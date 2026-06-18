हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 19 June 2026: वृश्चिक राशि वालों का पूरा होगा रुका हुआ दस्तावेजी काम, मेष के जातकों को मिलेगा सीनियर्स का बंपर सहयोग

Tarot Rashifal 19 June 2026: वृश्चिक राशि वालों का पूरा होगा रुका हुआ दस्तावेजी काम, मेष के जातकों को मिलेगा सीनियर्स का बंपर सहयोग

Tarot Rashifal 19 June 2026: मिथुन की आय में होगी बढ़ोतरी व वृश्चिक को मिलेगा शुभ समाचार। मेष को सीनियर्स का मिलेगा साथ, वहीं धनु और कुंभ राशि के जातक आज फाइनेंशियल दिक्कतों व अड़चनों से सतर्क रहें.

Reported By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Jun 2026 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

Tarot Rashifal 19 June 2026: टैरो रीडिंग, शुक्रवार का दिन मिथुन, वृश्चिक, मेष और तुला राशि के जातकों के लिए बंपर धन लाभ और करियर में बड़ी उन्नति लेकर आया है. मिथुन राशि के लोगों के लिए आज पुराने निवेशों से बड़ा मुनाफा कमाने और आय बढ़ाने के मजबूत योग हैं, वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को कोई बड़ी खुशखबरी और कानूनी दस्तावेज़ों के काम में सफलता मिलेगी. मेष राशि वाले अपनी चतुराई से अधिकारियों की कृपा पाएंगे. दूसरी ओर, धनु, कन्या और कुंभ राशि के जातकों को आज वित्तीय दिक्कतों, मानसिक उलझनों और काम में अड़चनों के प्रति विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातक आज अपनी चतुराई और समझदारी से अधिकारियों की कृपा और लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे. कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और सहकर्मियों से संबंधों में भी सुधार होगा. सभी कार्य आसानी से पूरे होते जाएंगे. आर्थिक रूप से दिन शुभ है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह दी जाती है. दान करते समय अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृष राशि के जातकों की किस्मत आज आपका पूरा साथ देगी. आज किस्मत का साथ मिलने से भाग्य आपका पूरा साथ देगी. आज आप दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद मेहनत करना पसंद करेंगे. वरिष्ठों के अनुभव से सीखकर अपने कार्य के तरीकों में सुधार करेंगे. आय में वृद्धि के योग भी आज दिखाई दे रहे हैं और वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान बढ़ेगा.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के जातकों से आज उनके उच्च अधिकारियों को बहुत उम्मीद रहने वाली है. आज आप भली-भांति समझकर समय से पहले ही कार्य पूरा कर देंगे. यह समय वित्तीय योजनाओं की समीक्षा और पुराने निवेशों को लाभकारी विकल्पों में बदलने का उत्तम है. आय में वृद्धि होगी और विरोधियों की चालों से भी आप कुशलता से बच निकलेंगे.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातक अपने जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ खर्चों को लेकर खुलकर चर्चा करेंगे. व्यापार बढ़ाने के लिए जरूरी संसाधनों में निवेश करना पड़ सकता है. नौकरी करने वालों को आज अतिरिक्त कागजी कार्यवाही करनी पड़ सकती है. आर्थिक स्थिति सुधरने के संकेत हैं और आपकी कोशिशें सफल होंगी.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशिवालों को आज अपनी समस्याओं को लेकर अपना वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करना लाभकारी रहेगा. उनसे अगर आप खुलकर बातचीत करेंगे को समस्याओं का हल मिल सकता है. आपकी कार्यकुशलता स्पष्ट रूप से नजर आएगी. टीमवर्क और जूनियर्स से काम निकलवाने की क्षमता शानदार रहेगी. आय के लिहाज से दिन अच्छा है, आप दूसरों को उधार भी दे सकते हैं.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशिवालों के मन में आज एक साथ कई विचार चलेंगे. आज आप एक साथ कई योजनाओं पर काम करने का मन बना सकते हैं. जिस वजह से आप थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं. वहीं, आज नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से कामकाज को लेकर चर्चा के अवसर मिल सकते हैं. हालांकि आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी होगी. कुछ जातकों को नौकरी में बदलाव का भी संकेत है.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातक आज शारीरिक परिश्रम से ज्यादा मानसिक कार्य को प्राथमिकता देंगे. ऑफिस के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए आप धन खर्च कर सकते हैं. पुराने अनुभवों के आधार पर आप निर्णय लेंगे और नई योजनाएं लाभदायक साबित होंगी. आय के दृष्टिकोण से दिन बेहद अनुकूल रहने वाला है.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातकों को आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है. प्रतियोगिता में जीत की खुशी रहेगी. काफी समय से रुका हुआ कोई दस्तावेजी काम पूरा हो जाएगा. कोई पुराना मित्र आपके कार्य को सरल बनाने में सहायता करेगा. आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के जातकों को पारिवारिक सहयोग से सभी कार्यों में सफलता मिलेगी. आपकी दूरदर्शिता की सराहना होगी. हालांकि, आर्थिक दृष्टिकोण से समय कुछ कठिन रहेगा और फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आप अपनी भावनात्मक समस्याओं को छुपाकर अकेले रहना पसंद करेंगे.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के जातक आज अपनी बोली से दूसरों को प्रभावित करेंगे. भाग्य और आपकी मेहनत दोनों आपके पक्ष में रहेंगे जिससे सफलता मिलेगी. हालांकि, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं. आय के लिए दिन अच्छा है. आज आप काफी कुछ नया सीख भी सकते हैं.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को कार्यों में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. बीमा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय शुभ रहेगा, लेकिन अन्य लोगों को किसी बड़े निर्णय से बचना चाहिए. आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन खर्चों की अधिकता परेशान कर सकती है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक आज अपने लाइफस्टाइल पर पैसा खर्च करेंगे. आज आप सुख-सुविधाएं बढ़ाएंगे. व्यापारी वर्ग के लोगों को कार्यस्थल से जुड़ी मशीनरी पर निवेश करना पड़ सकता है. मानसिक रूप से आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे. आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा, आय में बढ़ोतरी होगी और आप धन की बचत कर बैंक में निवेश कर सकते हैं.

Guru Gochar 2026: राजा नक्षत्र 'पुष्य' में आ रहे हैं देवगुरु, इन 5 राशियों को मिलेगा बंपर लाभ!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read More
Published at : 18 Jun 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Tarot Rashifal 19 June 2026: वृश्चिक राशि वालों का पूरा होगा रुका हुआ दस्तावेजी काम, मेष के जातकों को मिलेगा सीनियर्स का बंपर सहयोग
टैरो राशिफल 19 जून 2026: मिथुन, मेष और वृश्चिक राशि वालों को मिलेगा तगड़ा लाभ; धनु व कुंभ राशि के जातक रहें बेहद सतर्क!
राशिफल
Kal Ka Rashifal 19 June 2026: चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष बढ़ाएगा कुछ राशियों की टेंशन, हर्षण योग से चमकेगा 4 राशियों का करियर
कल का राशिफल 19 जून 2026: चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष बढ़ाएगा कुछ राशियों की टेंशन, हर्षण योग से चमकेगा 4 राशियों का करियर
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 18 June 2026: मीन राशि व्याघात योग से ड्राई फ्रूट्स बिजनेस में बढ़ेगी मैनपॉवर, व्यापार विस्तार को लोन की बनेगी योजना
मीन राशिफल 18 जून 2026 व्याघात योग से ड्राई फ्रूट्स बिजनेस में बढ़ेगी मैनपॉवर, व्यापार विस्तार को लोन की बनेगी योजना
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 18 June 2026: कुंभ राशि बुधादित्य योग से कर्मचारियों की इमेजिनेशन प्रोजेक्ट में फूंकेगी जान, बॉस करेंगे विजन की सराहना
कुंभ राशिफल 18 जून 2026 बुधादित्य योग से कर्मचारियों की इमेजिनेशन प्रोजेक्ट में फूंकेगी जान, बॉस करेंगे विजन की सराहना
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ टीजर से मचा धमाल, आमिर खान की आवाज ने बढ़ाया इमोशनल असर (18.06.26)
Jagadhatri:😯Maya ने Jagadhatri-Shivay के सामने रखी बड़ी शर्त, शादीशुदा होने का सबूत देने को कहा #sbs
Nitin Gadkari ने Sign की E100 File! क्या 100% Ethanol Cars Practical हैं? #nitingadkari #autolive
US-Iran Peace Deal: पेट्रोल -डीजल के साथ क्या-क्या सस्ता होने वाला है? आम आदमी की चांदी! |ABPLIVE
Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देश में सस्ता होगा डीजल-पेट्रोल? ईरान-अमेरिका पीस डील के बाद भारत सरकार ने जारी किया बयान
देश में सस्ता होगा डीजल-पेट्रोल? ईरान-अमेरिका पीस डील के बाद भारत सरकार ने जारी किया बयान
बिहार
तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अनुष्का के भाई आकाश यादव, लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आया
तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अनुष्का के भाई आकाश यादव, लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आया
क्रिकेट
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
विश्व
Iran US Deal: अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
साउथ सिनेमा
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
विश्व
Explained: US-ईरान शांति समझौते में सबसे अहम शर्त 'परमाणु बम नहीं बनाना' क्यों? आखिर ट्रंप को किस बात का डर
US-ईरान शांति समझौते में सबसे अहम शर्त 'परमाणु बम नहीं बनाना' क्यों? ट्रंप को किस बात का डर
इंडिया
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
ट्रेंडिंग
Fariha Farrukh Viral Video: इन मोहतरमा को बिरयानी और मटन से आती है घिन्न, जानिए कौन हैं पाकिस्तान की ये वायरल गर्ल
इन मोहतरमा को बिरयानी और मटन से आती है घिन्न, जानिए कौन हैं पाकिस्तान की ये वायरल गर्ल
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget