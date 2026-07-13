Aaj ka Kumbh Rashifal 13 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 6:50 बजे तक रहेगी, इसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ध्रुव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. मानसिक तनाव से बचने के लिए दिनचर्या में योग, ध्यान और हल्का व्यायाम शामिल करें. पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन आपकी ऊर्जा बनाए रखेंगे. यात्रा के दौरान खान-पान और आराम का विशेष ध्यान रखें.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ रहेगा. सरकारी नियमों, टैक्स या बैंक लोन से जुड़े मामलों में राहत मिलने से कारोबार को नई गति मिलेगी. प्रतिस्पर्धी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और आपकी पुरानी व नई तकनीक का संतुलित उपयोग बाजार में शानदार सफलता दिलाएगा. बेहतरीन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के कारण आपको किसी बड़े मंच पर सम्मान या पुरस्कार मिलने की संभावना है. व्यापार विस्तार और नई योजनाओं के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सफलता से भरा रहेगा. आधिकारिक यात्रा नए अवसरों और महत्वपूर्ण संपर्कों का माध्यम बनेगी. सैलरी बढ़ने या लंबे समय से रुके हुए भत्ते मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आपकी कार्यशैली और निर्णय क्षमता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी, जिससे भविष्य में पदोन्नति के रास्ते भी खुल सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल

वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूरा होगा. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और आपसी विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा. पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन अत्यंत लाभदायक रहेगा. बैंक लोन से जुड़े कार्य पूरे हो सकते हैं और रुके हुए आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं. वेतन वृद्धि या भत्तों के मिलने से वित्तीय परेशानियां काफी हद तक दूर होंगी. भविष्य के निवेश की योजनाओं पर भी काम शुरू किया जा सकता है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

दिन की शुरुआत में पढ़ाई में थोड़ी बाधा महसूस हो सकती है, लेकिन बाद में परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी. प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. किसी अनुभवी मेंटर का मार्गदर्शन कठिन विषयों को आसान बना देगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 3.

भाग्यशाली रंग: पर्पल.

अशुभ अंक: 6.

उपाय:

सुबह भगवान शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. इसके बाद जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या उड़द की दाल का दान करें. इससे करियर में उन्नति, व्यापार में लाभ, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

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