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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 30 April 2026: सिंह को अचानक धन लाभ के योग, मीन राशि वाले सेहत को लेकर रहें सतर्क; मेष से मीन तक की टैरो भविष्यवाणी

Tarot Rashifal 30 April 2026: सिंह को अचानक धन लाभ के योग, मीन राशि वाले सेहत को लेकर रहें सतर्क; मेष से मीन तक की टैरो भविष्यवाणी

Tarot Horoscope 30 April 2026: सिंह को अचानक लाभ व कन्या को सुखद समाचार मिलेगा. मिथुन शॉर्टकट से बचें व मीन सेहत का ध्यान रखें. धनु को मानसिक अशांति संभव. नीतिका शर्मा से जानें आज का सटीक भाग्यफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 29 Apr 2026 01:44 PM (IST)
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  • अन्य राशियां लव लाइफ, परिवार, कार्यक्षेत्र पर ध्यान दें।

Tarot Rashifal 30 April 2026: अप्रैल महीने का आखिरी दिन सिंह राशि के जातकों के लिए रिस्क लेने और अचानक लाभ पाने का अवसर लेकर आया है. कन्या राशि के जातकों के लिए भी सुखद खर्च और बाहरी स्रोतों से लाभ के योग हैं. हालांकि, मिथुन, कर्क और मीन राशि वालों को आज आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी मोर्चों पर संभलकर चलने की जरूरत है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं.

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मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन लव लाइफ के मामले में आपके लिए कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है. आज आपकी लव लाइफ में कुछ दूरी बनेगी. इनसे संबंधित मामलों को निर्णायक मोड पर लाने की आवश्यकता नहीं, साथ ही आपके आत्मविश्वास की कमी बनेगी.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पारिवारिक मामलों में पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा है. आज आपका बंधु-बांधवों से विचार के तालमेल का अभाव बनेगा, सहकर्मियों से भी संबंध में गडबडी आएगी. व्यक्तित्व कमजोर दिखाई देगा.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मुश्किल भरा रहेगा. आज आपके कामकाज में कुछ झंझट उपस्थित होंगे , झंझटों को सुलझाने में प्रभाव की कमजोर स्थिति के कारण दिक्कत आएगी. इसलिए शॉर्टकट का सहारा न लेकर सुरक्षित राह पर चलें.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए फिलहाल, धन संबंधित मामलों में स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है. इसलिए आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का हर प्रयास बेकार हो जाएगा. माता पक्ष के किसी कार्यक्रम में बाधा उपस्थित होगी.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को फिलहाल, अनायास लाभ प्राप्ति की संभावना बन सकती है. इसलिए आप चाहें तो रिस्क लेने की कोशिश कर सकते हैं. हालांकि, आज आप अपने लक्ष्यों को लेकर काफी गंभीर नहीं रहने वाले हैं.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोगों के लिए आज मनोनुकूल खर्च का वातावरण तैयार होगा. आज आप अपने जरुरतों के लिए धन खर्च कर सकते हैं जिससे आपको काफी खुशी मिलेगी. आज आपको किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी स्थान से लाभ हो सकता है.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातकों को फिलहाल, अपनी ही समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है. आज हो सकता है कि आपको कार्यस्थल और परिवार में कुछ प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़े. इसलिए आज खुद पर जितना हो सके फोकस रखें.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन, आप घबराए नहीं और अपने काम करते रहें. हालांकि, आज दोपहर बाद स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिलेगा और आप राहत की सांस ले पाएंगे.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों का पारिवारिक सदस्यों से मतभेद और विवाद बढ़ सकता है. साथ ही इस महीने आपके धन खर्च भी काफी ज्यादा रहेंगे और आपको धन व्यय और लाभ में कमी होने के कारण मानसिक अशांति होगी.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों का अपने जीवनसाथी से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. आपको सलाह है कि वाहन का प्रयोग थोड़ा संभलकर करें. इतना ही नहीं आप कोशिश करें की आप धार्मिक कार्यों में रुचि बनाकर रखें.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को किसी लापरवाही या गलती की वजह से परिवार में अशांति बढ़ सकती है. कोशिश करें की आप घर का माहौल बनाकर रखें. साथ ही अपने घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें. उनकी सेहत का ध्यान दें.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को स्वास्थ्य हानि और शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त होना पड़ सकता है. साथ ही आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं. हालांकि, आज आपको धन खर्च के साथ मानसिक उलझनों से भी गुजरना पड़ सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 29 Apr 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
Horoscope Rashifal Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

कर्क राशि के जातकों के लिए 30 अप्रैल 2026 को धन संबंधी स्थितियां कैसी रहेंगी?

30 अप्रैल 2026 को कर्क राशि के जातकों के लिए धन संबंधी स्थितियां कमजोर दिखाई दे रही हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के प्रयास बेकार हो सकते हैं।

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