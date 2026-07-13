Aaj ka Meen Rashifal 13 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 6:50 बजे तक रहेगी, इसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ध्रुव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और काम का दबाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त आराम करें और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. योग, ध्यान और नियमित दिनचर्या अपनाने से मानसिक संतुलन बना रहेगा. बाहर के भोजन की अपेक्षा घर का हल्का भोजन लाभदायक रहेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन सतर्कता से काम लेने का है. किसी भी सरकारी दस्तावेज, अनुबंध या चेक पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. आज उधार लेन-देन या क्रेडिट पर माल देने से बचना बेहतर रहेगा. बाजार में किसी कारोबारी के व्यवहार के कारण विश्वास को ठेस पहुंच सकती है और प्रतिष्ठा प्रभावित होने की आशंका है. राजनीतिक संपर्कों का उपयोग सोच-समझकर करें. नए निवेश या नई डील की बजाय लंबित कार्यों को पूरा करना अधिक लाभदायक रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर संयम बनाए रखना होगा. वरिष्ठ और जूनियर सहकर्मियों के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है. सहयोग की कमी के कारण कार्य का दबाव बढ़ सकता है. नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण के दौरान विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि छोटी-सी गलती भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों की आधिकारिक यात्रा अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएगी और समय तथा धन दोनों की हानि हो सकती है.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक और प्रेम संबंधों में धैर्य की आवश्यकता रहेगी. अविवाहित जातकों के विवाह की बातचीत किसी करीबी रिश्तेदार के हस्तक्षेप से रुक सकती है. किसी भी गलतफहमी को बढ़ाने के बजाय शांतिपूर्वक संवाद करें. परिवार के बुजुर्गों की सलाह मानना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें. उधार देना या लेना दोनों ही नुकसानदायक हो सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी भी वित्तीय दस्तावेज की अच्छी तरह जांच करने के बाद ही निर्णय लें. धन संबंधी मामलों में सतर्कता भविष्य की परेशानियों से बचाएगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन सामान्य रहेगा. उचित मार्गदर्शन की कमी या एकाग्रता में कमी के कारण प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है. खिलाड़ी अभ्यास के दौरान चोट से बचें और कलाकार अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान दें. नियमित अभ्यास और अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन सफलता की राह आसान करेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 7.

भाग्यशाली रंग: रॉयल ब्लू.

अशुभ अंक: 1.

उपाय:

सुबह भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले चावल, केले या भोजन का दान करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, व्यापार और नौकरी की बाधाएं दूर होंगी तथा पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी.

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