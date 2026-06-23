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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 24 June 2026: तुला, सिंह और वृश्चिक राशि वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी; मेष व मिथुन राशि के जातक बरतें विशेष सावधानी!

Tarot Rashifal 24 June 2026: तुला, सिंह और वृश्चिक राशि वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी; मेष व मिथुन राशि के जातक बरतें विशेष सावधानी!

Tarot Rashifal 24 June 2026: टैरो रीडिंग, तुला राशि वालों को मिलेगी पदोन्नति, सिंह को नौकरी में सफलता. वृश्चिक के विवाह के योग, वहीं मिथुन और मेष राशि के जातक आर्थिक तंगी व ऑफिस विवादों से सतर्क रहें.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 23 Jun 2026 05:03 PM (IST)
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Tarot Rashifal 24 June 2026: टैरो रीडिंग, बुधवार का दिन तुला, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों के लिए करियर में सुनहरे अवसर और बड़ी सफलता लेकर आया है. तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए आज पदोन्नति (प्रमोशन) के बेहतरीन योग बन रहे हैं, वहीं नौकरी की तलाश कर रहे सिंह राशि के जातकों को आज इंटरव्यू में बड़ी सफलता मिलेगी. वृश्चिक राशि के अविवाहितों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आएंगे और विद्यार्थियों को बड़ी कामयाबी मिल सकती है. दूसरी ओर, मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों को आज कार्यस्थल पर विवादों, धैर्य खोने और डगमगाती आर्थिक स्थिति के कारण उधार लेने की नौबत आने के प्रति विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

आज की ऊर्जाएं करियर में तरक्की, इंटरव्यू में सफलता और आर्थिक लेन-देन में सतर्कता बरतने की ओर इशारा कर रही हैं. टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन जहां कई राशियों के लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगा, वहीं कुछ जातकों को आलस्य और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा.

आज का विशेष सुझाव: तुला, सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रमोशन, नई नौकरी और बड़ी सफलताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ है. मिथुन राशि के जातक आज उधारी के लेन-देन से पूरी तरह बचें और मेष राशि वाले कार्यस्थल पर अपनी वाणी पर संयम रखें.

मेष टैरो राशिफल:  आज आपको अपने कार्यक्षेत्र में बहुत ही संभलकर और सतर्क रहने की जरूरत है. ऑफिस में किसी भी सहकर्मी या सीनियर के साथ बेवजह न उलझें और न ही किसी प्रकार का अनावश्यक वार्तालाप (फालतू बातचीत) करें, अन्यथा बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है. हालांकि, घर-परिवार का माहौल काफी खुशनुमा और हंसी-खुशी से भरा रहेगा.

वृष टैरो राशिफल:  आज आपको हर परिस्थिति में अपना धैर्य और संयम बनाकर रखने की सख्त आवश्यकता है. कार्यस्थल या परिवार में कुछ ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियां आ सकती हैं, जिनके कारण आप अपना आपा खो सकते हैं. इसलिए आज किसी को भी जवाब देते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और जोखिम भरे कामों से पूरी तरह दूर रहें.

मिथुन टैरो राशिफल:  आज आपकी दिनचर्या काफी ज्यादा व्यस्त और भागदौड़ वाली रहने वाली है. इसके साथ ही आज आपकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी डगमगा सकती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा. आज दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति या किसी पुराने बिल का भुगतान करने के लिए आपको किसी करीबी से धन उधार (कर्ज) लेना पड़ सकता है.

कर्क टैरो राशिफल:  आज आपके घर-परिवार का माहौल बेहद अनुकूल, शांतिपूर्ण और सुखद रहने वाला है. जो जातक अपने बिजनेस या किसी निजी काम के लिए बड़ी आर्थिक सहायता (लोन या स्पॉन्सरशिप) पाना चाहते थे, उनके लिए आज का समय बहुत भाग्यशाली रहेगा; धन लाभ के अच्छे रास्ते खुलेंगे.

सिंह टैरो राशिफल:  नौकरी की तलाश कर रहे जातकों के लिए आज का दिन करियर में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. आज आपको किसी प्रतिष्ठित कंपनी के इंटरव्यू में शानदार सफलता प्राप्त होगी. ध्यान रहे, आज कार्यक्षेत्र में अति लोभ (ज्यादा लालच) करने से बचें और सेहत के लिहाज से बाहर के खाने-पीने से पूरी तरह परहेज रखें.

कन्या टैरो राशिफल:  आपके लिए आज का दिन बेहद ऊर्जावान और सकारात्मक रहने वाला है. आज आपका पूरा दिन परिवार के सदस्यों और पुराने दोस्तों के साथ बहुत ही खुशमिजाज और आनंददायक माहौल में बीतेगा. आज आप खुद के अंदर एक अलग ही स्फूर्ति महसूस करेंगे, जिससे आपके रुके हुए व्यक्तिगत काम तेजी से पूरे होंगे.

तुला टैरो राशिफल:  नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर के मोर्चे पर शानदार परिणाम देने वाला रहेगा. आज आपको ऑफिस में मनचाही पदोन्नति (प्रमोशन) या बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे. आज आप अपनी कुशाग्र बुद्धि का इस्तेमाल अपने पक्ष में करके अधिकारियों को प्रभावित करने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल:  आज का दिन आपके लिए दोहरी खुशखबरी लेकर आ सकता है. इस राशि के अविवाहित जातकों के लिए विवाह के बेहतरीन और मनचाहे अवसर प्राप्त होंगे. वहीं दूसरी ओर, विद्यार्थियों (छात्रों) के लिए समय काफी अनुकूल रहने वाला है; आज उन्हें अपनी पुरानी किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में बड़ी सफलता मिल सकती है.

धनु टैरो राशिफल:  वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों (लव लाइफ) के मामले में आज का दिन मिलाजुला यानी सामान्य रहने वाला है. विद्यार्थी वर्ग आज अपने कीमती समय का सही दिशा में सदुपयोग करने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे. मेहनत का पूरा फल मिलेगा और शाम तक कोई बड़ी शैक्षणिक सफलता आपके हाथ लग सकती है.

मकर टैरो राशिफल:  आज आपको अपने प्रेम संबंधों (लव लाइफ) के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही या पार्टनर की अनदेखी करने से बचने की जरूरत है, अन्यथा आपस में गहरा मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है. आपको सलाह दी जाती है कि अपने करियर और बिजनेस की भविष्य की योजनाओं को आज बहुत ही सोच-विचार करके ही फाइनल करें.

कुंभ टैरो राशिफल:  आज आपको अपनी आजीविका और रोजगार के क्षेत्र में लाभ कमाने के कई बेहतरीन और नए अवसर मिलने वाले हैं. व्यावसायिक सफलता के लिए आज अपनी वाणी को मधुर और व्यवहार को लचीला रखें. आपके सामाजिक संबंधों में मजबूती आएगी. आलस्य से पूरी तरह बचें, क्योंकि आज किया गया आलस्य आपके महत्वपूर्ण काम बिगाड़ सकता है.

मीन टैरो राशिफल आज आपकी कड़ी मेहनत और सूझबूझ से आपका कोई बहुत ही महत्वपूर्ण और लंबे समय से अटका हुआ कार्य सार्थक (पूरा) होने के मजबूत योग हैं. जीवनसाथी का भरपूर भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. आज किसी बाहरी व्यक्ति या किसी सुदूर स्थान (विदेशी स्रोत) से आपको बड़ा व्यावसायिक लाभ हो सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 23 Jun 2026 05:03 PM (IST)
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