Tarot Card Reading 3 february 2026: टैरो रीडिंग से जानें 12 राशियों के लिए कैसा होगा मंगलवार का दिन?

Tarot Card Reading 3 february 2026: टैरो रीडिंग से जानें 12 राशियों के लिए कैसा होगा मंगलवार का दिन?

Tarot Card Reading 3 february 2026: मेष से मीन राशि के लिए टैरो संकेत देते हैं कि संसाधनों का सही उपयोग लाभ देगा. आर्थिक योजना और खर्चों पर नियंत्रण रखें. कामकाज में सुधार और स्थिरता आएगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 Feb 2026 06:58 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Tarot Card Reading 3 february 2026: टैरो कार्ड्स यह इशारा कर रहे हैं कि 3 फरवरी 2026 का दिन भावनाओं पर नियंत्रण और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का है. कई राशियों के लिए मान-सम्मान में बढ़ोतरी और परिवार से जुड़ी खुशियाँ मिलने के संकेत हैं, जबकि कुछ लोगों को गुस्से, उतावलेपन और बेवजह के टकराव से दूर रहने की जरूरत होगी.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में आने वाली रुकावटों को दूर करने का है. जो बाधाएं आपकी तरक्की में रोड़ा बन रही थीं, उनसे निपटने का समय आ गया है. आप छोटे-बड़े हर काम को बिना अहंकार के करेंगे. आयात-निर्यात के काम से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. पैसों के मामले में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि वालों का ध्यान आज सामाजिक संबंधों को मजबूत करने पर रहेगा. यह आपके करियर के लिए नए रास्ते खोल सकता है. आप एक साथ कई कामों में व्यस्त रहेंगे. कुछ लोग टीम लीडर की भूमिका भी निभाएंगे. आर्थिक रूप से समय आपके लिए फायदेमंद है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के आधार पर मिथुन राशि के जातक आज पूरे ध्यान से अपना काम पूरा करेंगे. मान-सम्मान पाने की इच्छा पूरी हो सकती है. नौकरी ढूंढ रहे लोगों को सफलता मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों के वेतन में वृद्धि और मान-सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि वालों को आज सावधान रहना होगा. अनजान लोगों से अपनी व्यावसायिक योजनाओं के बारे में बात न करें. धोखाधड़ी का शिकार होने की आशंका है, इसलिए पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें. किसी भी तरह के बदलाव के लिए अभी समय ठीक नहीं है, थोड़ा इंतजार करें.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि वालों को पैसों का प्रबंध करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ सकती है. किसी भी नए काम में पैसा लगाने से पहले सोच-विचार कर लें. ऋण लेने की नौबत भी आ सकती है, लेकिन बाद में परिवार का सहयोग मिलेगा और स्थिति सुधरेगी.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि वाले अपनी खास पहचान बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे. व्यापारियों के लिए व्यापार बढ़ाने का अच्छा मौका है, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होगा. अहंकार आपके रिश्तों को खराब कर सकता है, इसलिए रिश्तों में सोच-समझकर व्यवहार करें. व्यापार में निवेश के लिए पैसा खर्च होगा.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातक पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी दिनचर्या पूरी करेंगे. अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए समय से पहले काम पूरा करने से आपको मान-सम्मान मिलेगा. कई मौके मिलेंगे, लेकिन आप सोच-समझकर सही फैसला लेंगे और आगे बढ़ेंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि वाले किसी नए काम की योजना को अच्छे से पेश करने में कामयाब रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए बदलाव के योग बन रहे हैं. शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे कामों में निवेश फायदेमंद रहेगा. कमाई के लिए समय अच्छा है, लेकिन खर्च भी सोच-समझकर करें.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि वाले कार्यक्षेत्र में नए प्रयोग करेंगे, जो सफलता दिलाएंगे. आपका गुस्सैल स्वभाव परेशानी पैदा कर सकता है. आपके और आपके कर्मचारियों के बीच मतभेद हो सकते हैं. गुस्से पर काबू रखें और काम पर शांति बनाए रखें. कम समय में ज्यादा काम करके अच्छा माहौल बना सकते हैं.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि वालों के साहसिक फैसले कार्यक्षेत्र में मजबूती लाएंगे. आपकी बातचीत से लोग प्रभावित होंगे. नए संबंध आपके लिए कई नए अवसर लेकर आएंगे. कमाई के लिए आपके प्रयास सफल रहेंगे.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि वालों की मजबूत इच्छाशक्ति और समय पर काम पूरा करने की लगन उन्हें सफलता दिलाएगी. दूसरों की मदद करने से मान-सम्मान बढ़ेगा. आपकी बातचीत करने की कला विदेशी संबंधों को मजबूत करेगी. आर्थिक लाभ होगा और आप कमाए हुए धन को जमीन-जायदाद में निवेश कर सकते हैं.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के आधार पर मीन राशि वाले आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता से अपने सभी सौदे पूरे करेंगे. अपनी छवि की परवाह किए बिना दूसरों की मदद करेंगे और सच्चाई का साथ देंगे. अच्छी कमाई होगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 02 Feb 2026 06:58 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

3 फरवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा?

3 फरवरी 2026 का दिन भावनाओं पर नियंत्रण और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का है। कई राशियों के लिए मान-सम्मान में बढ़ोतरी और परिवार से जुड़ी खुशियाँ मिलने के संकेत हैं।

मेष राशि वालों के लिए 3 फरवरी 2026 कैसा रहेगा?

मेष राशि वालों के लिए यह दिन कार्यक्षेत्र में आने वाली रुकावटों को दूर करने का है। आयात-निर्यात के काम से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं।

वृषभ राशि वालों के लिए 3 फरवरी 2026 कैसा रहेगा?

वृषभ राशि वालों का ध्यान सामाजिक संबंधों को मजबूत करने पर रहेगा, जिससे करियर के नए रास्ते खुल सकते हैं। आर्थिक रूप से यह समय फायदेमंद है।

कर्क राशि वालों को 3 फरवरी 2026 को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

कर्क राशि वालों को अनजान लोगों से अपनी व्यावसायिक योजनाओं के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें और किसी भी बदलाव के लिए थोड़ा इंतजार करें।

धनु राशि वालों को 3 फरवरी 2026 को अपने स्वभाव को लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

धनु राशि वालों का गुस्सैल स्वभाव परेशानी पैदा कर सकता है। अपने गुस्से पर काबू रखें और काम पर शांति बनाए रखें।

