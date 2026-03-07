हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Kanya Rashifal 7 March 2026: कन्या राशि कार्यक्षेत्र में बढ़ेगी जिम्मेदारी, अचानक धन लाभ के बन रहे हैं योग

Virgo Horoscope 7 March 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कन्या राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Mar 2026 02:25 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kanya Rashifal 7 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके द्वितीय भाव में स्थित हैं, जिससे धन, वाणी और परिवार से जुड़े मामलों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा. आज का दिन आर्थिक योजनाओं और भविष्य के निवेश के लिए अच्छा माना जा सकता है.

करियर और जॉब राशिफल:
वर्कप्लेस पर आज आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं और आपको अतिरिक्त कार्य भी सौंपे जा सकते हैं. हालांकि आपकी मेहनत और कार्यकुशलता के कारण आप इन चुनौतियों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे. 

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:
व्यापारियों के लिए आज व्हाट्सएप बिजनेस और कस्टमर कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने का अच्छा समय है. ऑटो-रिप्लाई, कैटलॉग अपडेट और क्विक रिप्लाई टेम्पलेट तैयार करने से कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर होगा. पार्टनरशिप बिजनेस में आपके और आपके पार्टनर के प्रयासों से आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है. 

लव और फैमिली राशिफल:
परिवार के साथ आज अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप किसी धार्मिक या सामाजिक कार्य में धन भी खर्च कर सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत के लिहाज से आज का दिन पहले से बेहतर रहेगा. पुराने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में राहत मिल सकती है. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:
स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए दिन अनुकूल रहेगा. मेहनत और अभ्यास के कारण इस सप्ताहांत कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है.

लकी नंबर – 2
लकी कलर – ब्लैक

उपाय:
आज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जप करें, इससे कार्यों में सफलता और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी.

FAQs

1. क्या कन्या राशि वालों को आज धन लाभ हो सकता है?
हाँ, नौकरी या व्यापार से अचानक धन लाभ या आर्थिक सुधार के संकेत मिल सकते हैं.

2. क्या आज व्यापार के लिए अच्छा दिन है?
हाँ, खासकर कस्टमर कम्युनिकेशन और डिजिटल सिस्टम सुधारने के लिए दिन शुभ है.

3. कन्या राशि वालों को आज किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए समय प्रबंधन और धैर्य बनाए रखना जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 07 Mar 2026 02:25 AM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

