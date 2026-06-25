Tarot Rashifal 26 June 2026: सिंह, मिथुन और मकर राशि वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी; मेष व मीन राशि के जातक बरतें विशेष सावधानी!
Tarot Rashifal 26 June 2026: टैरो राशिफल, सिंह को मिलेगा बंपर प्रमोशन व मिथुन को नौकरी में सफलता मिलेगी. मकर के पूरे होंगे जरूरी काम मेष और मीन राशि के जातक आर्थिक तंगी व पारिवारिक तनाव से सतर्क रहें.
Tarot Rashifal 26 June 2026: टैरो रीडिंग, शुक्रवार का दिन सिंह, मिथुन, कर्क और मकर राशि के जातकों के लिए करियर में बड़ी तरक्की और पारिवारिक खुशियां लेकर आया है. सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए आज पदोन्नति (प्रमोशन) के बेहतरीन योग बन रहे हैं, वहीं नौकरी की तलाश कर रहे मिथुन राशि के जातकों को आज इंटरव्यू में शानदार सफलता मिलेगी.
मकर राशि वालों का कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा और उन्हें बाहरी स्रोतों से बड़ा लाभ मिल सकता है. दूसरी ओर, मेष, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को आज आर्थिक कमजोरी के कारण उधार लेने की नौबत, लव लाइफ में मनमुटाव और ससुराल पक्ष से होने वाले मानसिक तनाव के प्रति विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.
आज का विशेष सुझाव: सिंह, मिथुन और मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रमोशन, नई नौकरी और महत्वपूर्ण कार्यों की सफलता के लिए सर्वश्रेष्ठ है. मेष राशि के जातक आज उधारी के लेन-देन से पूरी तरह बचें और मीन राशि वाले ससुराल पक्ष से बातचीत करते समय संयम रखें.
मेष टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातक आज कामकाज में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं. आज आपकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ा कमजोर रह सकती है और आपको किसी से पैसा उधार लेना पड़ सकता है. कोशिश करें की आज बुरी आदतों से दूरी बनाकर रखें.
वृषभ टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों के लिए दिन अनुकूल रहने वाले हैं. जो लोग धन संबंधी या वित्तीय सहायता पाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है.
मिथुन टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उन्हें आज इंटरव्यू में सफलता प्राप्त होगी. अति लोभ से बचें, बाहर के खाने से बचे. वरना आपकी सेहत बिगड़ सकती है.
कर्क टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के जातक आज अपना समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशमिजाज तरीके से बीतेगा आज आप अपने दोस्तों के साथ कहीं लंबी यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं. जो आपको नयी ऊर्जा व स्फूर्ति से भर देगा.
सिंह टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स के अनुसार, सिंह राशि के नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन पदोन्नति के अवसर दिलाने वाला साबित होगा. आज आप इस समय को अपनी बुद्धि के इस्तेमाल अपने पक्ष में कर पाएंगे.
कन्या टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के जो लोग अविवाहितों के लिए विवाह के अवसर प्राप्त होएंगे. विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल है वो भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे.
तुला टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के वैवाहिक और प्रेम संबंधों के लिए समय मिलाजुला रहने वाला है. हालांकि, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. विद्यार्थी समय का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे.
वृश्चिक टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोग प्रेम संबंधों के प्रति लापरवाही बरतने से बचें. आज आप दोनों के बीच मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. भविष्य की योजनाएं बहुत सूझबूझ कर बनाएं.
धनु टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों के लिए आज जीविका के क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. लेकिन, आप अपनी मधुर वाणी से संबंधों में मजबूती लाने में सफल रहेंगे. आलस्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवरोधक होगा.
मकर टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के जातकों का आज कोई महत्वपूर्ण कार्य सार्थक होने के योग है. जीवन साथी का भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा, किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी स्थान से लाभ हो सकता है.
कुंभ टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के जातक फिलहाल, नए कार्यों में व्यस्त रहने वाले हैं. किसी संबंधी या खुद की अस्वस्थता से परेशान हो सकते है. राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के अच्छा समय है.
मीन टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों के लिए फिलहाल, घर गृहस्थी का वातावरण अच्छा नहीं दिखाई देगा. दरअसल, आज किसी बात को लेकर ससुराल पक्ष से तनाव उपस्थित हो सकता है. आज सेहत थोड़ा नरम रहेगी. इसलिए थोड़ा संभलकर रहें.
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