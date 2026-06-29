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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 29 June 2026: कन्या, मकर और तुला राशि वालों को मिलेगा बंपर धन लाभ; मिथुन व कर्क राशि के जातक बरतें विशेष सावधानी!

Tarot Rashifal 29 June 2026: कन्या, मकर और तुला राशि वालों को मिलेगा बंपर धन लाभ; मिथुन व कर्क राशि के जातक बरतें विशेष सावधानी!

Tarot Rashifal 29 June 2026: कन्या को होगा बंपर धन लाभ व मकर को विदेश से मिलेगा रुका पैसा. मेष का बढ़ेगा प्रभाव, वहीं मिथुन और कर्क राशि के जातक आज दोस्तों से धोखे व आर्थिक नुकसान से सतर्क रहें.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Jun 2026 01:52 AM (IST)
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Tarot Rashifal 29 June 2026: टैरो रीडिंग, सोमवार का दिन कन्या, मकर, मेष और तुला राशि के जातकों के लिए करियर में तरक्की और बड़ा धन लाभ लेकर आया है. कन्या राशि के लोगों के लिए आज नई योजनाओं की शुरुआत और बंपर आर्थिक लाभ के मजबूत योग हैं, वहीं मकर राशि के जातकों को विदेश या किसी सुदूर स्थान पर फंसा हुआ धन वापस मिलेगा. तुला राशि वालों को पार्टनरशिप के कामों और नौकरी में शानदार सफलता मिलेगी. दूसरी ओर, मिथुन, कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों को आज करीबी दोस्तों से धोखा मिलने, आर्थिक नुकसान और स्वास्थ्य में इन्फेक्शन (संक्रमण) व पिता से मनमुटाव के प्रति विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

 

मेष: आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. आज आपके अंदर एक अलग ही गजब का आत्मविश्वास और ऊर्जा देखने को मिलेगी, जिससे कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी आपसे बहुत प्रभावित होंगे. इतना ही नहीं, आज आपकी सामाजिक साख बढ़ेगी और आपके परिचय क्षेत्र (नेटवर्किंग) का जोरदार विस्तार होगा.

वृष: आज आपको सेहत के मोर्चे पर थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या थकान आपको परेशान कर सकती है, इसलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें. आज आप अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताने के लिए उनके साथ कहीं बाहर घूमने या डिनर पर जाने का शानदार प्लान बना सकते हैं.

मिथुन: आज आपको अपने आसपास के लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचना होगा. टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज आपको अपने किसी बहुत ही करीबी दोस्त से धोखा मिल सकता है. आज का दिन धन और बड़े निवेश के मामले में बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, इसलिए आज कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें, अन्यथा आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है.

कर्क: आज आपको अपने मित्र मंडली और सहयोगियों से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय आपके कुछ पुराने दोस्त भी गुप्त दुश्मन में बदल सकते हैं. आज मन में चल रहे किसी मानसिक द्वंद्व या असमंजस के कारण आपकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आज टाल दें.

सिंह: आज का दिन व्यापारियों, उद्यमियों और बिजनेस क्लास के लोगों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, निराश न हों; आज व्यापारियों द्वारा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने या विस्तार देने के लिए खर्च किया गया धन भविष्य में बहुत ही शानदार और बंपर परिणाम लेकर आएगा.

कन्या: आपके लिए आज का दिन हर दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार और प्रगतिशील रहेगा. आज करियर में कुछ नई और बड़ी योजनाओं का सफल शुभारंभ होगा. यह समय पैसे और वित्त संबंधी मामलों में बहुत ही उत्तम रहने वाला है. इस पूरी अवधि के दौरान आप विभिन्न स्रोतों से बड़े आर्थिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं.

तुला: आज का दिन आपके लिए पार्टनरशिप और टीम वर्क से जुड़े कामों के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होगा. इस अवधि के दौरान आप भागीदारी और सहयोग के कार्यों को बहुत ही अच्छी तरह से पूरा करेंगे. नौकरीपेशा जातकों द्वारा पूर्व में किए गए सभी कार्य और मेहनत आज पूरी तरह फलीभूत होंगे, जिससे ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा.

वृश्चिक: आज आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा भी लापरवाह नहीं होना है. बदलते मौसम के कारण आज आपको कोई इंफेक्शन (संक्रमण) या मौसमी बीमारी की समस्या परेशान कर सकती है. संक्रमण से बचाव के लिए समय पर डॉक्टर की सलाह लें और दवा का सेवन करें. परिवार में किसी बात पर पिता से वैचारिक मनमुटाव होने की आशंका है.

धनु: आज आपकी कड़ी मेहनत और लगन से करियर में तरक्की की नई और सुनहरे राहें खुल सकती हैं. समाज में किए गए आपके कार्यों से आज आपको बड़ा सुयश और मान-सम्मान प्राप्त होगा. हालांकि, आज आपके बजट का कुछ हिस्सा स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य और दवाइयों पर खर्च हो सकता है, जिससे जेब थोड़ी ढीली होगी.

मकर: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है. आज आपको विदेश या किसी बहुत सुदूर स्थान पर लंबे समय से रुका हुआ या फंसा हुआ धन अचानक प्राप्त हो सकता है. आज किया गया कोई भी आर्थिक निवेश भविष्य के लिए बेहद लाभदायक रहेगा. धार्मिक आस्था बढ़ेगी और आज आप किसी बड़े धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं.

कुंभ: आज का दिन पैसों के मामले में आपके लिए थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला और अप्रत्याशित रहने वाला है. आज कार्यक्षेत्र में अचानक कुछ अनपेक्षित व्यवधान या अड़चनें आपके रास्ते में आ सकती हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा. हालांकि, आप अपनी सूझबूझ और मजबूत इच्छाशक्ति से इन सभी बाधाओं से पार पा लेंगे; सप्ताहांत अच्छा रहेगा.

मीन: विद्यार्थी वर्ग (छात्रों) के लिए आज का दिन कोई बड़ी सफलता या खुशखबरी लेकर आने वाला है. आज आप अपनी कुशाग्र बुद्धिमानी और एकाग्रता से पढ़ाई के क्षेत्र में अपनी स्थिति बेहद सुदृढ़ बना सकेंगे. आपकी संतान आज अपने उज्ज्वल भविष्य की ओर मजबूती से अग्रसर होगी, जिससे माता-पिता का मन बेहद प्रसन्न रहेगा.

Monthly Tarot Horoscope July 2026: टैरो मासिक राशिफल, मेष, वृश्चिक और सिंह राशि वालों को मिलेगा बंपर लाभ

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 29 Jun 2026 01:52 AM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card
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