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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 7 मई 2026 गुरुवार को धनु राशि का बढ़ेगा आत्मविश्वास और कर्क को मिलेगी कानूनी जीत, जानें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 7 मई 2026 गुरुवार को धनु राशि का बढ़ेगा आत्मविश्वास और कर्क को मिलेगी कानूनी जीत, जानें कल का राशिफल

Kal ka Rashifal: गुरुवार आपके लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास से जानें कि ग्रहों की चाल आपके करियर, आर्थिक स्थिति और सेहत पर क्या प्रभाव डालेगी. पढ़ें 7 मई 2026 का सटीक और विस्तृत राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 May 2026 01:10 PM (IST)
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  • 7 मई को ग्रहों की स्थिति से बनेंगे कई शुभ योग।
  • वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ को मालव्य योग से मिलेगा लाभ।
  • मेष से मीन तक, जानें सभी राशियों का विस्तृत भविष्यफल।
  • शुभ कार्यों के लिए सुबह 7-8 और शाम 5-6 बजे।

Kal ka Rashifal: 7 मई 2026, गुरुवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार अत्यंत शुभ और प्रगतिदायक रहने वाला है. कल सुबह 10:14 तक पंचमी तिथि रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि का प्रारंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो कल शाम 06:43 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी होगा.

विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल ग्रहों की विशेष स्थिति से साध्य, बुधादित्य, मालव्य, वाशि और सुनफा योग का साथ मिलेगा. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मालव्य योग का लाभ मिलेगा, वहीं धनु राशि के जातकों के आत्मविश्वास में बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी.

कल चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में गोचर करेंगे. शुभ कार्यों के लिए कल दो विशेष समय उपलब्ध हैं: सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 (शुभ का चौघड़िया). हालांकि, दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से बचें.

आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.

मेष राशि (Aries)

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए कल का दिन विशेष उन्नति वाला रहेगा. रुके हुए कार्यों में गति आएगी और परिजनों से कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा.

  • Career: राजनीति में मान-सम्मान और नए पद की प्राप्ति संभव है. विद्यार्थियों को विषयों के चुनाव में दूसरों की बातों में आने से बचना चाहिए.
  • Finance: साझेदारी (Partnership) में काम करने से बचें, स्वयं के निर्णय लें.
  • Love: परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा और शुभ सूचना मिलेगी.
  • Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
  • शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

कल का दिन आर्थिक मोर्चे पर सावधानी बरतने का है. बेफिजूल के खर्चों पर लगाम लगाना आवश्यक होगा, अन्यथा स्थिति कमजोर हो सकती है.

  • Career: विरोधियों की चालों से सतर्क रहें और उनकी बातों में न आएं.
  • Finance: आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर रह सकती है; धन उधार लेने से बचें.
  • Love: प्रेम जीवन में साथी को परिवार से मिलवाने के लिए दिन अनुकूल है.
  • Health: घर के किसी सदस्य की सेहत आपको चिंतित कर सकती है.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

कल का दिन मानसिक तनाव और कुछ चुनौतियों वाला हो सकता है. घर में पूजा-पाठ या किसी मांगलिक उत्सव के कारण मेहमानों का आगमन लगा रहेगा.

  • Career: अपनी जरूरी रणनीतियां और जानकारी किसी के साथ साझा न करें.
  • Finance: खर्चों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी.
  • Love: घूमने-फिरने के दौरान किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.
  • Health: माताजी के साथ किसी बात पर विवाद तनाव बढ़ा सकता है.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

कल का दिन आपके लिए सुखद और शांतिपूर्ण रहने वाला है. कानूनी मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने से मन प्रसन्न रहेगा.

  • Career: पेंडिंग चल रहे कार्यों को पूरा करने पर ध्यान दें.
  • Finance: प्रॉपर्टी में निवेश के लिए समय बहुत अच्छा है.
  • Love: अविवाहितों के जीवन में किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है.
  • Health: धार्मिक आयोजनों में शामिल होने से मानसिक शांति मिलेगी.
  • शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

बिजनेस के लिहाज से कल का दिन काफी बेहतर रहने वाला है. नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा, जो भविष्य में आपके काम आएंगे.

  • Career: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को कड़ी मेहनत की जरूरत है. कार्यों की गति बढ़ानी होगी.
  • Finance: बिजनेस में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर लाभ होगा.
  • Love: साख और सम्मान में वृद्धि होगी; परिवार के साथ घूमने की प्लानिंग करेंगे.
  • Health: ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहेगा.
  • शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

कल का दिन लाभदायक रहेगा, लेकिन ऑफिस की राजनीति से आपको बचकर रहना होगा. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा, पर चुगली करने वालों से सावधान रहें.

  • Career: बॉस की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है; अपने काम पर ध्यान दें.
  • Finance: बिजनेस में बड़े निवेश की आवश्यकता पड़ सकती है; आय के प्रति सतर्क रहें.
  • Love: मन पर काबू रखें, अन्यथा परिवार में वाद-विवाद की स्थिति बन सकती.
  • Health: मानसिक अशांति सेहत पर असर डाल सकती है.
  • शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

तुला राशि (Libra)

कल का दिन चुनौतियों से भरा हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय न लें. वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलने के योग हैं.

  • Career: जरूरी जानकारी के प्रति सतर्क रहें, डेटा या सूचना लीक होने की आशंका है.
  • Finance: बढ़ते खर्चों के कारण बजट बिगड़ सकता है; निवेश में सोच-विचार कर कदम बढ़ाएं.
  • Love: जीवनसाथी के साथ रिश्तों में सुधार आएगा.
  • Health: खान-पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.
  • शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

कल का दिन मिलाजुला रहेगा और पुरानी समस्याओं के उभरने से कुछ उलझनें रह सकती हैं. रिश्तों में चल रहे तनाव को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें.

  • Career: विद्यार्थियों को समय बर्बाद करने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.
  • Finance: नए घर की खरीदारी की योजना सफल हो सकती है.
  • Love: रक्त संबंधी रिश्तों में धैर्य और साहस से काम लेना होगा.
  • Health: सेहत के प्रति लापरवाही पुरानी बीमारी को बढ़ा सकती है.
  • शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए कल का दिन आत्मविश्वास और सुख-समृद्धि लेकर आएगा. करियर में शानदार मुकाम हासिल होगा और जीवनसाथी की प्रगति से मन हर्षित रहेगा.

  • Career: मेहनत के बल पर कार्यक्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाएंगे.
  • Finance: सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.
  • Love: माता-पिता के आशीर्वाद से रुका हुआ काम पूरा होगा.
  • Health: शत्रुओं से सावधान रहें, बाकी सेहत उत्तम रहेगी.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

कल का दिन काफी खर्चीला रह सकता है, इसलिए आय-व्यय का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है. तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लेनी चाहिए.

  • Career: बिजनेस की योजनाएं गति पकड़ेंगी और भविष्य के लिए धन संचय पर ध्यान देंगे.
  • Finance: आय के नए स्रोतों पर भी आपका पूरा फोकस रहेगा.
  • Love: परिवार और मित्रों की समस्याओं को सुनने में समय व्यतीत करेंगे.
  • Health: विद्यार्थी खेलकूद में सक्रिय रहेंगे और ऊर्जावान महसूस करेंगे.
  • शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

कल का दिन कड़ी मेहनत करने का है, जिसका फल आपको कार्यक्षेत्र में जरूर मिलेगा. पिताजी के सहयोग से मानसिक तनाव काफी हद तक कम हो सकता है.

  • Career: नए संपर्कों से लाभ मिलेगा और ऑफिस में आपकी मेहनत सफल होगी.
  • Finance: घर में किसी नए कार्य या स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं.
  • Love: ससुराल पक्ष से बात करते समय वाणी पर नियंत्रण रखें.
  • Health: किसी बात को लेकर असमंजस तनाव बढ़ा सकता है.
  • शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

कल का दिन आपके लिए मंगलमय और उत्साहवर्धक रहने वाला है. लंबे समय से रुकी हुई इच्छाएं पूरी होने की संभावना है, जिससे हिम्मत और बढ़ेगी.

  • Career: नए कार्यों को करने की प्रेरणा मिलेगी और पराक्रम में वृद्धि होगी.
  • Finance: महिला मित्रों के सहयोग से अच्छा लाभ होने के योग हैं.
  • Love: गृहस्थ जीवन में मधुरता और प्रेम बना रहेगा.
  • Health: अपनी संतान की सेहत का विशेष ध्यान रखें.
  • शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 06 May 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

7 मई 2026 को कौन से ज्योतिषीय योग बन रहे हैं?

7 मई 2026 को साध्य, बुधादित्य, मालव्य, वाशि और सुनफा योग का निर्माण हो रहा है.

7 मई 2026 को किन राशियों को मालव्य योग का लाभ मिलेगा?

वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मालव्य योग का विशेष लाभ मिलेगा.

7 मई 2026 को शुभ कार्य करने के लिए कौन से समय शुभ हैं?

शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 का समय शुभ रहेगा.

7 मई 2026 को राहुकाल कब रहेगा?

7 मई 2026 को दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

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