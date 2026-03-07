हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Singh Rashifal 7 March 2026: सिंह राशि विदेशी व्यापार से होगा मुनाफा, नेटवर्किंग से खुलेंगे प्रगति के द्वार

Aaj Ka Singh Rashifal 7 March 2026: सिंह राशि विदेशी व्यापार से होगा मुनाफा, नेटवर्किंग से खुलेंगे प्रगति के द्वार

Leo Horoscope 7 March 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सिंह राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Mar 2026 02:20 AM (IST)
Singh Rashifal 7 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके तृतीय भाव में स्थित हैं, जिससे साहस, संचार और प्रयासों में वृद्धि होगी. आज का दिन मेहनत और नए विचारों से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.

करियर और जॉब राशिफल:
वर्कप्लेस पर आज का दिन आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है. आप अपने पेंडिंग कार्यों को पूरा करने की योजना बना सकते हैं और नियमित गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे. ऑफिस में नेटवर्किंग आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी. किसी नए सहकर्मी से बातचीत या दूसरे विभाग के लोगों से संपर्क बनाना भविष्य में करियर ग्रोथ के नए अवसर दे सकता है. 

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:
व्यापारियों के लिए आज कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग और डिजिटल प्रमोशन से जुड़े नए और क्रिएटिव आइडिया मिल सकते हैं. यदि आप अपने बिजनेस के लिए ऑनलाइन कंटेंट तैयार करते हैं तो आज नई प्रेरणा मिल सकती है. 

लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. इस सप्ताहांत आप अपने जीवनसाथी या पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं. विवाहित जोड़ों के बीच प्रेम और स्नेह में वृद्धि होगी, जिससे रिश्ते और मजबूत बनेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल:
आज आपकी सेहत सामान्य रूप से अच्छी रहेगी. हालांकि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और खान-पान में सावधानी बरतें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ-साथ अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देंगे. नियमित अभ्यास और अनुशासन से उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

लकी नंबर – 4
लकी कलर – ऑरेंज

उपाय:
आज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी.

FAQs

1. क्या सिंह राशि वालों के लिए आज व्यापार में लाभ है?
हाँ, खासकर कंटेंट मार्केटिंग और इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़े व्यापारियों को लाभ मिलने की संभावना है.

2. क्या आज नौकरी में प्रगति के संकेत हैं?
ऑफिस में नेटवर्किंग और सक्रियता से करियर ग्रोथ के अवसर बन सकते हैं.

3. सिंह राशि वालों को आज किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
महत्वपूर्ण दस्तावेजों और फाइलों को संभालकर रखें तथा निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 07 Mar 2026 02:20 AM (IST)
