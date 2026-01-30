हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Reading 31 January 2026: टैरो रीडिंग से जानें 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन?

Tarot Card Reading 31 January 2026: मेष से मीन राशि के लिए टैरो संकेत देते हैं कि संसाधनों का सही उपयोग लाभ देगा. आर्थिक योजना और खर्चों पर नियंत्रण रखें. कामकाज में सुधार और स्थिरता आएगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Jan 2026 02:30 PM (IST)
Tarot Card Reading 31 January 2026: टैरो कार्ड्स यह इशारा कर रहे हैं कि 31 जनवरी 2026 का दिन भावनाओं पर नियंत्रण और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का है. कई राशियों के लिए मान-सम्मान में बढ़ोतरी और परिवार से जुड़ी खुशियाँ मिलने के संकेत हैं, जबकि कुछ लोगों को गुस्से, उतावलेपन और बेवजह के टकराव से दूर रहने की जरूरत होगी.

आज कोई भी फैसला लेते समय शांति और धैर्य बनाए रखें. हालात को सही तरह समझकर आगे बढ़ने से ही बेहतर परिणाम मिलेंगे.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों को किसी लापरवाही या गलती की वजह से परिवार में अशांति बढ़ सकती है. आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का फिलहाल, ख्याल रखें. उनकी सेहत थोड़ी नरम रहने वाली है.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं. आप स्वास्थ्य हानि और शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त हो सकते हैं. स्थान परिवर्तन का भी योग है. धन खर्च और मानसिक उद्वेग हो सकते हैं.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है. इस राशि के व्यापार और व्यवसाय से जुड़े लोगों को आज सहजता से पर्याप्त आमदनी होती रहेगी. साथ ही आज आपको कामकाज के सिलसिले में छोटी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोग यदि कोई प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. हालांकि, आज दोपहर बाद आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी. हालांकि, आज विरोधी पक्ष आपको परेशान कर सकते हैं.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के लिए परिस्थितियों में तेजी से बदलाव आना शुरू होगा. ऐसा लगेगा मानो सब कुछ आपको विरुद्ध हों. हालांकि, आज किसी बात को लेकर मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को आज कोशिश करनी है की दूसरे के मामले में ज्यादा दखल न दें. वरना आपको मानहानि या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को घरेलू जीवन को लेकर मन के भीतर उथल पुथल रह सकती है. हालांकि, आज दोपहर बाद तनाव और बढ़ सकता है. गृहस्थ जीवन में परेशानियों का अनुभव होगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के खर्चे कम हो जाएंगे. फलस्वरूप आपका मन शांति का अनुभव करेगा लेकिन संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं अभी भी रह सकती हैं.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी होगा. हां अगर आपने प्रयास किया तो धन संचय के मामले में जरुर सफलता मिलेगा. आज का दिन आर्थिक मामलों में लाभकारी रहने वाला है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को खानपान और अपनी दिनचर्या का ध्यान रखना जरूरी है. वरना आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. काम करने में सुख व सफलता प्राप्ति के योग हैं.

कुंंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को फिलहाल, कम समय में अधिक कामयाबी हो सकती है. क्योंकि, इस समय आपकी हिम्मत और पुरुषार्थ शक्ति बढ़ हुई रहेगी.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को आज व्यापार में पहले से अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है. साथ ही आज आपको माता पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा. साथ ही संतान पक्ष से असंतोष मिल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 30 Jan 2026 02:30 PM (IST)
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

व्यापार और व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

मिथुन राशि के व्यापार और व्यवसाय से जुड़े लोगों को आज सहजता से पर्याप्त आमदनी होती रहेगी. मीन राशि के लोगों को व्यापार में पहले से अधिक लाभ प्राप्त होगा.

Rajasthan News: कोहरे के कहर से सड़क पर मचा हड़कंप, 3 की हो गई मौत | Road Accident | Fog | Bhilwara
India की बिजली में बड़ा बदलाव | Power Sector बना Growth Engine | Economic Survey 2025-26 |
Shankaracharya Controversy: Shankaracharya की शर्तों पर क्या होगा सरकार का रुख? | Avimukteshwaranand
Sadhvi Prem Baisa Death: आत्महत्या या साजिश? साध्वी की मौत ने सभी को झकझोर दिया, क्या है असली वजह?
Gold–Silver Rally: Boom जारी रहेगा या Break? Raghvendra Singh Explains | Paisa Live
