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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Prediction 31 March 2026: जानें मंगलवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Prediction 31 March 2026: जानें मंगलवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Card Reading 31 March 2026: मंगलवार का दिन आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है. मार्च का यह आखिरी दिन कुछ राशियों के लिए बड़ी खुशखबरी या कोई बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है. आइए जानते हैं टैरो राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Mar 2026 05:25 PM (IST)
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Tarot Card Reading 31 March 2026: मार्च का यह आखिरी दिन आप सभी के लिए मिला-जुला रहने वाला है. टैरो कार्ड्स के मुताबिक, आज कुछ राशियों के सितारे बुलंदी पर होंगे, वहीं कुछ लोगों को फूंक-फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत होगी.

आज का दिन मकर और मीन राशि वालों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ सकता है, लेकिन वृषभ और तुला राशि के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी. करियर से लेकर सेहत तक, आज कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. मशहूर टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानते हैं कि आज आपकी राशि के लिए कार्ड्स क्या इशारा कर रहे हैं.

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मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशिवालों के व्यक्तित्व में आकर्षण का भाव है इस कारण लोग आपसे जल्द ही प्रभावित हो जाते हैं, परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा. आज आपकी लोगों के साथ जान पहचान बढ़ेगी.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य से संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशिवालों को आज थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. आज आपको अपने करीबी दोस्तों से धोखा भी मिल सकता है. साथ ही धन संग्रह और बचत के लिए आज का समय अनुकूल नहीं है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशिवालों को आज अपने दोस्तों से सावधान रहने की जरूरत है. क्योंकि, इस समय आपके दोस्त भी दुश्मन में बदल सकता है, मानसिक द्वंद्व के कारण आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशिवालों के लिए समय व्यापारियों और उद्यमियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, व्यावसायिक विकास के लिए खर्च किया गया धन भविष्य में अच्छे परिणाम देगा

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशिवालों के लिए आज नई योजनाओं का शुभारंभ होगा, यह समय पैसे और वित्त संबंधी मामलों में अच्छा रहेगा, इस अवधि के दौरान आर्थिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि वाले इस अवधि के दौरान आप भागीदारी और सहयोग के कार्य अच्छी तरह से करेंगे, नौकरी में किए गए कार्य फलीभूत होंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशिवालों को आज अपनी सेहत का अधिक ख्याल रखने की जरूरत है. आपको ठंडी हवा या सर्दी के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है. संक्रमण से बचाव के लिए समय पर दवा का सेवन करें, पिता से मनमुटाव हो सकता है.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशिवाले यदि आज मेहनत करें तो आपके लिए तरक्की की नई राहें खुल सकती हैं. आज आपका कुछ धन स्वास्थ्य और दवा पर खर्च हो सकता है, सामाजिक कार्यों से सुयश मिलेगा.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को फिलहाल, विदेश या किसी दूर स्थान पर रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, आर्थिक निवेश लाभदायक रहेगा, धार्मिक आस्था बढ़ेगी.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशिवालों के लिए आज का दिन पैसों के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा. आज का दिन धन के मामले में अप्रत्याशित रूप लिए साबित हो सकता है, आपके रास्ते में कुछ व्यवधान आएंगे, लेकिन आप उनसे पार पा लेंगे.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. अपनी बुद्धिमानी से स्थिति सुदृढ़ बना सकेंगे. संतान उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 30 Mar 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

31 मार्च 2026 को वृश्चिक राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना चाहिए?

वृश्चिक राशि वालों को 31 मार्च 2026 को अपनी सेहत का अधिक ख्याल रखने की जरूरत है। ठंडी हवा या सर्दी से स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, इसलिए संक्रमण से बचाव के लिए समय पर दवा लें।

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