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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 30 June 2026: धनु, कुंभ और मिथुन राशि वालों को मिलेगा तगड़ा धन लाभ; कन्या व मीन राशि के जातक बरतें विशेष सावधानी!

Tarot Rashifal 30 June 2026: धनु, कुंभ और मिथुन राशि वालों को मिलेगा तगड़ा धन लाभ; कन्या व मीन राशि के जातक बरतें विशेष सावधानी!

Tarot Rashifal 30 June 2026: धनु को मिलेगा अटका हुआ धन व कुंभ को रोजगार में बंपर सफलता मिलेगी. मिथुन का चमकेगा भाग्य, वहीं कन्या और वृष राशि के जातक आज खराब सेहत व चोट लगने की आशंका से सतर्क रहें.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Jun 2026 05:00 PM (IST)
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Tarot Rashifal 30 June 2026: टैरो रीडिंग, मंगलवार का दिन धनु, कुंभ, मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए बड़ी सफलता और आर्थिक लाभ लेकर आया है. धनु राशि के लोगों के लिए आज मान-सम्मान में वृद्धि और अटके हुए धन की वापसी के मजबूत योग हैं, वहीं कुंभ राशि के जातकों को रोजगार में मनोवांछित सफलता और बंपर धन लाभ प्राप्त होगा. मिथुन राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और कर्क राशि के अविवाहितों के लिए विवाह के सुंदर योग बनेंगे. दूसरी ओर, वृष, कन्या और मीन राशि के जातकों को स्वास्थ्य में गिरावट, वाहन चलाने में सावधानी और क्रोध व जल्दबाजी के कारण होने वाले नुकसान के प्रति विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. आपके लिए कुछ नया शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी ना करे, सभी पक्षों का सही से मूल्यांकन करें उसके पश्चात ही कोई निर्णय करे.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को अपना मनोबल और रवैया सकारात्मक बनाए रखें. हालांकि, आपकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ सकती है. सहनशक्ति से काम ले और कार्यक्षेत्र में दूसरो के सामने अपने को असहज महसूस न होने दे.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को आज अपने भाग्य आपके पक्ष में रहने वाला है. आज आपका भाग्य आपका साथ देगा. व्यापार और कार्यक्षेत्र में दिन लाभप्रद रहने वाला है. आज आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह अच्छे से कर पाएंगे.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के अविवाहितों के लिए अनुकूल समय है. आपके विवाद के योग बनेंगे. आज आपकी किसी अपने से भेट हो सकती है. पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह दिन अच्छा रहेगा.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को आज व्यर्थ की भागदौड़ से बचने की जरूरत है. आपको सलाह है कि फिलहाल, अपना मानसिक संतुलन बनाकर रखें. आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी. आपको सलाह है कि दिखावें और आडंबरों से दूर रहें.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन धन संबंधित मामलों में काफी अच्छा रहने वाला है. आज आपके स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है. आपको सलाह है कि आज वाहन का प्रयोग थोड़ा संभलकर करें आपको चोट लगने की संभावना है.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को आज कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजों का सामना करना पड़ सकता है. रूके हुए कार्य में प्रगति होगी परन्तु आपकी सक्रियता महत्वपूर्ण रहेगी.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के आज अपनी इच्छाओं और इरादों को लेकर काफी स्पष्ट रहेंगे. जिसकी वजह से आप कार्यस्थल और घर पर सभी काम सही तरीके से कर पाएंगे.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों की मुलाकात किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से होने वाली है. आपका मनोबल काफी मजबूत होगा. साथ ही आपको अपना रुका हुआ धन मिलेगा. समाज में आपका मान सम्मान मिलेगा. व्यापार में नई योजनाओं के शुभारंभ की संभावना है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को आज अपने कार्यस्थल पर अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही आज आपको पराक्रम से बिगड़े कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो सकेंगे. परिवार में किसी चीज को लेकर मतभेद उभर सकता है.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहने वाला है. अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को और अधिक रोचक बांये. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. रोजगार में मनोवांछित सफलता मिलने से अच्छे धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को फिलहाल, अपने क्रोध और जलन पर काबू रखने की जरूरत है. आपको जल्दबाजी से काम करने से नुकसान की आशंका है. यह समय संतान के लिए भी हितकारी नहीं है.

Monthly Tarot Horoscope July 2026: टैरो मासिक राशिफल, मेष, वृश्चिक और सिंह राशि वालों को मिलेगा बंपर लाभ

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 29 Jun 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card
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