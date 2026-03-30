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Kal Ka Rashifal 31 March 2026: ग्रहों की स्थिति के अनुसार मंगलवार का दिन कई राशियों के लिए सकारात्मक अवसर लेकर आ सकता है. कुछ जातकों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के संकेत हैं, वहीं कुछ लोगों को स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है.

आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.

आज ग्रह दशा अधिक अनुकूल नहीं है, इसलिए कोई भी बड़ा काम हाथ में लेने से पहले गंभीरता से सोच लें. खर्चे बढ़े रहने के कारण तनाव महसूस हो सकता है. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी और विरोधी सक्रिय हो सकते हैं. राजनीति और कानून से जुड़े लोगों के लिए दिन सफल रहेगा.

Career: कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतें, सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाएं.

कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतें, सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाएं. Finance: कोर्ट-कचहरी के मामलों में धन खर्च हो सकता है, निवेश से बचें.

कोर्ट-कचहरी के मामलों में धन खर्च हो सकता है, निवेश से बचें. Love: परिवार में किसी पर भी पैसों के मामले में आंख मूंदकर भरोसा न करें.

परिवार में किसी पर भी पैसों के मामले में आंख मूंदकर भरोसा न करें. Health: मानसिक तनाव और स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना है.

मानसिक तनाव और स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना है. शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन काफी अनुकूल है. ग्रहों की चाल से लाभ होगा और आय में वृद्धि के योग हैं. नौकरी में इंक्रीमेंट की चर्चा हो सकती है. प्रेमी जातकों के लिए दिन खुशियों भरा रहेगा और जीवनसाथी के साथ रिश्ता मजबूत होगा. व्यापार में सफलता मिलने के पूर्ण संकेत हैं.

Career: अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, प्रदर्शन में सुधार होगा.

अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, प्रदर्शन में सुधार होगा. Finance: आय के स्रोत बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.

आय के स्रोत बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. Love: जीवनसाथी के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं.

जीवनसाथी के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं. Health: स्वास्थ्य सामान्य और मन प्रसन्न रहेगा.

स्वास्थ्य सामान्य और मन प्रसन्न रहेगा. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

आज आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा और आप परोपकार के कार्य करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन की तारीफ होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे. पारिवारिक जिम्मेदारियों और पेशेवर जीवन के बीच आप अच्छा तालमेल बिठाने में सफल रहेंगे.

Career: मेहनत रंग लाएगी, कार्यक्षेत्र में आपकी ही चर्चा होगी.

मेहनत रंग लाएगी, कार्यक्षेत्र में आपकी ही चर्चा होगी. Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, मेहनत का फल मिलेगा.

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, मेहनत का फल मिलेगा. Love: प्रेम जीवन का भरपूर आनंद उठा पाएंगे.

प्रेम जीवन का भरपूर आनंद उठा पाएंगे. Health: मानसिक शांति का अनुभव करेंगे.

मानसिक शांति का अनुभव करेंगे. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

किस्मत आज आप पर मेहरबान रहेगी. भाग्य के सहयोग से सभी कार्य सरलता से पूरे होंगे. किसी खूबसूरत जगह की यात्रा का योग है जिससे मन तरोताजा हो जाएगा. मान-सम्मान में वृद्धि होगी और भाई-बहनों की मदद से करियर में कुछ बड़ा कर पाएंगे.

Career: करियर में बड़ी सफलता और तरक्की के द्वार खुलेंगे.

करियर में बड़ी सफलता और तरक्की के द्वार खुलेंगे. Finance: प्रॉपर्टी खरीदने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, शुभ समाचार मिलेगा.

प्रॉपर्टी खरीदने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, शुभ समाचार मिलेगा. Love: पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. Health: सेहत में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा.

सेहत में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा. शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)

आज लाभ का दिन है, लेकिन कुछ पुरानी बातें मानसिक तनाव दे सकती हैं. आत्मविश्वास बना रहेगा जिससे आप चुनौतियों का सामना कर पाएंगे. घर की कुछ मुश्किलें रूटीन को प्रभावित कर सकती हैं. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अच्छा रहेगा.

Career: हर क्षेत्र में अपना शत-प्रतिशत योगदान देंगे, सराहना मिलेगी.

हर क्षेत्र में अपना शत-प्रतिशत योगदान देंगे, सराहना मिलेगी. Finance: कुछ आर्थिक चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रहेगी.

कुछ आर्थिक चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रहेगी. Love: निजी बातें साझा करने से पहले विचार करें.

निजी बातें साझा करने से पहले विचार करें. Health: मानसिक तनाव बढ़ सकता है, थोड़ा विश्राम करें.

मानसिक तनाव बढ़ सकता है, थोड़ा विश्राम करें. शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

व्यवसाय के लिए कोई नई खुशखबरी मिल सकती है. नए व्यापारिक सौदे प्राप्त होने से कारोबार चमकेगा. दांपत्य जीवन में तनाव खत्म होगा. यदि जीवनसाथी के नाम पर कोई निवेश या व्यापार करते हैं, तो भारी मुनाफे के योग हैं. बीच-बीच में गुस्सा परेशान कर सकता है.

Career: नए लोगों से जुड़ना व्यापार में फायदेमंद साबित होगा.

नए लोगों से जुड़ना व्यापार में फायदेमंद साबित होगा. Finance: संपत्ति खरीदने के योग हैं, आर्थिक लाभ होगा.

संपत्ति खरीदने के योग हैं, आर्थिक लाभ होगा. Love: जीवनसाथी के साथ प्यार और तालमेल बढ़ेगा.

जीवनसाथी के साथ प्यार और तालमेल बढ़ेगा. Health: गुस्से पर नियंत्रण रखें, यह स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है.

गुस्से पर नियंत्रण रखें, यह स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 3

आज ग्रहों की स्थिति पक्ष में नहीं है, इसलिए निवेश करने से बचें. पुराने निवेश का फल मिल सकता है. नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सफलता पक्की है. खान-पान की लापरवाही से स्वास्थ्य खराब हो सकता है. धन प्राप्ति के लिए गलत रास्ता अपनाने से बचें.

Career: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है, पद पक्का होगा.

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है, पद पक्का होगा. Finance: खर्चे बढ़ेंगे, धन निवेश में जोखिम न लें.

खर्चे बढ़ेंगे, धन निवेश में जोखिम न लें. Love: परिवार का सहयोग मिलेगा लेकिन वाणी पर संयम रखें.

परिवार का सहयोग मिलेगा लेकिन वाणी पर संयम रखें. Health: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, आहार का ध्यान रखें.

पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, आहार का ध्यान रखें. शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 7

वृश्चिक राशि (Scorpio)

लाभ का दिन है और चारों ओर खुशनुमा माहौल रहेगा. आप अपने पार्टनर को खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे. संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है. जमीन-जायदाद के मामलों में सफलता मिलेगी और कोई पुरानी अधूरी इच्छा आज पूरी हो सकती है.

Career: कार्यों में भाग्य का साथ मिलेगा, यात्रा के योग हैं.

कार्यों में भाग्य का साथ मिलेगा, यात्रा के योग हैं. Finance: आर्थिक मजबूती आएगी, संपत्ति के मामले सुलझेंगे.

आर्थिक मजबूती आएगी, संपत्ति के मामले सुलझेंगे. Love: प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत रोमांटिक रहेगा.

प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत रोमांटिक रहेगा. Health: ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा.

ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. शुभ रंग: गहरा लाल | शुभ अंक: 9

धनु राशि (Sagittarius)

आज विशेष लाभ के योग हैं. परिवार के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा और माता के लिए कुछ विशेष करने की इच्छा होगी. नया वाहन या घर खरीदने के प्रयास सफल हो सकते हैं. मैनेजमेंट के छात्रों के लिए समय अत्यंत शुभ है. काम में लापरवाही न बरतें.

Career: पेशेवर जीवन में अनुशासन बना रहेगा, छात्र सफल होंगे.

पेशेवर जीवन में अनुशासन बना रहेगा, छात्र सफल होंगे. Finance: सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा, धन लाभ की संभावना है.

सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा, धन लाभ की संभावना है. Love: घरेलू जीवन सुखमय रहेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा.

घरेलू जीवन सुखमय रहेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा. Health: मानसिक प्रसन्नता रहेगी.

मानसिक प्रसन्नता रहेगी. शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

मकर राशि (Capricorn)

आज का दिन पुरानी यादों को ताजा करने और दोस्तों के साथ गपशप करने का है. भाई-बहनों से सुखद समाचार मिलेगा. व्यापार में आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे और कुछ बड़े फैसले लेंगे. आत्मविश्वास की परीक्षा हो सकती है, जिसमें आप सफल रहेंगे.

Career: व्यापारिक यात्रा सफल रहेगी, साहसिक निर्णय लेंगे.

व्यापारिक यात्रा सफल रहेगी, साहसिक निर्णय लेंगे. Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, क्षमता का प्रदर्शन करेंगे.

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, क्षमता का प्रदर्शन करेंगे. Love: दोस्तों और भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा.

दोस्तों और भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. Health: खुद को फिट और सक्रिय महसूस करेंगे.

खुद को फिट और सक्रिय महसूस करेंगे. शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 8

कुंभ राशि (Aquarius)

आर्थिक चुनौतियां कम होंगी और कहीं से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. कर्ज के बोझ से राहत मिलेगी. किसी बड़ी संपत्ति के लिए बैंक लोन का विचार कर सकते हैं. वाणी में कड़वाहट आ सकती है, जिससे रिश्तों पर असर पड़ सकता है, अतः सोच-समझकर बोलें.

Career: व्यापार में लाभ के योग हैं, नई योजनाओं पर चर्चा होगी.

व्यापार में लाभ के योग हैं, नई योजनाओं पर चर्चा होगी. Finance: धन का आगमन होगा, बैंक संबंधी कार्य पूरे होंगे.

धन का आगमन होगा, बैंक संबंधी कार्य पूरे होंगे. Love: परिजनों के साथ महत्वपूर्ण विचारों पर चर्चा होगी.

परिजनों के साथ महत्वपूर्ण विचारों पर चर्चा होगी. Health: खान-पान का सुख मिलेगा लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखें.

खान-पान का सुख मिलेगा लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखें. शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 4

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन सफलता की गारंटी लेकर आया है. जहां हाथ डालेंगे, वहीं सफलता मिलेगी. आत्मविश्वास और सेहत दोनों मजबूत रहेंगे. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी के लिए खरीदारी कर सकते हैं. सरकारी क्षेत्र से बड़े लाभ मिलने की प्रबल संभावना है.

Career: व्यापार में बड़ा मुनाफा और नए मौके मिलेंगे.

व्यापार में बड़ा मुनाफा और नए मौके मिलेंगे. Finance: सरकारी लाभ के योग हैं, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी.

सरकारी लाभ के योग हैं, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. Love: जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी.

जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. Health: शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मजबूत महसूस करेंगे.

शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मजबूत महसूस करेंगे. शुभ रंग: सुनहरा पीला | शुभ अंक: 3

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