबर का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अनुकूल रहेगा. टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि इस महीने आपके आर्थिक संसाधनों में वृद्धि होगी और आप वित्तीय मामलों में अधिक स्थिरता महसूस करेंगे. सामाजिक और व्यवहारिक स्थिति में सुधार आएगा, जिससे आपके संबंध बेहतर और सामंजस्यपूर्ण रहेंगे.
प्रेम जीवन – Queen of Pentacles
दांपत्य जीवन में माहौल सकारात्मक रहेगा. साथी के साथ सहयोग और समझदारी बनी रहेगी. यदि आपके रिश्तों में पहले किसी प्रकार की खटास थी, तो यह महीना उसे दूर करने का समय है. परिवार का सहयोग आपको हर मोर्चे पर मिलेगा. संतान को भी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और उनका भाग्य इस महीने आपके लिए आनंद और गर्व का स्रोत बनेगा.
आर्थिक जीवन – Ace of Swords
आर्थिक दृष्टि से यह महीना मजबूत रहने वाला है. Ace of Swords कार्ड संकेत देता है कि आपकी सोच स्पष्ट और बौद्धिक रहेगी, जिससे नई योजनाओं और निवेशों में फायदा होगा. जोखिम भरे कार्य और जल्दबाजी से बचें. वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें.
करियर – Ten of Wands
कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन किसी नए जोखिम या चुनौतीपूर्ण परियोजना में तुरंत हाथ डालने से बचें. Ten of Wands कार्ड बताता है कि जिम्मेदारियों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है. अपनी प्राथमिकताएँ तय करें और समय का प्रबंधन करें.
स्वास्थ्य – The World
स्वास्थ्य सामान्य और संतुलित रहेगा. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा.
उपाय: इस महीने सकारात्मक ऊर्जा और भाग्य बढ़ाने के लिए कुत्ते को भोजन कराएं.
FAQs
Q1: क्या इस महीने यात्रा करना लाभकारी रहेगा?
A1: हाँ, यदि यात्रा करनी पड़े तो यह लाभकारी और सफलता देने वाली रहेगी.
Q2: क्या जोखिम भरे निवेश या नया कार्य करना ठीक रहेगा?
A2: नहीं, इस महीने जोखिम भरे कार्य और निवेश से बचना लाभकारी रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL